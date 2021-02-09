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Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.35
2. Сака Букайо 5 0.22
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.22
4. Пепе Николя 4 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.09
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Тирни Киран 1 0.04
8. Нкетиа Эдди 1 0.04
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 12 (1) 0.55
2. Харрисон Джек 6 0.27
3. Рафинья Диас 4 0.18
4. Даллас Стюарт 4 0.18
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.14
6. Морено Родриго 3 0.14
7. Кошта Элдер 2 0.09
8. Алиоски Эгзиян 2 0.09
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 4 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Парти Томас 3 0
6. Тирни Киран 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Филлипс Кэлвин 5 0
4. Даллас Стюарт 4 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Морено Родриго 1 0
10. Бэмфорд Патрик 1 0
11. Льоренте Диего 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 7.41% (2) 18.52% (5) 18.52% (5) 25.93% (7) 22.22% (6) 7.41% (2)
 Лидс 18.92% (7) 8.11% (3) 16.22% (6) 18.92% (7) 21.62% (8) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал
Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс
Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Лидс 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Лидс Кубок Арсенал 1:0 Лидс Кубок Лидс 1:3 Арсенал Кубок
Арсенал 1:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 15 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Арсенал 79.6% (43)
    X 13% (7)
    Лидс 7.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лидс
    1.94
    3.92
    4.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.90 4.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.92 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.70 3.95
      1.94 3.77 4.12

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.00 11.25 1.01 4.65 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.90 1.90 1.61 2.46 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.80 1.05 7.30
    18.00 0.00 12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.23 2.44 1.57 2.18 1.76 1.96 1.90 1.74 2.17 1.60 2.37 1.31 3.45 1.23 4.00 1.09 6.60 1.06 7.20 1.01 11.50
    5.17 1.19 2.44 1.62 2.18 1.75 1.93 1.97 1.72 2.23 1.59 2.49 1.22 4.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.22 4.25 1.16 5.20
    2.41 1.57 1.58 2.39 1.23 4.30
    3.12 1.41 2.46 1.60 1.86 2.05 1.60 2.47 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.31 3.45
    3.40 1.29 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.51 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.45
    Где смотреть матч Арсенал - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Лидс

    Исход игры
    Арсенал
    79.6% (43)
    Ничья
    13% (7)
    Лидс
    7.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    53.7% (29)
    2:0 Арсенал
    14.8% (8)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    1:0 Арсенал
    9.3% (5)
    1:2 Лидс
    3.7% (2)
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