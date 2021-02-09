Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.35
|2.
|Сака Букайо
|5
|0.22
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.22
|4.
|Пепе Николя
|4 (1)
|0.17
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.09
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.04
|7.
|Тирни Киран
|1
|0.04
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.04
|9.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|10.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|11.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|12.
|Седрик Соареш
|0
|0
|13.
|Себальос Дани
|0
|0
|14.
|Парти Томас
|0
|0
|15.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|12 (1)
|0.55
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.27
|3.
|Рафинья Диас
|4
|0.18
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0.18
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.14
|6.
|Морено Родриго
|3
|0.14
|7.
|Кошта Элдер
|2
|0.09
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.09
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.05
|10.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|11.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|7
|0
|2.
|Джака Гранит
|4
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Парти Томас
|3
|0
|6.
|Тирни Киран
|3
|0
|7.
|Луис Давид
|1
|1
|8.
|Пепе Николя
|1
|1
|9.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|11.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|5
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Харрисон Джек
|2
|0
|8.
|Рафинья Диас
|2
|0
|9.
|Морено Родриго
|1
|0
|10.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|11.
|Льоренте Диего
|1
|0
|12.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|Лидс
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =3 -8Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал
Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал
Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс
Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|43 - 14
|50
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|44 - 29
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Лидс
Исход игры
Арсенал
79.6% (43)
Ничья
13% (7)
Лидс
7.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
53.7% (29)
2:0 Арсенал
14.8% (8)
1:1 Ничья
9.3% (5)
1:0 Арсенал
9.3% (5)
1:2 Лидс
3.7% (2)
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