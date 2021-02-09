Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Ньюкасл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.26
|2.
|Жоржиньо II
|5 (5)
|0.22
|3.
|Вернер Тимо
|4
|0.17
|4.
|Зума Курт
|4
|0.17
|5.
|Маунт Мэйсон
|3
|0.13
|6.
|Жиру Оливье
|3
|0.13
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.09
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.09
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.09
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.04
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.04
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|13.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.04
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|16.
|Ковачич Матео
|0
|0
|17.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.43
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.17
|3.
|Хендрик Джефф
|2
|0.09
|4.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.04
|5.
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|6.
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|8.
|Кларк Киран
|1
|0.04
|9.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.04
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.04
|11.
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|12.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|13.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|6.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|7.
|Ковачич Матео
|2
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|2
|0
|9.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|10.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|11.
|Хаверц Кай
|2
|0
|12.
|Жиру Оливье
|1
|0
|13.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|6
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|4.
|Льюис Джамал
|4
|0
|5.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|6.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|7.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|8.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|9.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|10.
|Кларк Киран
|2
|0
|11.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|12.
|Крафт Эмиль
|2
|0
|13.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|14.
|Жоэлинтон
|2
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|16.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|32.43% (12)
|Ньюкасл
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|4.17% (1)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|41.67% (10)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли
Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|43 - 14
|50
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|44 - 29
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл
Исход игры
Челси
93.3% (56)
Ничья
5% (3)
Ньюкасл
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (22)
Меньше
62.07% (36)
Обе команды забьют
Да
41.38% (24)
Нет
58.62% (34)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.3% (26)
2:1 Челси
28.3% (17)
1:0 Челси
10% (6)
3:1 Челси
6.7% (4)
1:1 Ничья
5% (3)
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