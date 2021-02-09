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Челси
 
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Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.26
2. Жоржиньо II 5 (5) 0.22
3. Вернер Тимо 4 0.17
4. Зума Курт 4 0.17
5. Маунт Мэйсон 3 0.13
6. Жиру Оливье 3 0.13
7. Чилуэлл Бен 2 0.09
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.09
9. Силва Тьяго 2 0.09
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Ковачич Матео 0 0
17. Канте Н'Голо 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.43
2. Альмирон Мигель 4 0.17
3. Хендрик Джефф 2 0.09
4. Сент-Максимин Аллан 1 0.04
5. Жоэлинтон 1 0.04
6. Шелви Джонджо 1 0.04
7. Мёрфи Джейкоб 1 0.04
8. Кларк Киран 1 0.04
9. Кэрролл Эндрю 1 0.04
10. Гейл Дуайт 1 0.04
11. Уиллок Джо 1 0.04
12. Фрейзер Райан 0 0
13. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Джеймс Рис II 3 0
6. Кристенсен Андреас 1 1
7. Ковачич Матео 2 0
8. Чилуэлл Бен 2 0
9. Пулишич Кристиан 2 0
10. Маунт Мэйсон 2 0
11. Хаверц Кай 2 0
12. Жиру Оливье 1 0
13. Алонсо Маркос 1 0
14. Зума Курт 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Шёр Фабиан 4 0
4. Льюис Джамал 4 0
5. Хендрик Джефф 2 1
6. Дарлоу Карл 3 0
7. Ласcеллс Джамал 3 0
8. Фрейзер Райан 1 1
9. Фернандес Федерико 2 0
10. Кларк Киран 2 0
11. Уилсон Каллум 2 0
12. Крафт Эмиль 2 0
13. Мёрфи Джейкоб 2 0
14. Жоэлинтон 2 0
15. Лонгстафф Шон 2 0
16. Ритчи Мэтт 1 0
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 5.41% (2) 16.22% (6) 10.81% (4) 16.22% (6) 18.92% (7) 32.43% (12)
 Ньюкасл 12.5% (3) 12.5% (3) 4.17% (1) 12.5% (3) 16.67% (4) 41.67% (10)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли
Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ньюкасл 0:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:2 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Кубок Челси 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Челси 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Челси Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Челси 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Челси 93.3% (56)
    X 5% (3)
    Ньюкасл 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    1.27
    6.68
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.00 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.60 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.40 14.00
      1.27 6.68 11.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.25 1.00 4.35 1.17 3.54 1.26 2.26 1.61 1.81 2.00 1.55 2.62 1.26 3.85 1.19 4.45 1.06 7.50 1.04 7.90
    16.00 0.00 10.00 1.02 4.30 1.21 3.55 1.29 2.30 1.67 2.04 1.83 1.80 2.08 1.78 2.04 1.49 2.60 1.23 3.95 1.18 4.50 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 14.00 1.01 12.00
    4.98 1.20 2.83 1.48 2.33 1.67 2.07 1.85 1.79 2.12 1.62 2.43 1.50 2.72 1.19 5.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
    2.31 1.60 1.57 2.41 1.19 4.40
    3.10 1.42 2.43 1.62 1.85 2.07 1.59 2.50 1.40 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.27 3.76
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.58
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Где смотреть матч Челси - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    93.3% (56)
    Ничья
    5% (3)
    Ньюкасл
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (22)
    Меньше
    62.07% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    41.38% (24)
    Нет
    58.62% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.3% (26)
    2:1 Челси
    28.3% (17)
    1:0 Челси
    10% (6)
    3:1 Челси
    6.7% (4)
    1:1 Ничья
    5% (3)
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