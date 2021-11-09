Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Австралия
Саудовская Аравия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойл Мартин
|2
|0.5
|Дюк Митчелл
|2
|0.5
|Мабиль Авер
|2
|0.5
|Грант Райан
|1
|0.25
|Хрустиц Айдин
|1
|0.25
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Биракан Ферас
|2
|0.5
|Naji Al Sami
|2
|0.5
|Аль Шехри Салех
|2 (1)
|0.5
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.25
|Аль-Доссари Салем
|1 (1)
|0.25
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Мальки Абдулела
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0
Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1 Оман - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 3:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1
Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Кувейт 1:3 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Узбекистан - Саудовская Аравия 2:3 Палестина - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Сингапур 3:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Австралия
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Оман
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Япония
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|5.
|Китай
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|6.
|Вьетнам
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Австралия
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Оман
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Китай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Вьетнам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Австралия - Саудовская Аравия
Исход игры
Австралия
89.5% (51)
Ничья
7% (4)
Саудовская Аравия
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (33)
Меньше
42.11% (24)
Обе команды забьют
Да
61.4% (35)
Нет
38.6% (22)
Популярный счёт
2:1 Австралия
49.1% (28)
1:0 Австралия
24.6% (14)
2:0 Австралия
10.5% (6)
3:1 Австралия
5.3% (3)
1:1 Ничья
3.5% (2)
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