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Кубок мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Австралия
FIFA #34
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #49

История личных встреч

Австралия
Саудовская Аравия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМА
3:2
ОМА
2:2
ТМС
2:3
ЧМОМ
4:2
ЧМОМ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойл Мартин 2 0.5
Дюк Митчелл 2 0.5
Мабиль Авер 2 0.5
Грант Райан 1 0.25
Хрустиц Айдин 1 0.25
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Биракан Ферас 2 0.5
Naji Al Sami 2 0.5
Аль Шехри Салех 2 (1) 0.5
Аль-Шахрани Яссер 1 0.25
Аль-Доссари Салем 1 (1) 0.25

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Суттар Гарри 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Мальки Абдулела 2 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0
Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1 Оман - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 3:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Саудовская Аравия - Китай 3:2 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Оман - Саудовская Аравия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1
Саудовская Аравия - Узбекистан 3:0 Сингапур - Саудовская Аравия 0:3 Саудовская Аравия - Йемен 3:0 Саудовская Аравия - Палестина 5:0 Саудовская Аравия - Кувейт 1:0 Саудовская Аравия - Ямайка 1:2 Саудовская Аравия - Ямайка 3:0 Бахрейн - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Катар 1:0 Оман - Саудовская Аравия 1:3 Бахрейн - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Кувейт 1:3 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Узбекистан - Саудовская Аравия 2:3 Палестина - Саудовская Аравия 0:0 Саудовская Аравия - Сингапур 3:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 4 4 0 0 8 - 3 12
2. Австралия 4 3 0 1 8 - 3 9
3. Оман 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Япония 4 2 0 2 3 - 3 6
5. Китай 4 1 0 3 5 - 9 3
6. Вьетнам 4 0 0 4 4 - 10 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Австралия 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Оман 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Япония 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Китай 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Вьетнам 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Япония 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Австралия 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Оман 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Китай 2 0 0 2 2 - 6 0
6. Вьетнам 3 0 0 3 4 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 3 часа 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Австралия 89.5% (51)
    X 7% (4)
    Саудовская Аравия 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Саудовская Аравия
    1.66
    3.83
    6.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австралия - Саудовская Аравия онлайн


    Прогнозы на матч Австралия - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Австралия
    89.5% (51)
    Ничья
    7% (4)
    Саудовская Аравия
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (33)
    Меньше
    42.11% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (35)
    Нет
    38.6% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    49.1% (28)
    1:0 Австралия
    24.6% (14)
    2:0 Австралия
    10.5% (6)
    3:1 Австралия
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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