Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022
История личных встреч
Австралия
Вьетнам
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюк Митчелл
|3
|0.5
|Бойл Мартин
|2
|0.33
|Мабиль Авер
|2
|0.33
|Грант Райан
|1
|0.17
|Хрустиц Айдин
|1
|0.17
Вьетнам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуен Тьен Линь
|2
|0.33
|Quang Hai Nguyen III
|1
|0.17
|Tan Tai Ho
|1
|0.17
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрустиц Айдин
|2
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Дегенек Милош
|1
|0
Вьетнам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|До Дуй Мань
|2
|1
|Куе Нгок Хай
|2
|0
|Нгуен Конг Фуонг
|1
|0
|Tuan Anh Nguyen
|1
|0
|Lurong Xuan Truong
|1
|0
|Нгуен Ван Тоан
|1
|0
|Ву Ван Тхань
|1
|0
|Ван Дык Фан
|1
|0
|Нгуен Тхань Тюнг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1
Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1
Вьетнам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Таиланд - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Таиланд 0:2 Вьетнам - Камбоджа 4:0 Индонезия - Вьетнам 0:0
Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:2 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Оман - Вьетнам 3:1 Китай - Вьетнам 3:2 Вьетнам - Австралия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 ОАЭ - Вьетнам 3:2 Малайзия - Вьетнам 1:2 Вьетнам - Индонезия 4:0 Иордания - Вьетнам 1:1 Вьетнам - Таиланд 0:0 Вьетнам - ОАЭ 1:0 Индонезия - Вьетнам 1:3 Вьетнам - Малайзия 1:0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Япония
|6
|4
|0
|2
|5 - 3
|12
|3.
|Австралия
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Оман
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|5.
|Китай
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|6.
|Вьетнам
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саудовская Аравия
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Австралия
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Китай
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|Япония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Оман
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|6.
|Вьетнам
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Австралия - Вьетнам
Исход игры
Австралия
97% (64)
Ничья
3% (2)
Вьетнам
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.3% (20)
Меньше
69.7% (46)
Обе команды забьют
Да
22.73% (15)
Нет
77.27% (51)
Популярный счёт
2:0 Австралия
59.1% (39)
2:1 Австралия
12.1% (8)
3:0 Австралия
10.6% (7)
3:1 Австралия
7.6% (5)
1:0 Австралия
7.6% (5)
1:1 Ничья
3% (2)
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