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Чемпионат мира. Квалификация АФК. 3-й раунд 2021-2022

Австралия
FIFA #34
 
Позже
Вьетнам
FIFA #98
Прогнозы 66
Австралия 97% (64)
X 3% (2)
Вьетнам 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Вьетнам
1.17
7.75
21.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австралия
Вьетнам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюк Митчелл 3 0.5
Бойл Мартин 2 0.33
Мабиль Авер 2 0.33
Грант Райан 1 0.17
Хрустиц Айдин 1 0.17
Вьетнам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуен Тьен Линь 2 0.33
Quang Hai Nguyen III 1 0.17
Tan Tai Ho 1 0.17

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрустиц Айдин 2 0
Грант Райан 1 0
Бехич Азиз 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Нэббаут Эндрю 1 0
Суттар Гарри 1 0
Дегенек Милош 1 0
Вьетнам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
До Дуй Мань 2 1
Куе Нгок Хай 2 0
Нгуен Конг Фуонг 1 0
Tuan Anh Nguyen 1 0
Lurong Xuan Truong 1 0
Нгуен Ван Тоан 1 0
Ву Ван Тхань 1 0
Ван Дык Фан 1 0
Нгуен Тхань Тюнг 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1
Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3 Южная Корея - Австралия 1:0 ОАЭ - Австралия 1:0 Австралия - Узбекистан 0:0 Австралия - Сирия 3:2 Палестина - Австралия 0:3 Австралия - Иордания 0:1
Вьетнам
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Таиланд - Вьетнам 0:0 Вьетнам - Таиланд 0:2 Вьетнам - Камбоджа 4:0 Индонезия - Вьетнам 0:0
Вьетнам - Малайзия 3:0 Лаос - Вьетнам 0:2 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Оман - Вьетнам 3:1 Китай - Вьетнам 3:2 Вьетнам - Австралия 0:1 Саудовская Аравия - Вьетнам 3:1 ОАЭ - Вьетнам 3:2 Малайзия - Вьетнам 1:2 Вьетнам - Индонезия 4:0 Иордания - Вьетнам 1:1 Вьетнам - Таиланд 0:0 Вьетнам - ОАЭ 1:0 Индонезия - Вьетнам 1:3 Вьетнам - Малайзия 1:0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Япония 6 4 0 2 5 - 3 12
3. Австралия 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Оман 6 2 1 3 6 - 7 7
5. Китай 6 1 2 3 7 - 11 5
6. Вьетнам 6 0 0 6 4 - 12 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Саудовская Аравия 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Австралия 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Китай 4 1 2 1 5 - 5 5
4. Япония 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Оман 3 1 0 2 3 - 3 3
6. Вьетнам 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Япония 4 3 0 1 3 - 1 9
2. Саудовская Аравия 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Австралия 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Оман 3 1 1 1 3 - 4 4
5. Китай 2 0 0 2 2 - 6 0
6. Вьетнам 3 0 0 3 4 - 9 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход в четвертый квалификационный этап
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Вьетнам от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2022, осталось 2 дня 3 часа 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Австралия 97% (64)
    X 3% (2)
    Вьетнам 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Вьетнам
    1.17
    7.75
    21.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австралия - Вьетнам онлайн


    Прогнозы на матч Австралия - Вьетнам

    Исход игры
    Австралия
    97% (64)
    Ничья
    3% (2)
    Вьетнам
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.3% (20)
    Меньше
    69.7% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    22.73% (15)
    Нет
    77.27% (51)
    Популярный счёт
    2:0 Австралия
    59.1% (39)
    2:1 Австралия
    12.1% (8)
    3:0 Австралия
    10.6% (7)
    3:1 Австралия
    7.6% (5)
    1:0 Австралия
    7.6% (5)
    1:1 Ничья
    3% (2)
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    Вьетнам

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