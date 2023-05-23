Позже
История личных встреч
Фенербахче
Сивасспор
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
37 матчей
54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
48.6%
32.4%
19%
18 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
2.35
1.55
Среднее время на гол
38
58
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.3
1.06
Среднее время на гол
69
85
Всего голов
66
49
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мор Эмре
|2
|0.5
|Бачуайи Миши
|2
|0.5
|Дурсун Сердар
|1
|0.25
|Валенсия Эннер
|1
|0.25
|Гюлер Арда
|1
|0.25
|Кинг Джошуа
|1
|0.25
|Зайц Миха
|1
|0.25
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятабаре Мустафа
|3
|0.75
|Арслан Хакан
|2
|0.5
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0.25
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.25
|Градель Макс-Ален
|1 (1)
|0.25
|Ульвестад Фредрик
|0
|0
|Харисис Харилаос
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
8
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
8
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2
Результаты матчей
Фенербахче
Сивасспор
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
31
22
31
13
13
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Шанлыурфаспор
|Buenyamin Balat
|5
|Киркларелиспор
|Арслан Энсар
|4
|Адана Демирспор
|Ассомбалонга Бритт
|4
|Газиантеп
|Фигейредо Жоау
|3 (1)
|Сивасспор
|Ятабаре Мустафа
|3
|Истанбул Башакшехир
|Билья Лукас
|2
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|2
|Эрокспор
|Айтач Сакыб
|1
|Хатайспор
|Фалетт Симон
|1
|Истанбул Башакшехир
|Тоуба Ахмед
|1
Прогнозы на матч Фенербахче - Сивасспор
Исход игры
Фенербахче
90% (9)
Ничья
0% (0)
Сивасспор
10% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (3)
Меньше
66.67% (6)
Обе команды забьют
Да
33.33% (3)
Нет
66.67% (6)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
60% (6)
2:1 Фенербахче
30% (3)
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