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  4. Кубок 2022-2023

Турция: Кубок
2022-2023

Фенербахче
 
Позже
Сивасспор
Прогнозы 10
Фенербахче 90% (9)
X 0% (0)
Сивасспор 10% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Сивасспор
1.51
4.80
6.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фенербахче
Сивасспор

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

37 матчей

54.1%
24.3%
21.6%
20 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

27%
45.9%
27.1%
10 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

48.6%
32.4%
19%
18 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

К
0:0
С
1:3
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Голы

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

2.35
1.55

Среднее время на гол

38
58

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.3
1.06

Среднее время на гол

69
85

Всего голов

66
49

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мор Эмре 2 0.5
Бачуайи Миши 2 0.5
Дурсун Сердар 1 0.25
Валенсия Эннер 1 0.25
Гюлер Арда 1 0.25
Кинг Джошуа 1 0.25
Зайц Миха 1 0.25
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятабаре Мустафа 3 0.75
Арслан Хакан 2 0.5
Ешильюрт Эрдоган 1 0.25
Нжи Клинтон Муа 1 0.25
Градель Макс-Ален 1 (1) 0.25
Ульвестад Фредрик 0 0
Харисис Харилаос 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавечи Ирфан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
8
Фенербахче
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0
Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2

Результаты матчей

Фенербахче
Сивасспор

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
3
1
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
3
1
1
3
3.5
1
3
1/8 финала
3 Сивасспор
0 Караджабей
8 Газиантеп
7 Коньяспор
2 Фенербахче
1 Ризеспор
0 Антальяспор
2 Кайсериспор
1 Аланьяспор
2 Галатасарай
5 Фатих Карагюмрюк
7 Истанбул Башакшехир
5 Анкарагюджю
4 Бешикташ
1 Умраниеспор
4 Трабзонспор
1/4 финала
3 Сивасспор
0 Газиантеп
4 Фенербахче
1 Кайсериспор
2 Галатасарай
3 Истанбул Башакшехир
3 Анкарагюджю
1 Трабзонспор
1/2 финала
0 Сивасспор
0 Фенербахче
1 Истанбул Башакшехир
0 Анкарагюджю
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Шанлыурфаспор Buenyamin Balat 5
Киркларелиспор Арслан Энсар 4
Адана Демирспор Ассомбалонга Бритт 4
Газиантеп Фигейредо Жоау 3 (1)
Сивасспор Ятабаре Мустафа 3
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Билья Лукас 2
Трабзонспор Бакасетас Тасос 2
Эрокспор Айтач Сакыб 1
Хатайспор Фалетт Симон 1
Истанбул Башакшехир Тоуба Ахмед 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Сивасспор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 мая 2023, осталось 23 часа 1 минуту.



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    • Прогнозы 10
    Фенербахче 90% (9)
    X 0% (0)
    Сивасспор 10% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Сивасспор
    1.51
    4.80
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фенербахче - Сивасспор онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче - Сивасспор

    Исход игры
    Фенербахче
    90% (9)
    Ничья
    0% (0)
    Сивасспор
    10% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (3)
    Меньше
    66.67% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (3)
    Нет
    66.67% (6)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    60% (6)
    2:1 Фенербахче
    30% (3)
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    Фенербахче
    Сивасспор
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