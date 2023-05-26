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  3. Румыния: Superliga ECL: Плей-офф: 1/2 финала
Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
У Крайова 1948
3:3
Итог после пенальти
5
4
Волунтари
0'
21' Желтая карточка
Домашкан Виталий
1:0
36' Гол
Кицу Аурелиан
43' Желтая карточка
Раца Вадим
2:0
60' Гол
William Baeten
61' Желтая карточка
Алийи Насер
3:0
63' Гол
Кицу Аурелиан
65' Желтая карточка
Аким Влад
3:1
78' Гол
Алийи Насер
82' Желтая карточка
Энрикеш Данни
83' Вторая желтая карточка
Алийи Насер
3:2
85' Пенальти
Сигурьонссон Рунар
88' Желтая карточка
Бауса Хуан
3:3
90' Гол
Думитер Андрей
105' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
112' Желтая карточка
Попа Михай
117' Желтая карточка
Ionut Zanfir
121' Желтая карточка
Сидибе Секу
5 4
3:4
Сигурьонссон Рунар
Andre Duarte
4:4
4:5
Рэдуц Михай
William Baeten
5:5
5:5
Армаш Игорь
Асамоа Самуэль
5:5
5:6
Матрикарди Патрисио
Сидибе Секу
6:6
6:7
Думитер Андрей
Ionut Zanfir
7:7
7:7
Cristian Paz II
Ганя Джордже
8:7

Ход матча

21'
 
Домашкан Виталий
36'
Кицу Аурелиан
1:0
43'
 
Раца Вадим
60'
William Baeten
(Бахасса Яссин)
2:0
61'
 
Алийи Насер
62'
 
Рэдуц Михай
Раца Вадим
63'
Кицу Аурелиан
(Бауса Хуан)
3:0
65'
Аким Влад
 
70'
 
Aymar Meleke
Домашкан Виталий
71'
Ван Дурмен Бенжамен
Бахасса Яссин
 
78'
3:1
Алийи Насер
79'
 
Cristian Paz II
Рикардинью
79'
 
Думитер Андрей
Флоря Даниэль
79'
 
Тавареш Элдер
Мелеке Ульрих
82'
Энрикеш Данни
 
83'
 
Алийи Насер
85'
3:2
Сигурьонссон Рунар
85'
Jeremy Huyghebaert
Кицу Аурелиан
 
88'
Бауса Хуан
 
89'
Ганя Джордже
Бауса Хуан
 
90'
3:3
Думитер Андрей
(Сигурьонссон Рунар)
91'
 
Влад Александру
Лопеш Марселу
100'
Ionut Zanfir
Constantin Albu
 
101'
Асамоа Самуэль
Аким Влад
 
101'
Сидибе Секу
Маскареньяс Матеус
 
105'
 
Сигурьонссон Рунар
112'
 
Попа Михай
117'
Ionut Zanfir
 
121'
Сидибе Секу
 
121'
3:4
Сигурьонссон Рунар
121'
Andre Duarte
4:4
121'
4:5
Рэдуц Михай
121'
William Baeten
5:5
121'
5:5
Армаш Игорь
121'
Асамоа Самуэль
5:5
121'
5:6
Матрикарди Патрисио
121'
Сидибе Секу
6:6
121'
6:7
Думитер Андрей
122'
Ionut Zanfir
7:7
122'
7:7
Cristian Paz II
122'
Ганя Джордже
8:7
Пен
5:4

Владение мячом

50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
7
Алийи
Насер
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
14
Лопеш
Марселу
16
Сигурьонссон
Рунар
9
Домашкан
Виталий
11
Флоря
Даниэль
У Крайова 1948
Волунтари

История личных встреч

У Крайова 1948
Волунтари

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:3
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 2:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0
Волунтари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3
Волунтари - Петролул Плоешти 2:2 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 1:1
  • Дополнительное время
  • Желтая карточка
    121'
    Рефери не любит споров - именно за это Сидибе Секу сейчас получил желтую
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Сидибе Секу забивает пенальти, он пробил правой ногой! Mihai Popa был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Матрикарди Патрисио забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Ion-Cristian Gurau неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    НЕ ЗАБИТ! - Асамоа Самуэль из команды У Крайова 1948 пробил пенальти, но Mihai Popa сыграл удачно!
  • Описание гола
    121'
    ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ! - Армаш Игорь из команды Волунтари пробил пенальти, но мяч попадает в каркас ворот.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - William Baeten забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Mihai Popa неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Рэдуц Михай реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Сигурьонссон Рунар забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Ion-Cristian Gurau неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Andre Duarte забивает с одиннадцатиметровой точки! Удар был нанесен правой ногой. Mihai Popa решил не двигаться вообще.
  • 121'
    Команда У Крайова 1948 была более сконцентрированной в серии пенальти и победила.
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Ганя Джордже забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Mihai Popa неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    ОН БЬЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ! - Cristian Paz из команды Волунтари пробил пенальти, но мяч попадает в перекладину.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Ionut Zanfir забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Mihai Popa неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Начинается серия пенальти
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