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  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Sorin Costreie
Волунтари
2:2
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
14' Желтая карточка
Иробисо Кристиан Окечукву
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Иробисо Кристиан Окечукву
1:0
35' Гол
Лопеш Марселу
1:1
43' Пенальти
Грозав Георге-Теодор
73' Желтая карточка
Немец Адам
74' Вторая желтая карточка
Немец Адам
76' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
78' Желтая карточка
Рикардинью
2:1
82' Гол
Сигурьонссон Рунар
2:2
88' Гол
Seniko Doua
90' Желтая карточка
Жефферсон
90'+10
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
14
Лопеш
Марселу
16
Сигурьонссон
Рунар
3
Мелеке
Ульрих
22
Раца
Вадим
7
Алийи
Насер
77
Немец
Адам
9
Домашкан
Виталий
28
Ляйтнер
Андреас
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
13
Felix
Mathaus
71
Seniko
Doua
5
Тичу
Валентин
Константин
8
Жаир
11
Сэто
Такаюки
6
Жефферсон
IV
9
Иробисо
Кристиан
Окечукву
7
Грозав
Георге-Теодор
Волунтари
Петролул Плоешти

История личных встреч

Волунтари
Петролул Плоешти

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
С
0:1
С
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 9 (2) 0.26
Домашкан Виталий 8 0.23
Лопеш Марселу 5 0.14
Флоря Даниэль 3 (1) 0.09
Сигурьонссон Рунар 2 0.06
Раца Вадим 1 0.03
Говеа Омар 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Костин Кристиан 1 0.03
Дроппа Лукаш 1 0.03
Рэдуц Михай 1 0.03
Аким Космин 1 0.03
Думитер Андрей 1 0.03
Алийи Насер 0 0
Мерлой Джордже 0 0
Влад Александру 0 0
Тавареш Элдер 0 0
Рикардинью XI 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грозав Георге-Теодор 9 (2) 0.26
Иробисо Кристиан Окечукву 7 0.2
Жаир 3 (1) 0.09
Будеску Константин 2 (1) 0.06
Seniko Doua 2 0.06
Felix Mathaus 2 0.06
Тамаш Габриэль 2 0.06
Думитриу Лучан 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Мейхерс Барт 1 0.03
Stefan Purtic 1 0.03
Брату Марио 1 0.03
Чиоу Мариус Лулиан 1 0.03
Ивановски Мирко 0 0
Хужа Мариан Фернандо 0 0
Борца Флорин 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелеке Ульрих 11 1
Матрикарди Патрисио 8 0
Рикардинью XI 8 0
Раца Вадим 7 0
Немец Адам 4 1
Алийи Насер 3 1
Армаш Игорь 4 0
Рэдуц Михай 4 0
Флоря Даниэль 3 0
Влад Александру 3 0
Тавареш Элдер 3 0
Дроппа Лукаш 2 0
Говеа Омар 2 0
Аким Космин 2 0
Костин Кристиан 2 0
Попа Михай 2 0
Cristian Paz II 1 0
Думитер Андрей 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Попеску Николай 1 0
Roberto Voican 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иробисо Кристиан Окечукву 7 3
Мейхерс Барт 5 0
Борца Флорин 5 0
Хужа Мариан Фернандо 5 0
Stefan Purtic 5 0
Тичу Валентин Константин 5 0
Ивановски Мирко 3 1
Сэто Такаюки 4 0
Папп Пол 4 0
Жаир 2 1
Тамаш Габриэль 3 0
Seniko Doua 3 0
Nicolae Constantin 1 1
Будеску Константин 2 0
Жефферсон IV 2 0
Felix Mathaus 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Пашов Георгий 1 0
Манзала Хариссон 1 0
Simon Mazarache 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Вылчану Октавиан 1 0
Велисар Михай 1 0
Олару Альберто Николае 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0

Результаты матчей

Волунтари
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Петролул Плоешти
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
7
Волунтари
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
16

Волевые поражения

13
16
Волунтари
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
Петролул Плоешти
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

16
18

Волевые поражения

20
23

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
1
6%
4
27%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
6
33%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
4
29%
6
22%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
2
14%
1
4%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
2
14%
4
15%
61-75
4
29%
9
33%
76-90

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 22
3
16%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
3
16%
3
15%
61-75
7
37%
5
25%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
4
16%
3
15%
31-45
6
24%
2
10%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
6
24%
7
35%
76-90

Забито

37
35
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 19
10 Не забивали 11
4
11%
6
17%
1-15
6
16%
8
23%
16-30
7
19%
6
17%
31-45
3
8%
3
9%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
12
32%
7
20%
76-90

Пропущено

39
47
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 23
5
13%
9
19%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
6
15%
4
9%
31-45
7
18%
5
11%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
10
26%
16
34%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Волунтари - УТА Арад 1:1 Арджеш - Волунтари 0:2 Волунтари - Германнштадт 1:1
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Миовени - Волунтари 0:3 Волунтари - Университатя Крайова 1:0 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Волунтари - Стяуа 1:2 Рапид Бухарест - Волунтари 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Клуж - Волунтари 2:1 Волунтари - Мезёкёвешд 2:1 Волунтари - Фарул 1:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - Германнштадт 3:0 Петролул Плоешти - Волунтари 0:0 УТА Арад - Волунтари 1:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Петролул Плоешти - Миовени 2:0 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:1
Петролул Плоешти - УТА Арад 1:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1 Стяуа - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 2:5 Фарул - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Ботошани - Петролул Плоешти 5:0 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Миовени - Петролул Плоешти 1:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Туран 3:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 0:1

Результаты матчей

Волунтари
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
0:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
2:0
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
0
10 раз 29%
3
5 раз 14%
2
2 раза 6%
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
8 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
7
11
3
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
2
15
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
11
7
28
1.5
9
26
5
30
2.5
1
34

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 42
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 5 3 1 1 6 - 4 28
2.
У Крайова 1948
 5 2 2 1 9 - 5 28
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 5 2 0 3 4 - 5 22
8.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
9.
Арджеш
 5 1 0 4 2 - 7 17
10.
Миовени
 5 0 0 5 0 - 9 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 24
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 24
2.
У Крайова 1948
 3 1 1 1 6 - 4 24
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
3.
Арджеш
 3 0 0 3 1 - 5 14
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
У Крайова 1948
 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 1 - 2 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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