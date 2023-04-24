Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

93' Жефферсон IV пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

93' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Петролул Плоешти будет все-таки засчитан.

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Грозав Георге-Теодор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар из команды Волунтари левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Игрок из команды Волунтари делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Рикардинью XI - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' Лопеш Марселу из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' УДАЛЕНИЕ! - Немец Адам получает вторую желтую карточку за грубое поведение и удаляется с поля

74' Тактическая замена. Немец Адам уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

73' Немец Адам грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

73' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Волунтари

72' Тактическая замена. Жаир уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

71' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Лопеш Марселу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Mihai Popa ослабляет давление, выбив мяч.

69' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ляйтнер Андреас взял и забрал мяч на выходе

67' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Алийи Насер пробил со штрафного прямо в стенку

63' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Алийи Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Ох, нехорошо это выглядит. Иробисо Кристиан Окечукву получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Иробисо Кристиан Окечукву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Волунтари

59' Жаир не смог попасть в створ ударом издали

58' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Лопеш Марселу . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Seniko Doua выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Mihai Popa ослабляет давление, выбив мяч.

51' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Иробисо Кристиан Окечукву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Мелеке Ульрих выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Жефферсон IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля