Стадион: Брита-Арена. Зрители: 11008
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолПртайин Иван
2:0
50' ГолВурц Иоханнес
3:0
60' ГолBenedict Hollerbach
71' Желтая карточкаBrooklyn Ezeh
4:0
82' ГолАйдэйл Джон
90'+22
Ход матча
6'
1:0
50'
2:0
60'
71'
82'
4:0
18
Пртайин
Иван
10
Ласм
Бриан
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кемпе ДеннисЗащитник
-
27 Nico RiebleЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
-
-
14 Lucas Brumme
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Henrik Koch
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Веен Висбаден
Арминия
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
72
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1
Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 4:1 Веен Висбаден - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Байройт - Веен Висбаден 2:3 Веен Висбаден - Виктория Кёльн 1:1 Боруссия-2 Д - Веен Висбаден 0:1 Галлешер - Веен Висбаден 2:3
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Арминия 4:0 Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1