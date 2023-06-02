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  3. Германия: Плей-офф за право играть в Бундеслиге 2: Финал
Стадион: . Зрители: 11008
Веен Висбаден
4:0
Конец матча
Арминия
0'
1:0
6' Гол
Пртайин Иван
2:0
50' Гол
Вурц Иоханнес
3:0
60' Гол
Benedict Hollerbach
71' Желтая карточка
Brooklyn Ezeh
4:0
82' Гол
Айдэйл Джон
90'+22
16
Штритцель
Флориан
6
Gino
Fechner
3
Гюрлеен
Ахмет
10
Мровца
Себастьян
4
Мокенхаупт
Саша
7
Robin
Heusser
19
Якобсен
Бьярке
37
Brooklyn
Ezeh
8
Вурц
Иоханнес
18
Пртайин
Иван
21
Benedict
Hollerbach
33
Фрайсль
Мартин
7
Гебауэр
Кристиан
4
Якель
Фредерик
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
39
Василиадис
Себастиан
19
Притль
Мануэль
10
Ласм
Бриан
16
Ржатковски
Марк
21
Хак
Робин
23
Серра
Янни
Веен Висбаден
3-4-3
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Арминия

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:5
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
72

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1
Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0 Фрайбург-2 - Веен Висбаден 4:2 Веен Висбаден - Саарбрюккен 0:2 Веен Висбаден - Ингольштадт 4:1 Оснабрюк - Веен Висбаден 4:1 Веен Висбаден - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Байройт - Веен Висбаден 2:3 Веен Висбаден - Виктория Кёльн 1:1 Боруссия-2 Д - Веен Висбаден 0:1 Галлешер - Веен Висбаден 2:3
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Магдебург - Арминия 4:0 Арминия - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1
Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2 Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1
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    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Вурц Иоханнес бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Brooklyn Ezeh сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Пртайин Иван бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Веен Висбаден 4:0 Арминия онлайн

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