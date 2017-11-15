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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 23.08.2017 Ливерпуль 4:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
Саутгемптон (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 23.08.2017 Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 19.08.2017 Саутгемптон 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 12.08.2017 Саутгемптон 0:0 Суонси ПЛ
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 02.08.2017 Саутгемптон 0:4 Аугсбург ТМК
- 29.07.2017 Сент-Этьен 0:3 Саутгемптон ТМК
- 22.07.2017 Брентфорд 2:2 Саутгемптон ТМК
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 21.05.2017 Саутгемптон 0:1 Сток Сити ПЛ
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.05.2017 Мидлсбро 1:2 Саутгемптон ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
- 07.05.2017 Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.01.2017 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги
- 11.01.2017 Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 19.11.2016 Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.03.2016 Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.12.2015 Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги
- 25.10.2015 Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.02.2015 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.08.2014 Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.03.2014 Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.09.2013 Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 16.03.2013 Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.12.2012 Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|38 - 7
|31
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 5
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 10
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|20 - 16
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 21
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 13
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 22
|11
|16.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|7 - 14
|10
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|19.
|Суонси
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Саутгемптон, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Саутгемптон, который состоится 18.11.2017.
Новости матча
-
-
Клопп попал в больницу — 18:55
-
Клайна прооперировали — 21:14
-
-
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль
90% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Саутгемптон
8.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
24.3% (17)
3:1 Ливерпуль:
18.6% (13)
1:0 Ливерпуль:
18.6% (13)
2:1 Ливерпуль:
15.7% (11)
3:0 Ливерпуль:
10% (7)
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