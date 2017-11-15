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Стадион:
Ливерпуль
 
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Саутгемптон
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Саутгемптон, который состоится 18.11.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль
90% (63)
Ничья:
1.4% (1)
Саутгемптон
8.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
24.3% (17)
Ливерпуль:
18.6% (13)
Ливерпуль:
18.6% (13)
Ливерпуль:
15.7% (11)
Ливерпуль:
10% (7)
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