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Бёрнли
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 31 минуту, которая состоится 20.01.2018.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед
Бёрнли
5.3% (4)
Ничья:
5.3% (4)
Манчестер Юнайтед
89.5% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
36.8% (28)
Манчестер Юнайтед:
18.4% (14)
Манчестер Юнайтед:
15.8% (12)
Манчестер Юнайтед:
10.5% (8)
Манчестер Юнайтед:
2.6% (2)
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