Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Юнайтед

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Терф Мур
Позже
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.10.2016 Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли Премьер-лига
- 11.02.2015 Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Премьер-лига
- 30.08.2014 Бёрнли 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.01.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 19.08.2009 Бёрнли 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|20
|2
|1
|67 - 17
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|48 - 16
|50
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|41 - 16
|47
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|54 - 28
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 21
|44
|6.
|Арсенал
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|41 - 30
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|19 - 20
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|34 - 32
|31
|9.
|Эвертон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 42
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 41
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 33
|25
|13.
|Борнмут
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 39
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 31
|23
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|17 - 29
|23
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 34
|21
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 50
|20
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 30
|19
|20.
|Суонси
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 35
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 31 минуту, которая состоится 20.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Юнайтед
Бёрнли
5.3% (4)
Ничья:
5.3% (4)
Манчестер Юнайтед
89.5% (68)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
36.8% (28)
0:1 Манчестер Юнайтед:
18.4% (14)
0:2 Манчестер Юнайтед:
15.8% (12)
1:3 Манчестер Юнайтед:
10.5% (8)
0:3 Манчестер Юнайтед:
2.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация