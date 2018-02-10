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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Либерти
Состав команд
26
Нотон
Кайл
12
Дайер
Натан
14
Кэрролл
Том
17
Клукас
Сэм
18
Айю
Джордан
29
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
6
Ми
Бен
25
Леннон
Аарон
10
Барнс
Эшли
Суонси 5-4-1
- Основной состав
- 1 Фабьянски Лукаш Вратарь
- 26 Нотон Кайл Защитник
- 5 Ван дер Хорн Майк Защитник
- 33 Фернандес Федерико Защитник
- 6 Моусон Алфи Защитник
- 16 Ольссон Мартин Защитник
- 12 Дайер Натан Полузащитник
- 4 Ки Сон-Ён Полузащитник
- 14 Кэрролл Том Полузащитник
- 17 Клукас Сэм Полузащитник
- 18 Айю Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Нордфельдт Кристоффер Вратарь
- 27 Бартли Кайл Защитник
- 19 Айю Андре Полузащитник
- 10 Абрахам Тэмми Полузащитник
- 15 Раутледж Уэйн Полузащитник
- 24 Кинг Энди Полузащитник
- 11 Нарсинг Лучано Нападающий
- Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Саншеш Ренату Травмирован
- Бони Вильфрид Травмирован
- Фер Лерой Травмирован
- Ранхель Анхель Травмирован
- Бриттон Леон Травмирован
Бёрнли 4-4-2
- Основной состав
- 29 Поуп Ник Вратарь
- 2 Лоутон Мэттью Защитник
- 28 Лонг Кевин Защитник
- 6 Ми Бен Защитник
- 3 Тэйлор Чарли Защитник
- 25 Леннон Аарон Полузащитник
- 4 Корк Джек Полузащитник
- 13 Хендрик Джефф Полузащитник
- 17 Гудмундссон Йоханн Полузащитник
- 10 Барнс Эшли Нападающий
- 9 Воукс Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Линдегор Андерс Вратарь
- 23 Уорд Стивен Защитник
- 41 О'Нил Эйден Полузащитник
- 37 Эрфилд Скотт Полузащитник
- 21 Уэллс Наки Полузащитник
- 7 Н'Куду Жорж-Кевин Полузащитник
- 18 Вествуд Эшли Полузащитник
- Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Брэйди Роберт Травмирован
- Уолтерс Джонатан Травмирован
- Марни Дин Травмирован
- Дефур Стивен Травмирован
- Вуд Крис Травмирован
- Бардсли Филипп Травмирован
- Тарковски Джеймс Травмирован
- Хитон Том Травмирован
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.02.2018 Суонси 8:1 Ноттс Каунти К
- 03.02.2018 Лестер 1:1 Суонси ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси Премьер-лига
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли Премьер-лига
- 13.08.2016 Бёрнли 0:1 Суонси Премьер-лига
- 28.02.2015 Бёрнли 0:1 Суонси Премьер-лига
- 23.08.2014 Суонси 1:0 Бёрнли Премьер-лига
- 16.04.2011 Бёрнли 2:1 Суонси .Чемпионшип
- 28.08.2010 Суонси 1:0 Бёрнли .Чемпионшип
- 10.01.2009 Бёрнли 0:2 Суонси .Чемпионшип
- 20.09.2008 Суонси 1:1 Бёрнли .Чемпионшип
Суонси
Бёрнли
-
0 Голы 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
4 Дистанция, км 2
-
0 Количество передач 1
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|22
|3
|1
|74 - 19
|69
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|51 - 18
|56
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 24
|52
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|59 - 31
|51
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|46 - 23
|50
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|21 - 23
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 35
|35
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 45
|32
|10.
|Борнмут
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|30 - 37
|31
|11.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|27
|8
|7
|12
|37 - 45
|31
|12.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 46
|28
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 35
|28
|14.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|27
|6
|10
|11
|24 - 39
|28
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|28 - 38
|26
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 36
|25
|17.
|Суонси
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|19 - 37
|25
|18.
|Сток Сити
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|26 - 52
|25
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|19 - 46
|24
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|21 - 37
|20
Первый тайм
21'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Кэрролл Том из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Айю Джордан из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
19'
ШАНС! Барнс Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ольссон Мартин из команды Суонси в офсайде
16'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Безумный фол. Леннон Аарон грубо играет против соперника. Пострадал Ольссон Мартин
13'
Лонг Кевин из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Клукас Сэм заработал фол
13'
12'
Воукс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
11'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Моусон Алфи наказан за толчок Барнс Эшли
9'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клукас Сэм из команды Суонси делает неудачный навес.
9'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кэрролл Том из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
5'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
3'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 0:0 Бёрнли
Суонси
52.8% (95)
Ничья:
36.7% (66)
Бёрнли
10.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.8% (59)
1:0 Суонси:
26.7% (48)
2:1 Суонси:
18.3% (33)
2:0 Суонси:
4.4% (8)
0:1 Бёрнли:
3.9% (7)
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