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Стадион:
Суонси
0:0
Первый тайм: 21'
Бёрнли
0' 21'
Первый тайм
21'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Ки Сон-Ён из команды Суонси подал угловой справа.
21'
Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
20'
Кэрролл Том из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Айю Джордан из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Удар от ворот произведет Суонси
19'
ШАНС! Барнс Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
16'
Ольссон Мартин из команды Суонси в офсайде
16'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
16'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Леннон Аарон грубо играет против соперника. Пострадал Ольссон Мартин
Фол, нарушение
13'
Лонг Кевин из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Клукас Сэм заработал фол
13'
Удар от ворот произведет Суонси
12'
Воукс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
11'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Суонси
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
9'
Моусон Алфи наказан за толчок Барнс Эшли
9'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клукас Сэм из команды Суонси делает неудачный навес.
9'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Кэрролл Том из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
3'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Суонси 0:0 Бёрнли
Суонси
52.8% (95)
Ничья:
36.7% (66)
Бёрнли
10.6% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.8% (59)
Суонси:
26.7% (48)
Суонси:
18.3% (33)
Суонси:
4.4% (8)
Бёрнли:
3.9% (7)
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