Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Албания
0:1
Конец матча
Стадион: Arena Kombetare
Польша
34' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
39' Желтая карточкаБукса Адам
49' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
50' Желтая карточкаБеднарек Ян
0:1
77' ГолСвидерски Кароль
88' Желтая карточкаРамадани Юльбер
90' Желтая карточкаПухач Тымотеуш
20
Траши
Лоренц
21
Роши
Одисе
10
Манай
Рей
11
Узуни
Мюрто
15
Глик
Камил
16
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Траши ЛоренцПолузащитник
-
21 Роши ОдисеНападающий
-
10 Манай РейНападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Михай ЭнеаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Рейя Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
34'
39'
49'
50'
77'
0:1
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Албания
Польша
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Албания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|3
|0.38
|Узуни Мюрто
|2
|0.25
|Манай Рей
|2
|0.25
|Леняни Эрмир
|1
|0.13
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.13
|Чикалеши Сокол
|1
|0.13
|Ляци Казим
|1
|0.13
|Роши Одисе
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
|Весели Фредерик
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Польша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|6
|0.75
|Букса Адам
|5
|0.63
|Свидерски Кароль
|4
|0.5
|Линетти Кароль
|2
|0.25
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0.25
|Крыховяк Гжегож
|1
|0.13
|Шимански Дамиан
|1
|0.13
|Юзвяк Камиль
|1
|0.13
|Кедзёра Томаш
|1
|0.13
|Модер Якуб
|1
|0.13
|Хелик Михал
|0
|0
|Гросицки Камил
|0
|0
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Клих Матеуш
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Милик Аркадиуш
|0
|0
|Зелиньски Пётр
|0
|0
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|Гумни Роберт
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Залевский Никола
|0
|0
|Плахета Пшемыслав
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Албания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|5
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Баре Кейди
|2
|0
|Абраши Амир
|1
|0
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|Роши Одисе
|1
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Броя Армандо
|1
|0
Польша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Пухач Тымотеуш
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Хелик Михал
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
42%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
11
24
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
4
36%
9
38%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1
Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1
Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Голландия - Польша 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Португалия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Люксембург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 14
|6
|4.
|Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|2.
|Испания
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Греция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|Грузия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|5.
|Косово
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|2.
|Швейцария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|3.
|Болгария
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|5.
|Литва
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 18
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|2.
|Украина
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|9 - 8
|9
|3.
|Финляндия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Казахстан
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|21 - 4
|16
|2.
|Уэльс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|3.
|Чехия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|4.
|Эстония
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|5.
|Беларусь
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 19
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 0
|24
|2.
|Шотландия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Израиль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 15
|13
|4.
|Австрия
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 17
|4
|6.
|Молдова
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 24
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 6
|19
|2.
|Норвегия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|3.
|Турция
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 15
|15
|4.
|Черногория
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|5.
|Латвия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|3 - 34
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 5
|19
|2.
|Хорватия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 3
|17
|3.
|Словакия
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|4.
|Словения
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|5.
|Мальта
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 3
|20
|2.
|Польша
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|25 - 8
|17
|3.
|Албания
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 7
|15
|4.
|Венгрия
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|5.
|Андорра
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 19
|6
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|1 - 32
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 3
|21
|2.
|Румыния
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|3.
|Северная Македония
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 10
|12
|4.
|Армения
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|5.
|Исландия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 23
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Португалия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Косово
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|5.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|Швейцария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Болгария
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|4.
|Литва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|5.
|Северная Ирландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|3.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Эстония
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|5.
|Беларусь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Шотландия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Голландия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Норвегия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|3.
|Турция
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|10 - 8
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Латвия
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 8
|3
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 16
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|Польша
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Албания
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|4.
|Венгрия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 15
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 3
|9
|2.
|Румыния
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Армения
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|Исландия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Люксембург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|4.
|Ирландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|5.
|Азербайджан
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Греция
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Грузия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|4.
|Швеция
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Косово
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швейцария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Италия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Северная Ирландия
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|4.
|Болгария
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|5.
|Литва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|3.
|Украина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Финляндия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Уэльс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|3.
|Чехия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|4.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Беларусь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|Шотландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|3.
|Австрия
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|4.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвегия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Турция
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 5
|7
|4.
|Черногория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 18
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|2.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|5.
|Мальта
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|6.
|Кипр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|2.
|Албания
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Польша
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|4.
|Венгрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|5.
|Андорра
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 17
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|Армения
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 8
|5
|4.
|Румыния
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 12
|1
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Голландия
|Депай Мемфис
|9
|3
|6
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|8
|0
|1
|3.
|Сербия
|Митрович Александр
|7
|0
|0
|4.
|Польша
|Левандовски Роберт
|6
|0
|3
|5.
|Финляндия
|Пукки Теэму
|6
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Албания
|Гьясула Клаус
|5
|0
|2.
|Фарерские острова
|Йоэнсен Рене
|3
|1
|3.
|Молдова
|Рябчук Олег
|3
|1
|4.
|Армения
|Ароян Вараздат
|4
|0
|5.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|2
|1
Прогнозы на матч Албания 0:1 Польша
Исход игры
Албания
2.7% (4)
Ничья
11.3% (17)
Польша
86% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
63.12% (89)
Нет
36.88% (52)
Популярный счёт
1:2 Польша
40% (60)
0:1 Польша
16% (24)
0:2 Польша
12% (18)
1:3 Польша
9.3% (14)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:3 Польша
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
1:0 Албания
1.3% (2)
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