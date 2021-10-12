Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Армандо Броя. Удар в створ, но вратарь начеку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Албания

41' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

41' Албания выполняет удар от ворот.

39' Букса Адам получает желтую карточку за неспортивное поведение

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Албания

36' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

35' Левандовски Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Исмайли Ардиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Зелиньски Пётр пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

30' Отличные скиллы показывает Зелиньски Пётр , обводя своих соперников

30' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Траши Лоренц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Польша

25' Баре Кейди из команды Албания наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Юзвяк Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

22' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Зелиньски Пётр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Албания

16' Польша выполняет удар от ворот.

15' Удар от ворот произведет Албания

14' Букса Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Весели Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Исмайли Ардиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Модер Якуб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Левандовски Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Польша

10' Рамадани Юльбер не смог попасть в створ ударом издали

9' Крыховяк Гжегож выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Албания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Юзвяк Камиль из команды Польша сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Польша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Польша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Албания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Албания начинает с центра поля