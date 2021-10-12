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  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Албания
0:1
Конец матча

Стадион:
Польша
0'
34' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
39' Желтая карточка
Букса Адам
49' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
50' Желтая карточка
Беднарек Ян
0:1
77' Гол
Свидерски Кароль
88' Желтая карточка
Рамадани Юльбер
90' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
90'+29
1
Бериша
Этрит
4
Хюсай
Эльсейд
18
Исмайли
Ардиан
15
Кумбулла
Мараш
5
Весели
Фредерик
7
Баре
Кейди
19
Рамадани
Юльбер
20
Траши
Лоренц
21
Роши
Одисе
10
Манай
Рей
11
Узуни
Мюрто
1
Щесны
Войцех
3
Давидович
Павел
15
Глик
Камил
5
Беднарек
Ян
21
Пухач
Тымотеуш
7
Юзвяк
Камиль
10
Крыховяк
Гжегож
16
Модер
Якуб
20
Зелиньски
Пётр
9
Левандовски
Роберт
8
Букса
Адам
Албания
4-3-3
Польша
4-4-2

Ход матча

34'
Исмайли Ардиан
 
39'
 
Букса Адам
46'
 
Клих Матеуш
Модер Якуб
49'
Хюсай Эльсейд
 
50'
 
Беднарек Ян
58'
Броя Армандо
Узуни Мюрто
 
65'
Леняни Эрмир
Траши Лоренц
 
71'
 
Свидерски Кароль
Букса Адам
71'
 
Франковски Пшемыслав
Юзвяк Камиль
77'
0:1
Свидерски Кароль
(Клих Матеуш)
77'
Чокай Энис
Баре Кейди
 
77'
Байрами Недим
Роши Одисе
 
88'
Рамадани Юльбер
 
90'
 
Пухач Тымотеуш
90'
 
Берешиньски Бартош
Пухач Тымотеуш
90'
 
Хелик Михал
Беднарек Ян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 24
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Албания
Польша

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
4:1
ТМС
0:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 3 0.38
Узуни Мюрто 2 0.25
Манай Рей 2 0.25
Леняни Эрмир 1 0.13
Хюсай Эльсейд 1 0.13
Чикалеши Сокол 1 0.13
Ляци Казим 1 0.13
Роши Одисе 0 0
Баре Кейди 0 0
Весели Фредерик 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 6 0.75
Букса Адам 5 0.63
Свидерски Кароль 4 0.5
Линетти Кароль 2 0.25
Пёнтек Кшиштоф 2 0.25
Крыховяк Гжегож 1 0.13
Шимански Дамиан 1 0.13
Юзвяк Камиль 1 0.13
Кедзёра Томаш 1 0.13
Модер Якуб 1 0.13
Хелик Михал 0 0
Гросицки Камил 0 0
Рыбус Мацей 0 0
Глик Камил 0 0
Клих Матеуш 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Милик Аркадиуш 0 0
Зелиньски Пётр 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Гумни Роберт 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Залевский Никола 0 0
Плахета Пшемыслав 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 5 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Манай Рей 2 0
Цекици Эндри 2 0
Баре Кейди 2 0
Абраши Амир 1 0
Мемушай Ледиан 1 0
Роши Одисе 1 0
Весели Фредерик 1 0
Джимсити Берат 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Траши Лоренц 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Броя Армандо 1 0
Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 2 0
Беднарек Ян 2 0
Пухач Тымотеуш 2 0
Глик Камил 1 0
Крыховяк Гжегож 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Милик Аркадиуш 1 0
Хелик Михал 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Букса Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
24
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
8%
31-45
1
9%
5
21%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
4
36%
9
38%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Албания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1
Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1 Беларусь - Албания 0:2 Албания - Франция 0:2 Албания - Андорра 2:2 Молдова - Албания 0:4 Турция - Албания 1:0
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1
Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Польша - Италия 0:0 Польша - Финляндия 5:1 Босния и Герцеговина - Польша 1:2 Голландия - Польша 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2. Португалия Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Люксембург Заявка 6 2 0 4 5 - 14 6
4. Ирландия Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
5. Азербайджан Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 6 5 0 1 12 - 3 15
2. Испания Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Греция Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
4. Грузия Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
5. Косово Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
2. Швейцария Заявка 6 4 2 0 10 - 1 14
3. Болгария Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
4. Северная Ирландия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
5. Литва Заявка 7 1 0 6 4 - 18 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 6 3 3 0 8 - 3 12
2. Украина Заявка 7 1 6 0 9 - 8 9
3. Финляндия Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
4. Босния и Герцеговина Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
5. Казахстан Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 6 5 1 0 21 - 4 16
2. Уэльс Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
3. Чехия Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
4. Эстония Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
5. Беларусь Заявка 7 1 0 6 6 - 19 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 8 8 0 0 27 - 0 24
2. Шотландия Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Израиль Заявка 8 4 1 3 18 - 15 13
4. Австрия Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
5. Фарерские острова Заявка 8 1 1 6 4 - 17 4
6. Молдова Заявка 8 0 1 7 4 - 24 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 8 6 1 1 29 - 6 19
2. Норвегия Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Турция Заявка 8 4 3 1 19 - 15 15
4. Черногория Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
5. Латвия Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
6. Гибралтар Заявка 8 0 0 8 3 - 34 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 8 6 1 1 13 - 5 19
2. Хорватия Заявка 8 5 2 1 13 - 3 17
3. Словакия Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
4. Словения Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
5. Мальта Заявка 8 1 2 5 8 - 17 5
6. Кипр Заявка 8 1 2 5 3 - 13 5

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 8 6 2 0 24 - 3 20
2. Польша Заявка 8 5 2 1 25 - 8 17
3. Албания Заявка 8 5 0 3 11 - 7 15
4. Венгрия Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
5. Андорра Заявка 8 2 0 6 7 - 19 6
6. Сан-Марино Заявка 8 0 0 8 1 - 32 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 8 7 0 1 23 - 3 21
2. Румыния Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
3. Северная Македония Заявка 8 3 3 2 15 - 10 12
4. Армения Заявка 8 3 3 2 8 - 11 12
5. Исландия Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
6. Лихтенштейн Заявка 8 0 1 7 2 - 23 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сербия Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Португалия Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4. Ирландия Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
5. Азербайджан Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2. Испания Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Греция Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Косово Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
5. Грузия Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Швейцария Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Болгария Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
4. Литва Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
5. Северная Ирландия Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
2. Украина Заявка 4 0 4 0 4 - 4 4
3. Финляндия Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2. Чехия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Уэльс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Эстония Заявка 4 1 0 3 6 - 12 3
5. Беларусь Заявка 4 1 0 3 6 - 8 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Шотландия Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Израиль Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Австрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
5. Фарерские острова Заявка 5 1 0 4 2 - 9 3
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Голландия Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Норвегия Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
3. Турция Заявка 4 1 3 0 10 - 8 6
4. Черногория Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5. Латвия Заявка 5 1 0 4 5 - 8 3
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 0 - 16 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. РОССИЯ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Словакия Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
4. Словения Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Кипр Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 2 10
2. Польша Заявка 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Албания Заявка 4 2 0 2 6 - 3 6
4. Венгрия Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 1 - 15 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 3 0 1 12 - 3 9
2. Румыния Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Армения Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Северная Македония Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
5. Исландия Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Сербия Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Люксембург Заявка 3 1 0 2 2 - 9 3
4. Ирландия Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
5. Азербайджан Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Греция Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Грузия Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Швеция Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Косово Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Италия Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Северная Ирландия Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
4. Болгария Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
5. Литва Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Босния и Герцеговина Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
3. Украина Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Финляндия Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Уэльс Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
3. Чехия Заявка 4 2 0 2 8 - 6 6
4. Эстония Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Беларусь Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Шотландия Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
3. Австрия Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
4. Израиль Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 4 0 0 4 2 - 13 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Турция Заявка 4 3 0 1 9 - 7 9
3. Голландия Заявка 4 2 1 1 11 - 5 7
4. Черногория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
5. Латвия Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 3 - 18 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
2. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
3. Словакия Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
4. Словения Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
5. Мальта Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
2. Албания Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Польша Заявка 4 2 1 1 12 - 6 7
4. Венгрия Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Андорра Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
6. Сан-Марино Заявка 4 0 0 4 0 - 17 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Северная Македония Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
3. Армения Заявка 5 1 2 2 2 - 8 5
4. Румыния Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 4 0 1 3 1 - 12 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Голландия Депай Мемфис 9 3 6
2. Израиль Захави Эран 8 0 1
3. Сербия Митрович Александр 7 0 0
4. Польша Левандовски Роберт 6 0 3
5. Финляндия Пукки Теэму 6 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Албания Гьясула Клаус 5 0
2. Фарерские острова Йоэнсен Рене 3 1
3. Молдова Рябчук Олег 3 1
4. Армения Ароян Вараздат 4 0
5. Румыния Пушкаш Георге 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Kombetare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Албания 2.7% (4)
X 11.3% (17)
Польша 86% (129)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Албания 0:1 Польша онлайн


Прогнозы на матч Албания 0:1 Польша

Исход игры
Албания
2.7% (4)
Ничья
11.3% (17)
Польша
86% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
63.12% (89)
Нет
36.88% (52)
Популярный счёт
1:2 Польша
40% (60)
0:1 Польша
16% (24)
0:2 Польша
12% (18)
1:3 Польша
9.3% (14)
1:1 Ничья
7.3% (11)
0:3 Польша
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
1:0 Албания
1.3% (2)
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