Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Эвертон
27
О'Ши
Дара
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
17 Диань МбайеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Тайрер ХарриВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
-
11 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.19
|2.
|Бартли Кайл
|3
|0.12
|3.
|Галлахер Конор
|2
|0.08
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.08
|5.
|Робинсон Каллум
|2
|0.08
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.04
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.04
|8.
|Диань Мбайе
|1
|0.04
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.04
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.04
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.52
|2.
|Родригес Хамес
|5
|0.2
|3.
|Ришарлисон
|5 (1)
|0.2
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|4 (2)
|0.16
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.12
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.08
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.04
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|4.
|Перейра Матеус
|2
|1
|5.
|Бартли Кайл
|3
|0
|6.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|7.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|8.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|9.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|10.
|О'Ши Дара
|2
|0
|11.
|Гиббс Киран
|0
|1
|12.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|13.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|14.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|15.
|Диань Мбайе
|1
|0
|16.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|17.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Ришарлисон
|3
|1
|3.
|Аллан Маркес
|4
|0
|4.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|3
|0
|9.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|11.
|Динь Люка
|0
|1
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|13.
|Тосун Дженк
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|Эвертон
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эвертон: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Эвертон Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:4 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|4.08
|3.64
|2.02
|
|Бонус: 5 000 ₽
|4.05
|3.62
|2.00
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Эвертон
Исход игры
Вест Бромвич
7.2% (11)
Ничья
19.1% (29)
Эвертон
73.7% (112)
Тотал 2.5
Больше
51.68% (77)
Меньше
48.32% (72)
Обе команды забьют
Да
68.46% (102)
Нет
31.54% (47)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
42.1% (64)
0:1 Эвертон
20.4% (31)
1:1 Ничья
17.1% (26)
0:2 Эвертон
6.6% (10)
2:1 Вест Бромвич
3.9% (6)
1:0 Вест Бромвич
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:3 Эвертон
1.3% (2)
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