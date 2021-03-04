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Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Эвертон
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
27
О'Ши
Дара
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
35
Йокушлу
Окай
12
Перейра
Матеус
18
Галлахер
Конор
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
5
Кин
Майкл
4
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
17
Айуоби
Алекс
20
Бернард
Дуарте
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
Вест Бромвич
4-1-4-1
Эвертон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.19
2. Бартли Кайл 3 0.12
3. Галлахер Конор 2 0.08
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.08
5. Робинсон Каллум 2 0.08
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Диань Мбайе 1 0.04
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
10. Диангана Грэди 1 0.04
11. Гросицки Камил 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.52
2. Родригес Хамес 5 0.2
3. Ришарлисон 5 (1) 0.2
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.16
5. Кин Майкл 3 0.12
6. Дукуре Абдулай 2 0.08
7. Мина Йерри 2 0.08
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ливермор Джейк 2 1
4. Перейра Матеус 2 1
5. Бартли Кайл 3 0
6. Сойерс Ромен 3 0
7. Иванович Бранислав 2 0
8. Снодграсс Роберт 2 0
9. Ферлонг Дарнелл 2 0
10. О'Ши Дара 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Диань Мбайе 1 0
16. Ахерн-Грант Карлан 1 0
17. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Ришарлисон 3 1
3. Аллан Маркес 4 0
4. Холгейт Мэйсон 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Гомеш Андре 3 0
9. Калверт-Льюин Доминик 3 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2)
 Эвертон 16.22% (6) 18.92% (7) 24.32% (9) 13.51% (5) 10.81% (4) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эвертон: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Эвертон Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:4 Вест Бромвич Премьер-лига Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 29-го тура АПЛ между "Вест Бромвичем" и "Эвертоном". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2021, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
Вест Бромвич 7.2% (11)
X 19.1% (29)
Эвертон 73.7% (112)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Эвертон
4.08
3.64
2.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.08 3.64 2.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.62 2.00

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
10.00 1.05 4.40 1.21 2.88 1.42 2.11 1.84 1.61 2.31 1.34 3.15 1.21 4.38 1.09 7.10
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.55 1.00 11.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.36 1.59 1.56 2.43 1.26 3.84 1.10 7.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.12 1.36 1.90 1.90 1.45 2.77 1.20 4.54
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.82
Букмекер Да Нет
4.74 1.19
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Вест Бромвич - Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Эвертон

Исход игры
Вест Бромвич
7.2% (11)
Ничья
19.1% (29)
Эвертон
73.7% (112)
Тотал 2.5
Больше
51.68% (77)
Меньше
48.32% (72)
Обе команды забьют
Да
68.46% (102)
Нет
31.54% (47)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
42.1% (64)
0:1 Эвертон
20.4% (31)
1:1 Ничья
17.1% (26)
0:2 Эвертон
6.6% (10)
2:1 Вест Бромвич
3.9% (6)
1:0 Вест Бромвич
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:3 Эвертон
1.3% (2)
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