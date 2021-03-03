Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (6)
|0.63
|2.
|Мане Садио
|7
|0.26
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.22
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.19
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.07
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.04
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0.04
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.19
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.15
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.11
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.07
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.04
|8.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.04
|9.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
|11.
|Тете Кенни
|0
|0
|12.
|Андерсен Йоаким
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|3
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Матип Жоэль
|2
|0
|5.
|Шакири Джердан
|2
|0
|6.
|Кабак Озан
|2
|0
|7.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|8.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|9.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|10.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|11.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|14.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|15.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|16.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|3.
|Рид Бобби
|5
|0
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Камара Абубакар
|1
|1
|8.
|Кэрни Том
|2
|0
|9.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|10.
|Гектор Майкл
|2
|0
|11.
|Брайан Джо
|2
|0
|12.
|Митрович Александр
|2
|0
|13.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|14.
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|15.
|Эйна Ола
|2
|0
|16.
|Одои Денис
|1
|0
|17.
|Лемина Марио
|1
|0
|18.
|Тете Кенни
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Фулхэм
|15% (3)
|20% (4)
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль
Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм
Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 25
|47
|5.
|Эвертон
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|39 - 33
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|47 - 35
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 27
|42
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|21 - 33
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|8
|16
|20 - 56
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Исход игры
Ливерпуль
92% (46)
Ничья
6% (3)
Фулхэм
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (18)
Меньше
62.5% (30)
Обе команды забьют
Да
25% (12)
Нет
75% (36)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
52% (26)
3:0 Ливерпуль
14% (7)
2:1 Ливерпуль
10% (5)
3:1 Ливерпуль
8% (4)
1:1 Ничья
4% (2)
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