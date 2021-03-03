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Ливерпуль
 
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Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.63
2. Мане Садио 7 0.26
3. Фирмино Роберто 6 0.22
4. Жота Диогу 5 0.19
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Джонс Кёртис 1 0.04
11. Ван Дейк Виргил 1 0.04
12. Минамино Такуми 1 0.04
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.19
2. Лукмен Адемола 4 0.15
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.11
4. Митрович Александр 2 (1) 0.07
5. Эйна Ола 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0
12. Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Алиссон Бекер 1 0
15. Александер-Арнольд Трент 1 0
16. Уильямс Неко 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.36% (5) 9.09% (4) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Фулхэм 15% (3) 20% (4) 10% (2) 10% (2) 30% (6) 15% (3)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль
Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм
Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Ливерпуль 92% (46)
    X 6% (3)
    Фулхэм 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Фулхэм
    1.36
    5.70
    9.90
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.35 5.70 9.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.50 9.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.20 9.90
      1.32 5.67 10.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    3.94 1.22 2.68 1.42 2.12 1.83 1.60 2.21 1.36 2.92 1.21 4.02 1.12 5.40 1.06 7.60
    13.00 1.00 11.25 1.00 4.40 1.16 3.54 1.26 2.28 1.60 1.82 1.99 1.58 2.54 1.27 3.76 1.19 4.35 1.06 7.40 1.04 7.80
    16.50 0.00 12.00 1.02 4.60 1.15 3.75 1.25 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.70 2.15 1.52 2.55 1.27 3.80 1.22 4.50 1.10 6.90 1.07 8.00 1.01 13.50
    4.83 1.21 2.83 1.48 2.36 1.65 2.10 1.81 1.83 2.09 1.64 2.38 1.52 2.69 1.21 4.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.00 1.39 1.83 1.97 1.41 2.91 1.18 4.88
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.61 2.32 1.25 3.95 1.15 5.15
    2.31 1.60 1.57 2.41 1.21 4.40
    3.00 1.44 2.36 1.65 1.82 2.11 1.57 2.55 1.39 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.04 1.24 2.34 1.60 1.69 2.17 1.34 3.24
    5.10 1.18 3.68 1.28 1.92 1.88 1.49 2.62 1.31 3.45
    3.45 1.28 1.93 1.82 1.52 2.65 1.32 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.77
    1.98 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.50 1.31
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    92% (46)
    Ничья
    6% (3)
    Фулхэм
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (12)
    Нет
    75% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    52% (26)
    3:0 Ливерпуль
    14% (7)
    2:1 Ливерпуль
    10% (5)
    3:1 Ливерпуль
    8% (4)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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