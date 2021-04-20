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Челси
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Брайтон
0' 12'
1
Аррисабалага
Кепа
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
5
Жоржиньо
II
19
Маунт
Мэйсон
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
10
Пулишич
Кристиан
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
33
Бёрн
Дэн
10
Макаллистер
Алексис
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
Челси
3-4-3
Брайтон
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.19
2. Абрахам Тэмми 6 0.19
3. Жоржиньо II 6 (6) 0.19
4. Вернер Тимо 5 0.16
5. Зума Курт 5 0.16
6. Пулишич Кристиан 4 0.13
7. Жиру Оливье 4 0.13
8. Чилуэлл Бен 2 0.06
9. Хаверц Кай 2 0.06
10. Хадсон-Одои Каллум 2 0.06
11. Силва Тьяго 2 0.06
12. Зиеш Хаким 1 0.03
13. Джеймс Рис II 1 0.03
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Алонсо Маркос 1 0.03
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.25
2. Троссар Леандро 4 0.13
3. Уэлбек Данни 4 0.13
4. Данк Льюис 4 0.13
5. Гросс Паскаль 2 (2) 0.06
6. Коннолли Аарон 2 0.06
7. Марч Соломон 2 0.06
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 4 0
4. Ковачич Матео 3 0
5. Зиеш Хаким 3 0
6. Чилуэлл Бен 3 0
7. Джеймс Рис II 3 0
8. Кристенсен Андреас 1 1
9. Алонсо Маркос 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 5 1
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Лемпти Тарик 3 1
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Вельтман Йоел 3 0
7. Уайт Бен 3 0
8. Гросс Паскаль 2 0
9. Джаханбакш Алиреза 2 0
10. Троссар Леандро 2 0
11. Альсате Стивен 2 0
12. Мопе Нил 1 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 8.33% (4) 16.67% (8) 14.58% (7) 14.58% (7) 18.75% (9) 27.08% (13)
 Брайтон 18.75% (6) 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси
Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон
Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон

Последние игры между собой

Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Брайтон 1:3 Челси Премьер-лига Брайтон 1:1 Челси Товарищеские матчи Брайтон 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига
Челси 3:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:2 Челси Премьер-лига Брайтон 0:4 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Челси 0:0 Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон 0:0 Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
8. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон 0:0 Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси 0:0 Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон 0:0 Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 13'
    Алонсо не слишком часто играл под началом Лэмпарда, и приход Тухеля к власти существенно оживил испанца.
  • Опасный момент
    12'
    Опасно! Алонсо внезапно оказался на дальней штанге и едва не замкнул навес от Джеймса.
  • 11'
    Рюдигер устремился в прорыв, отдал мяч на Жоржиньо, и атака заглохла - у итальянца с бразильскими корнями снаряд выкрал хитрый Биссума.
  • 10'
    Алонсо решил проверить скоростные навыки Хаверца - испанец выдал чрезвычайно сильную и неточную передачу, и немца опередил Уэбстер.
  • Фол, нарушение
    9'
    Стюарт Атуэлл зафиксировал первый фол - Троссар подтолкнул Кристенсена возле боковой линии.
  • 8'
    Бёрн три раза подряд вводил мяч в игру из-за боковой, и трижды внимательно действовали Зума и Жоржиньо.
  • 7'
    Рюдигер добежал до центральной линии и слишком сильно навесил в сторону Пулишича - американец в ту зону явно не успевал.
  • 6'
    Неспешный темп у матча - сейчас защитники "Брайтона" играют на нервах и просто катают снаряд возле центра поля.
  • 5'
    Троссар навязал борьбу сразу трём защитникам "Челси", однако бельгийца не подпустили к воротам Аррисабалаги.
  • 4'
    Защитники "чаек" неспешно перекатывали мяч на своей половине поля, а затем из глубины мяч прилетел на фланг Вельтмана. Голландец не успел его догнать.
  • 3'
    Последовал навес с левого фланга от гигантского Бёрна, и Аррисабалага спокойно зафиксировал мяч в своих руках.
  • 2'
    "Челси" сразу взял мяч под свой контроль. Сегодня в воротах, к слову, играет испанец Кепа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • Первый тайм
  • 12'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 12'
    Зиеш Хаким из команды Челси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 12'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Челси контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 10'
    Челси контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Челси: 67%, Брайтон: 33%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Троссар Леандро из команды Брайтон играет слишком грубо. Кристенсен Андреас оказался на газоне.
  • 9'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 9'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 7'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Челси контролирует мяч.
  • 6'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Челси: 50%, Брайтон: 50%.
  • 5'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Челси контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Челси
  • 3'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Аррисабалага Кепа взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Бёрн Дэн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Троссар Леандро из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 2'
    Челси контролирует мяч.
  • 1'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:0 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:0 Брайтон

Исход игры
Челси
98.7% (151)
Ничья
0.7% (1)
Брайтон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.56% (50)
Меньше
66.44% (99)
Обе команды забьют
Да
26.85% (40)
Нет
73.15% (109)
Популярный счёт
2:0 Челси
49.7% (76)
2:1 Челси
17.6% (27)
1:0 Челси
15% (23)
3:1 Челси
7.8% (12)
3:0 Челси
5.9% (9)
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