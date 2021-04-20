Алонсо решил проверить скоростные навыки Хаверца - испанец выдал чрезвычайно сильную и неточную передачу, и немца опередил Уэбстер.

Рюдигер устремился в прорыв, отдал мяч на Жоржиньо, и атака заглохла - у итальянца с бразильскими корнями снаряд выкрал хитрый Биссума.

Опасно! Алонсо внезапно оказался на дальней штанге и едва не замкнул навес от Джеймса.

Алонсо не слишком часто играл под началом Лэмпарда, и приход Тухеля к власти существенно оживил испанца.

8' Бёрн три раза подряд вводил мяч в игру из-за боковой, и трижды внимательно действовали Зума и Жоржиньо.

7' Рюдигер добежал до центральной линии и слишком сильно навесил в сторону Пулишича - американец в ту зону явно не успевал.

6' Неспешный темп у матча - сейчас защитники "Брайтона" играют на нервах и просто катают снаряд возле центра поля.

5' Троссар навязал борьбу сразу трём защитникам "Челси", однако бельгийца не подпустили к воротам Аррисабалаги.

4' Защитники "чаек" неспешно перекатывали мяч на своей половине поля, а затем из глубины мяч прилетел на фланг Вельтмана. Голландец не успел его догнать.

3' Последовал навес с левого фланга от гигантского Бёрна, и Аррисабалага спокойно зафиксировал мяч в своих руках.

2' "Челси" сразу взял мяч под свой контроль. Сегодня в воротах, к слову, играет испанец Кепа.