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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Лемина
Марио
17
Кавалейру
Иван
14
Рид
Бобби
19
Лукмен
Адемола
9
Митрович
Александр
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
Фулхэм
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.15
2. Лукмен Адемола 4 0.12
3. Митрович Александр 3 (1) 0.09
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.09
5. Майя Джош 3 (1) 0.09
6. Эйна Ола 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 (2) 0.32
2. Выдра Матей 3 0.09
3. Барнс Эшли 3 (1) 0.09
4. Макнил Дуайт 2 0.06
5. Вествуд Эшли 2 0.06
6. Гудмундссон Йоханн 2 0.06
7. Ми Бен 2 0.06
8. Родригес Джей 1 0.03
9. Лоутон Мэттью 1 0.03
10. Брэйди Роберт 1 0.03
11. Тарковски Джеймс 1 0.03
12. Данн Джимми 1 0.03
13. Питерс Эрик 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 6 1
2. Рид Бобби 7 0
3. Робинсон Энтони 4 1
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Лемина Марио 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Эйна Ола 3 0
11. Камара Абубакар 1 1
12. Кэрни Том 2 0
13. Ле Маршан Максим 2 0
14. Гектор Майкл 2 0
15. Брайан Джо 2 0
16. Кавалейру Иван 2 0
17. Тете Кенни 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Ареола Альфонс 1 0
20. Онома Джошуа 1 0
21. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Тарковски Джеймс 6 0
3. Лоутон Мэттью 5 0
4. Барнс Эшли 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Ми Бен 3 0
7. Брэйди Роберт 3 0
8. Бардсли Филипп 2 0
9. Корк Джек 2 0
10. Гудмундссон Йоханн 2 0
11. Лонг Кевин 2 0
12. Браунхилл Джош 2 0
13. Стивенс Дейл 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3)
 Бёрнли 30% (9) 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 6.67% (2) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм
Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Бёрнли 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига
Фулхэм 2:3 Бёрнли Бёрнли 3:1 Фулхэм Фулхэм 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Фулхэм Премьер-лига Бёрнли 1:0 Фулхэм Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 34 20 10 4 67 - 36 70
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал Заявка 35 15 7 13 49 - 38 52
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
16. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
4. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Дэвид Кут из Западного Йоркшира. Помогать ему на бровках будут Гарри Леннард и Николас Хоптон. Резервным арбитром на этот матч назначен Роберт Джонс. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 35-го тура чемпионата Англии между лондонским "Фулхэмом" и "Бёрнли". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 141
Фулхэм 57.4% (81)
X 34% (48)
Бёрнли 8.5% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Бёрнли
2.32
3.50
3.41
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Прогнозы на матч Фулхэм - Бёрнли

Исход игры
Фулхэм
57.4% (78)
Ничья
34.6% (47)
Бёрнли
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (40)
2:1 Фулхэм
27.2% (37)
1:0 Фулхэм
25% (34)
1:2 Бёрнли
4.4% (6)
0:1 Бёрнли
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Фулхэм
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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