Англия: Премьер-лига 2020-2021
Фулхэм
Позже
Стадион: Крэйвен Коттедж
Бёрнли
18
Лемина
Марио
14
Рид
Бобби
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.15
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.12
|3.
|Митрович Александр
|3 (1)
|0.09
|4.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.09
|5.
|Майя Джош
|3 (1)
|0.09
|6.
|Эйна Ола
|2
|0.06
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|9.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|12.
|Рид Харрисон
|0
|0
|13.
|Тете Кенни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11 (2)
|0.32
|2.
|Выдра Матей
|3
|0.09
|3.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.09
|4.
|Макнил Дуайт
|2
|0.06
|5.
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|6.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.06
|7.
|Ми Бен
|2
|0.06
|8.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|9.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|11.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|12.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|13.
|Питерс Эрик
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|6
|1
|2.
|Рид Бобби
|7
|0
|3.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Митрович Александр
|3
|0
|8.
|Лемина Марио
|3
|0
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|10.
|Эйна Ола
|3
|0
|11.
|Камара Абубакар
|1
|1
|12.
|Кэрни Том
|2
|0
|13.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|14.
|Гектор Майкл
|2
|0
|15.
|Брайан Джо
|2
|0
|16.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|17.
|Тете Кенни
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|20.
|Онома Джошуа
|1
|0
|21.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|6
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|5
|0
|4.
|Барнс Эшли
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Ми Бен
|3
|0
|7.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|8.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|9.
|Корк Джек
|2
|0
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|11.
|Лонг Кевин
|2
|0
|12.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|13.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|12.5% (3)
|Бёрнли
|30% (9)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|20% (6)
|6.67% (2)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =7 -10Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм
Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл
Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|20
|10
|4
|67 - 36
|70
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|46 - 42
|55
|9.
|Арсенал
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|49 - 38
|52
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|49 - 41
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|27 - 26
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Эвертон
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|23 - 15
|36
|4.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|17
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Фулхэм - Бёрнли
Исход игры
Фулхэм
57.4% (78)
Ничья
34.6% (47)
Бёрнли
8.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (40)
2:1 Фулхэм
27.2% (37)
1:0 Фулхэм
25% (34)
1:2 Бёрнли
4.4% (6)
0:1 Бёрнли
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Фулхэм
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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