Лига чемпионов 2021-2022
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5РБ Лейпциг 1:4 Бавария Бавария 5:0 Герта Бремер 0:12 Бавария Бавария 3:2 Кёльн
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Бенфика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|5
|0
|1
|2.
|Ференцварош
|Узуни Мюрто
|4
|0
|3
|3.
|Мальмё
|Бирманчевич Велько
|4
|0
|2
|4.
|Шериф
|Энрике Луваннор
|4
|0
|1
|5.
|Флора Таллин
|Саппинен Рауно
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Мальмё
|Инносент Бонке
|3
|1
|2.
|Мальмё
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|3.
|Фола
|Им Томас
|2
|1
|4.
|ЧФР Клуж
|Паун-Александру Константин
|2
|1
|5.
|ПСВ
|Боскальи Оливье
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Барселона - Бавария
Исход игры
Барселона
21.6% (11)
Ничья
27.5% (14)
Бавария
51% (26)
Тотал 2.5
Больше
82% (41)
Меньше
18% (9)
Обе команды забьют
Да
96% (48)
Нет
4% (2)
Популярный счёт
1:2 Бавария
29.4% (15)
2:1 Барселона
17.6% (9)
2:2 Ничья
13.7% (7)
1:1 Ничья
13.7% (7)
2:3 Бавария
7.8% (4)
1:3 Бавария
5.9% (3)
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