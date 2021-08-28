  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2021-2022

Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Бавария

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Барселона 2:1 Хетафе Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус
Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5
РБ Лейпциг 1:4 Бавария Бавария 5:0 Герта Бремер 0:12 Бавария Бавария 3:2 Кёльн
Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Барселона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Бавария: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Барселона 2:8 Бавария Лига чемпионов Бавария 3:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Бавария Лига чемпионов Бавария 2:0 Барселона Товарищеские матчи
Барселона 0:3 Бавария Лига чемпионов Бавария 4:0 Барселона Лига чемпионов Бавария 0:2 Барселона Кубок Ауди Барселона 2:0 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:1 Барселона Лига чемпионов Барселона 4:0 Бавария Лига чемпионов

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бавария 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Бенфика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мальмё Колак Антонио-Мирко 5 0 1
2. Ференцварош Узуни Мюрто 4 0 3
3. Мальмё Бирманчевич Велько 4 0 2
4. Шериф Энрике Луваннор 4 0 1
5. Флора Таллин Саппинен Рауно 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Мальмё Инносент Бонке 3 1
2. Мальмё Ахмедходжич Анел 4 0
3. Фола Им Томас 2 1
4. ЧФР Клуж Паун-Александру Константин 2 1
5. ПСВ Боскальи Оливье 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Барселона 21.2% (11)
    X 26.9% (14)
    Бавария 51.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Бавария
    3.22
    4.10
    2.23
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Барселона - Бавария онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Бавария

    Исход игры
    Барселона
    21.6% (11)
    Ничья
    27.5% (14)
    Бавария
    51% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    82% (41)
    Меньше
    18% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    96% (48)
    Нет
    4% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    29.4% (15)
    2:1 Барселона
    17.6% (9)
    2:2 Ничья
    13.7% (7)
    1:1 Ничья
    13.7% (7)
    2:3 Бавария
    7.8% (4)
    1:3 Бавария
    5.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     