Аргентина: Лига професьональ 2021
3:1
Конец матча
1:0
1' ГолMauro Luna Diale
21' Желтая карточкаMichael Covea
2:0
25' ГолImanol Machuca
2:1
31' ГолРубен Марко
40' Желтая карточкаEmanuel Britez
40' Желтая карточкаEnzo Roldan
42' Желтая карточкаGino Infantino
45' Желтая карточкаRicardo Garay
52' Желтая карточкаFederico Vera
63' Желтая карточкаJulio Luques
73' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
82' Желтая карточкаMauro Luna Diale
90' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
3:1
90' ГолJuan Manuel Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
1'
1:0
21'
25'
31'
2:1
40'
40'
42'
45'
52'
63'
82'
90'
90'
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.21
|Mauro Luna Diale
|4
|0.21
|Juan Manuel Garcia
|3
|0.16
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.11
|Franco Calderon
|2
|0.11
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.11
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Cristian Insaurralde
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Imanol Machuca
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|8
|0.42
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.21
|Gaston Avilla
|3
|0.16
|Gino Infantino
|3
|0.16
|Emiliano Vecchio
|2
|0.11
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Luciano Ferreyra
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Каральо Милтон
|1
|0.05
|Facundo Almada
|1
|0.05
|Russo Cordero
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Pedro Ojeda
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|5
|1
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Pedro Ojeda
|5
|0
|Gaston Avilla
|3
|1
|Facundo Almada
|3
|0
|Ricardo Garay
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|1
|Рубен Марко
|2
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Michael Covea
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|2
|0
|Julio Luques
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
4
27%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
53%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
23
28
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
9%
5
18%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
6
26%
10
36%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
4
15%
8
30%
30%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
6
23%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|19
|7
|8
|4
|19 - 16
|29
|8.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|9.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|12.
|Годой Крус
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|3
|9
|27 - 28
|24
|16.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|19
|4
|6
|9
|18 - 26
|18
|23.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|24.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|20.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|22.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2