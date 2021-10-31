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Аргентина: Лига професьональ 2021

Унион Санта-Фе
3:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
1' Гол
Mauro Luna Diale
21' Желтая карточка
Michael Covea
2:0
25' Гол
Imanol Machuca
2:1
31' Гол
Рубен Марко
40' Желтая карточка
Emanuel Britez
40' Желтая карточка
Enzo Roldan
42' Желтая карточка
Gino Infantino
45' Желтая карточка
Ricardo Garay
52' Желтая карточка
Federico Vera
63' Желтая карточка
Julio Luques
73' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
82' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
90' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
3:1
90' Гол
Juan Manuel Garcia
90'+8
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
28
Juan
Portillo
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
48
Ricardo
Garay
3
Lautaro
Blanco
27
Gino
Infantino
6
Leandro
Desábato
III
30
Michael
Covea
18
Francesco
Lo
Celso
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Унион Санта-Фе
4-4-2
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КДМЭП
2:2
С
0:0
С
0:4
С
1:0
ТМК
0:1
ТМК
0:2
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:1
НБ
0:1
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 4 0.21
Mauro Luna Diale 4 0.21
Juan Manuel Garcia 3 0.16
Фернандо Андре Маркес 2 0.11
Franco Calderon 2 0.11
Nicolas Cordero 2 (1) 0.11
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Cristian Insaurralde 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Imanol Machuca 1 0.05
Lucas Esquivel 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Enzo Roldan 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 8 0.42
Lucas Emanuel Gamba 4 0.21
Gaston Avilla 3 0.16
Gino Infantino 3 0.16
Emiliano Vecchio 2 0.11
Damian Alberto Martinez 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Luciano Ferreyra 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Каральо Милтон 1 0.05
Facundo Almada 1 0.05
Russo Cordero 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Pedro Ojeda 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 5 1
Корвалан Клаудио 6 0
Juan Portillo 3 1
Franco Calderon 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Enzo Roldan 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 6 0
Emiliano Vecchio 4 1
Pedro Ojeda 5 0
Gaston Avilla 3 1
Facundo Almada 3 0
Ricardo Garay 3 0
Gino Infantino 3 0
Nicolas Ferreyra 1 1
Рубен Марко 2 0
Diego Zabala 2 0
Michael Covea 2 0
Fernando Torrent 2 0
Francesco Lo Celso 2 0
Julio Luques 2 0
Броун Хорхе 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
2
11%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
4
27%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
53%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

23
28
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
9%
5
18%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
5
22%
2
7%
61-75
6
26%
10
36%
76-90

Пропущено

26
27
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
3
12%
2
7%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
4
15%
8
30%
30%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
6
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Индепендьенте Авельянеда 0:0 19 7 8 4 19 - 16 29
8. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
12. Годой Крус 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 19 7 3 9 27 - 28 24
16. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
22. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 19 4 6 9 18 - 26 18
23. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
24. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 0:0 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
19. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
20. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
21. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 10 3 3 4 12 - 14 12
22. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 9 3 4 2 9 - 9 13
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Росарио Сентраль 10 2 3 5 13 - 18 9
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
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