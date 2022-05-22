Пять минут осталось до конца первого тайма. Пока единственный гол удалось забить игроку "Порту" с пенальти. Отметился Тареми.

Отавио получил небольшое повреждение, вынуждены были врачи появиться на поле.

75% игрового времени в первом тайме мяч находится под контролем игроков "Порту".

Доигрывают первый тайм обе команды, пока ничем интересным не порадовали нас футболисты "Тонделы", 0 ударов в створ мы увидели от них.

На арене "Эстадио Насьональ" играют эти команды. Болельщиков не совсем много, но они активно поддерживают оба коллектива.

Эванилсон нанес достаточно плотный и мощный удар по воротам с линии штрафной площади, поразить цель ему не удалось, мимо.

Первый тайм завершен. Футболисты "Порту" в финале минимально обыгрывают "Тонделу".

Футболисты "Тонделы" провели несколько позиционных наступление, но так добраться до владений соперника и не удалось.

Отавио попытался обострить ситуацию, навесил он в штрафную площадь, но там никого из партнеров не оказалось.

Полчаса игры позади. Футболисты "Порту" стараются и второй гол забить, но пока стеной стоят игроки "Тонедлы".

Много нарушений правил мы видим в этом матче, судья постоянно вынужден останавливать игру.

С помощью длинных передач игроки "Порту" быстро выходят из обороны в атаку, но пока не удается завершить начатое и забить.

Крайне редко мы видим игроков гостевого состава в атаках, вот сейчас Сальвадор убежал по флангу и попытался прострелить, но мяч был перехвачен.

0 ударов по воротам нанесли футболисты "Тонделы", пока номинальные хозяева полностью переигрывают своего соперника в финале Кубка Португалии.

В полуфинале Кубка Португалии футболисты "Порту" смогли обыграть "Спортинг", а игроки "Тонделы" обыграли "Мафру".

24' Продолжают футболисты "Порту" владеть инициативой, и явно они хотят увеличить свое преимущество в счете, чтобы избежать проблем в конце матча.

22' Заслужили футболисты "Порту" на этот забитый гол, и действительно наиграли на него! Владели они инициативой и добились результата.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Воспользовался на все 100% своим шансом Тареми, пробив точно в угол, вратарь с направлением не угадал.

19' Пенальти в ворота "Тонделы", Алвес в своей штрафной площади сыграл рукой. Очень обидное нарушение.

16' Сомневаюсь, что футболисты "Тонделы" в таком темпе смогут удержать свои ворота вне прикосновенности, поэтому забитый гол - это вопрос времени.

15' Три матча подряд выиграли футболисты "Порту", и вот у "Тонделы" небольшие проблемы, 7 матчей они не выигрывают, 4 ничьи, 3 поражения.

13' Хороший контроль мяча демонстрируют нам футболисты "Порту", 90% игрового времени на старте он находится под их владением.

11' Продолжают игроки "Порту" с первых минут матча бомбордировать ворота соперника, еще один корнер они заработали, подача в центр, и на выходе сыграл вратарь.

9' Еще один угловой заработали футболисты "Порту", вновь подача была выполнена в район вратарской, но верх выиграл защитник "Тонделы".