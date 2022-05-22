  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Кубок 2021-2022

Португалия: Кубок

2021-2022
Порту
1:0
Перерыв
Тондела
0'
17' Желтая карточка
Marcelo Alves
1:0
22' Пенальти
Тареми Мехди

Ход матча

17'
 
Marcelo Alves
22'
Тареми Мехди
1:0
Прогнозы 108
Порту 100% (108)
X 0% (0)
Тондела 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Тондела
1.21
8.00
20.00
Все Коэффициенты
1
Марчесин
Агустин
23
Мариу
Жоау
III
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
99
Ниассе
Бабакар
5
Модибо
Саньян
33
Marcelo
Alves
72
Куарежма
Эдуарду
19
Алмейда
Тьягу
21
Ундабаррена
Икер
6
Аугусто
Педро
3
Борхес
Нето
7
Агра
Салвадор
29
Дос
Анжос
Даниэл
70
Барбоза
Рафаэл
II
Порту
Тондела

История личных встреч

Порту
Тондела

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

15 матчей

86.7%
6.7%
6.6%
13 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 5 0.83
Урибе Матеус 2 0.33
Тареми Мехди 2 (2) 0.33
Отавио Эдмилсон 2 0.33
Витинью II 1 0.17
Мартинес Антонио III 1 0.17
Виейра Фабиу 1 (1) 0.17
Фернандес Франсиско 1 (1) 0.17
Пепе Кеплер 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данташ Тьягу 3 0.5
Босельи Хуан 3 0.5
Мурильо Джон 1 0.17
Дадашов Ренат 1 0.17
Дос Анжос Даниэл 1 0.17
Эрнандо Ману 1 0.17
Борхес Нето 1 0.17
Бибито 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0
Авилес Хавьер 0 0
Арканжу Телму 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванилсон 2 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Урибе Матеус 1 0
Тареми Мехди 1 0
Витинью II 1 0
Пепе VI 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикарду Алвеш II 3 0
Ниассе Бабакар 2 0
Бибито 1 0
Агра Салвадор 1 0
Д'Алмейда Сесси 1 0
Педру Жоау II 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Босельи Хуан 1 0
Дос Анжос Даниэл 1 0
Модибо Саньян 1 0
Эрнандо Ману 1 0
Marcelo Alves 1 0
Куарежма Эдуарду 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Порту - Эшторил 2:0 Бенфика - Порту 0:1 Порту - Визела 4:2 Брага - Порту 1:0
Порту - Спортинг Л 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Порту - Санта-Клара 3:0 Боавишта - Порту 0:1 Лион - Порту 1:1 Порту - Тондела 4:0 Порту - Лион 0:1 Пасуш де Феррейра - Порту 2:4 Спортинг Л - Порту 1:2 Порту - Жил Висенте 1:1 Лацио - Порту 2:2 Морейренсе - Порту 0:1 Порту - Лацио 2:1 Порту - Спортинг Л 2:2 Арока - Порту 0:2
Тондела
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тондела - Боавишта 2:2 Жил Висенте - Тондела 3:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1
Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0 Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1
1/16 финала
1 Лека
0 Жил Висенте
1 Паредеш
0 Торренсе
3 Каса Пиа
1 Фаренсе
2 Спортинг Л
1 Варзим
2 Визела
0 Эштрела
6 Брага
0 Санта-Клара
5 Порту
1 Фейренсе
4 Бенфика
1 Пасуш де Феррейра
2 Риу Аве
1 Ольяненсе
3 Кальдаш
5 Белененсеш
3 Тондела
1 Лейшоэш
0 Serpa
5 Эшторил
1 Alverca
2 Фамаликан
0 Пенафьел
3 Портимоненсе
0 Вилафранкенше
1 Мафра
3 Морейренсе
2 Витория Гимарайнш
1/8 финала
7 Лека
6 Паредеш
1 Каса Пиа
2 Спортинг Л
1 Визела
0 Брага
3 Порту
0 Бенфика
7 Риу Аве
6 Белененсеш
3 Тондела
1 Эшторил
3 Фамаликан
5 Портимоненсе
3 Мафра
1 Морейренсе
1/4 финала
0 Лека
4 Спортинг Л
1 Визела
3 Порту
0 Риу Аве
1 Тондела
2 Портимоненсе
4 Мафра
1/2 финала
0 Спортинг Л
2 Порту
1 Тондела
0 Мафра
Финал
?
?
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершен. Футболисты "Порту" в финале минимально обыгрывают "Тонделу". 
  • Опасный момент
    45'
    Эванилсон нанес достаточно плотный и мощный удар по воротам с линии штрафной площади, поразить цель ему не удалось, мимо. 
  • 45'
    На арене "Эстадио Насьональ" играют эти команды. Болельщиков не совсем много, но они активно поддерживают оба коллектива. 
  • 44'
    Доигрывают первый тайм обе команды, пока ничем интересным не порадовали нас футболисты "Тонделы", 0 ударов в створ мы увидели от них. 
  • 43'
    75% игрового времени в первом тайме мяч находится под контролем игроков "Порту". 
  • Травма, повреждение
    41'
    Отавио получил небольшое повреждение, вынуждены были врачи появиться на поле. 
  • 40'
    Пять минут осталось до конца первого тайма. Пока единственный гол удалось забить игроку "Порту" с пенальти. Отметился Тареми. 
  • 38'
    В полуфинале Кубка Португалии футболисты "Порту" смогли обыграть "Спортинг", а игроки "Тонделы" обыграли "Мафру". 
  • 37'
    0 ударов по воротам нанесли футболисты "Тонделы", пока номинальные хозяева полностью переигрывают своего соперника в финале Кубка Португалии. 
  • 35'
    Крайне редко мы видим игроков гостевого состава в атаках, вот сейчас Сальвадор убежал по флангу и попытался прострелить, но мяч был перехвачен. 
  • 33'
    С помощью длинных передач игроки "Порту" быстро выходят из обороны в атаку, но пока не удается завершить начатое и забить. 
  • 31'
    Много нарушений правил мы видим в этом матче, судья постоянно вынужден останавливать игру. 
  • 30'
    Полчаса игры позади. Футболисты "Порту" стараются и второй гол забить, но пока стеной стоят игроки "Тонедлы". 
  • 28'
    Отавио попытался обострить ситуацию, навесил он в штрафную площадь, но там никого из партнеров не оказалось. 
  • 26'
    Футболисты "Тонделы" провели несколько позиционных наступление, но так добраться до владений соперника и не удалось. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Продолжают футболисты "Порту" владеть инициативой, и явно они хотят увеличить свое преимущество в счете, чтобы избежать проблем в конце матча. 
    • 22'
      Заслужили футболисты "Порту" на этот забитый гол, и действительно наиграли на него! Владели они инициативой и добились результата. 
    • Пенальти
      20'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Воспользовался на все 100% своим шансом Тареми, пробив точно в угол, вратарь с направлением не угадал. 
    • Пенальти!
      19'
      Пенальти в ворота "Тонделы", Алвес в своей штрафной площади сыграл рукой. Очень обидное нарушение. 
    • 16'
      Сомневаюсь, что футболисты "Тонделы" в таком темпе смогут удержать свои ворота вне прикосновенности, поэтому забитый гол - это вопрос времени. 
    • 15'
      Три матча подряд выиграли футболисты "Порту", и вот у "Тонделы" небольшие проблемы, 7 матчей они не выигрывают, 4 ничьи, 3 поражения.
    • 13'
      Хороший контроль мяча демонстрируют нам футболисты "Порту", 90% игрового времени на старте он находится под их владением. 
    • Угловой
      11'
      Продолжают игроки "Порту" с первых минут матча бомбордировать ворота соперника, еще один корнер они заработали, подача в центр, и на выходе сыграл вратарь. 
    • Угловой
      9'
      Еще один угловой заработали футболисты "Порту", вновь подача была выполнена в район вратарской, но верх выиграл защитник "Тонделы". 
    • Судья
      8'
      Пепе подключился к атаке, ворвался в штрафную и после контакта с защитником оказался на газоне - судья развел руками, пенальти не будет. 
    • 6'
      В последнем матче между этими командами в рамках чемпионата футболисты "Порту" разгромили соперника - 4:0. 
    • Угловой
      5'
      Угловой удар заработали футболисты "Порту" на старте тайма. Последовала подача в центр штрафной, но там защитник был первым на мяче. 
    • 3'
      На старте матча стараются сразу футболисты "Порту" завладеть инициативой, комбинируют они и работаю с мячом максимально уверенно. 
    • 2'
      Это финал Кубка Португалии, который проходит на нейтральном поле. Безусловно, футболисты "Порту" являются большими фаворитами. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. Поехали. 
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Отправляемся с Вами на матч "Порту" - "Тондела", это финал Кубка Португалии! Комментировать встречу буду я, Егор Филатов. 
    Прогнозы 108
    Порту 100% (108)
    X 0% (0)
    Тондела 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Тондела
    1.21
    8.00
    20.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Порту 1:0 Тондела онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Порту 1:0 Тондела

    Исход игры
    Порту
    100% (108)
    Ничья
    0% (0)
    Тондела
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.9% (44)
    Меньше
    58.1% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (21)
    Нет
    80% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    51.9% (56)
    3:0 Порту
    18.5% (20)
    3:1 Порту
    10.2% (11)
    2:1 Порту
    7.4% (8)
    1:0 Порту
    4.6% (5)
    4:0 Порту
    2.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Порту
    Тондела
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     