Олимпиада 2022
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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Арока
0:2
Конец матча

Стадион:
Порту
0'
1' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
45' Желтая карточка
Бассо Жоау
53' Желтая карточка
Пепе Акино
0:1
54' Гол
Витинью
0:2
57' Гол
М'Бемба Шансель
61' Желтая карточка
Морейра Педру
68' Желтая карточка
Силва Андре
75' Желтая карточка
Занузи Зайду
90' Желтая карточка
Марчесин Агустин
90' Желтая карточка
Эустакиу Стефен
90' Желтая карточка
Антони
90'+14
1
Виктор
Брага
72
Бенто
Талес
53
Абдулайе
Ба
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
20
Морейра
Педру
18
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
10
Букия
Андре
7
Силва
Андре
III
8
Арсенио
99
Кошта
Диогу
28
Кошта
Бруну
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
20
Витинью
II
11
Пепе
VI
50
Виейра
Фабиу
30
Эванилсон
Арока
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Арока
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
1 победа 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 4 0.19
Даббаг Одай 4 0.19
Букия Андре 3 0.14
Арсенио 2 0.1
Бассо Жоау 2 (2) 0.1
Леонарду Перейра 1 0.05
Антони 1 0.05
Пите Луиш 1 0.05
Куасси Эбуэ 1 0.05
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Луис 13 0.62
Тареми Мехди 12 (2) 0.57
Эванилсон 7 0.33
Отавио Эдмилсон 3 0.14
Мартинес Антонио III 3 0.14
Пепе VI 3 0.14
Витинью II 2 0.1
Оливейра Сержиу 2 0.1
Виейра Фабиу 1 0.05
Урибе Матеус 1 0.05
Фернандес Франсиско 1 0.05
Маркано Иван 1 0.05
М'Бемба Шансель 1 0.05
Венделл Боргес 1 0.05
Лодер Дэнни 1 0.05
Занузи Зайду 1 0.05
Мариу Жоау III 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Корона Хесус 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Андре III 4 2
Куасси Эбуэ 7 0
Даббаг Одай 4 1
Морейра Педру 5 0
Леонарду Перейра 5 0
Арсенио 4 0
Бассо Жоау 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Куарежма 4 0
Абдулайе Ба 3 0
Букия Андре 3 0
Сантос Адилио 3 0
Пите Луиш 1 1
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Антони 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отавио Эдмилсон 6 0
Урибе Матеус 4 1
Пепе Кеплер 5 0
Венделл Боргес 5 0
Тареми Мехди 3 1
Кошта Бруну 4 0
Мариу Жоау III 4 0
Мартинес Антонио III 2 1
Занузи Зайду 3 0
Маркано Иван 2 0
Оливейра Сержиу 2 0
Диас Луис 2 0
Пепе VI 2 0
Эванилсон 2 0
Марчесин Агустин 1 0
Корона Хесус 1 0
М'Бемба Шансель 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Виейра Фабиу 1 0
Груйич Марко 1 0
Витинью II 1 0
Эустакиу Стефен 1 0
Фернандес Франсиско 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
26
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 10
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
2
8%
16-30
1
9%
5
19%
31-45
2
18%
6
23%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
3
27%
6
23%
76-90

Пропущено

21
10
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
24%
2
20%
1-15
4
19%
2
20%
16-30
2
10%
4
40%
31-45
4
19%
1
10%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

10
27
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
22%
16-30
2
20%
8
30%
30%
31-45
1
10%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
4
40%
3
11%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
33%
16-30
6
40%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Забито

21
53
8 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 14
8 Не забивали 0
3
14%
3
6%
1-15
2
10%
8
15%
16-30
3
14%
13
25%
31-45
3
14%
11
21%
46-60
3
14%
9
17%
61-75
7
33%
9
17%
76-90

Пропущено

36
16
20 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
5
14%
2
13%
1-15
7
19%
4
25%
16-30
8
22%
5
31%
31-45
5
14%
3
19%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
4
11%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1
Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Тондела 2:0 Пасуш де Феррейра - Арока 0:0 Лека - Арока 1:1 Арока - Спортинг Л 1:2 Морейренсе - Арока 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2 Маритиму - Арока 2:2 Порту - Арока 3:0 Арока - Фамаликан 2:1 Бенфика - Арока 2:0
Порту
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Порту - Маритиму 2:1 Порту - Фамаликан 3:1 Белененсеш - Порту 1:4 Визела - Порту 1:3
Эшторил - Порту 2:3 Порту - Бенфика 3:1 Порту - Бенфика 3:0 Визела - Порту 0:4 Порту - Риу Аве 1:0 Порту - Брага 1:0 Порту - Атлетико М 1:3 Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Витория Гимарайнш 2:1 Ливерпуль - Порту 2:0 Порту - Фейренсе 5:1 Санта-Клара - Порту 0:3 Милан - Порту 1:1 Порту - Боавишта 4:1 Санта-Клара - Порту 3:1 Тондела - Порту 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 21 19 2 0 55 - 14 59
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 21 17 2 2 40 - 13 53
3. Бенфика Заявка 20 14 2 4 53 - 18 44
4. Брага Заявка 21 11 5 5 37 - 22 38
5. Жил Висенте Заявка 21 9 7 5 32 - 24 34
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 8 6 7 32 - 26 30
7. Эшторил Заявка 21 6 9 6 25 - 24 27
8. Портимоненсе Заявка 21 7 5 9 21 - 23 26
9. Маритиму Заявка 21 6 7 8 25 - 30 25
10. Санта-Клара Заявка 21 6 6 9 25 - 39 24
11. Визела Заявка 21 5 8 8 24 - 36 23
12. Пасуш де Феррейра Заявка 21 4 9 8 15 - 24 21
13. Тондела Заявка 20 6 2 12 28 - 40 20
14. Боавишта Заявка 21 3 11 7 24 - 33 20
15. Арока Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
16. Фамаликан 0:1 Заявка 21 3 8 10 23 - 36 17
17. Морейренсе Заявка 20 3 7 10 18 - 31 16
18. Белененсеш Заявка 20 2 6 12 12 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 10 0 0 27 - 6 30
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 11 9 1 1 18 - 5 28
3. Брага Заявка 11 6 3 2 20 - 9 21
4. Витория Гимарайнш Заявка 10 6 2 2 20 - 11 20
5. Бенфика Заявка 10 6 1 3 25 - 11 19
6. Санта-Клара Заявка 11 5 3 3 14 - 19 18
7. Боавишта Заявка 11 3 7 1 15 - 12 16
8. Жил Висенте Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
9. Маритиму Заявка 10 3 5 2 13 - 9 14
10. Визела Заявка 11 3 4 4 11 - 15 13
11. Тондела Заявка 10 4 0 6 16 - 20 12
12. Пасуш де Феррейра Заявка 11 2 5 4 10 - 13 11
13. Арока Заявка 10 3 1 6 10 - 22 10
14. Морейренсе Заявка 9 2 3 4 11 - 14 9
15. Эшторил Заявка 10 1 6 3 12 - 14 9
16. Портимоненсе Заявка 11 2 3 6 8 - 14 9
17. Фамаликан 0:1 Заявка 10 1 5 4 6 - 13 8
18. Белененсеш Заявка 10 2 2 6 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 11 9 2 0 28 - 8 29
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 10 8 1 1 22 - 8 25
3. Бенфика Заявка 10 8 1 1 28 - 7 25
4. Жил Висенте Заявка 10 5 4 1 15 - 9 19
5. Эшторил Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
6. Брага Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
7. Портимоненсе Заявка 10 5 2 3 13 - 9 17
8. Маритиму Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
9. Витория Гимарайнш Заявка 11 2 4 5 12 - 15 10
10. Пасуш де Феррейра Заявка 10 2 4 4 5 - 11 10
11. Визела Заявка 10 2 4 4 13 - 21 10
12. Фамаликан 0:1 Заявка 11 2 3 6 17 - 23 9
13. Арока Заявка 11 1 5 5 9 - 16 8
14. Тондела Заявка 10 2 2 6 12 - 20 8
15. Морейренсе Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
16. Санта-Клара Заявка 10 1 3 6 11 - 20 6
17. Белененсеш Заявка 10 0 4 6 3 - 13 4
18. Боавишта Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Бассо Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Симау Давид уходит с поля. Леонарду Перейра выходит вместо него
  • Желтая карточка
    1'
    Куасси Эбуэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 130
Арока 0% (0)
X 0.8% (1)
Порту 99.2% (129)
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Где смотреть матч Арока 0:2 Порту онлайн


Прогнозы на матч Арока 0:2 Порту

Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Порту
99.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (51)
Меньше
59.52% (75)
Обе команды забьют
Да
30.16% (38)
Нет
69.84% (88)
Популярный счёт
0:2 Порту
48.5% (63)
1:2 Порту
16.9% (22)
1:3 Порту
11.5% (15)
0:3 Порту
9.2% (12)
0:1 Порту
8.5% (11)
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