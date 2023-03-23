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Фенербахче
 
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Зенит
Прогнозы 190
Фенербахче 32.1% (61)
X 42.1% (80)
Зенит 25.8% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Зенит
3.65
3.80
2.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Фенербахче
Зенит

История личных встреч

Фенербахче
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
180

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0
Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции благотворительного товарищеского матча "Фенербахче" (Стамбул) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Вырученные от проведения этой футбольной встречи деньги пойдут на помощь пострадавшим от серии землетрясений в Турции. Информировать вас о ходе этого матча на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2023, осталось 11 минут.



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Прогнозы 190
Фенербахче 32.1% (61)
X 42.1% (80)
Зенит 25.8% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Зенит
3.65
3.80
2.95
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Где смотреть матч Фенербахче - Зенит онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фенербахче - Зенит

Исход игры
Фенербахче
32.5% (63)
Ничья
41.8% (81)
Зенит
25.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
68% (85)
Меньше
32% (40)
Обе команды забьют
Да
94.4% (118)
Нет
5.6% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17% (33)
2:1 Фенербахче
15.5% (30)
2:2 Ничья
13.9% (27)
1:2 Зенит
8.2% (16)
1:0 Фенербахче
2.6% (5)
3:3 Ничья
2.1% (4)
3:2 Фенербахче
1.5% (3)
2:3 Зенит
1.5% (3)
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Фенербахче
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