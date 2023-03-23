Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Педро ЖоаоНападающий
-
4 _Aziz S.
-
27 _Crespo M.
-
94 _Demir Y. E.
-
19 _Dursun S.
-
35 _Jo J.
-
29 _Necat A.
-
30 _Sangare N.
-
- Запасные игроки
-
97 _Akyuz F. O.Вратарь
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
69 _Kocaturk Y.
-
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Фенербахче
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
180
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Фенербахче - Коньяспор 4:0 Фенербахче - Карагумрук 4:2 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Умраниеспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 2:1 Газиантеп - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:0 Трабзонспор - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Истанбулспор 3:1 Фенербахче - Салернитана 3:0 Аланьяспор - Фенербахче 2:4 Фенербахче - Вильярреал 2:1 Фенербахче - Райо Вальекано 3:1
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0
Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0 Зенит - Аль-Бидда 9:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Црвена Звезда 3:1 Факел - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Зенит - Ахмат 1:2 Краснодар - Зенит 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче - Зенит
Исход игры
Фенербахче
32.5% (63)
Ничья
41.8% (81)
Зенит
25.8% (50)
Тотал 2.5
Больше
68% (85)
Меньше
32% (40)
Обе команды забьют
Да
94.4% (118)
Нет
5.6% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
17% (33)
2:1 Фенербахче
15.5% (30)
2:2 Ничья
13.9% (27)
1:2 Зенит
8.2% (16)
1:0 Фенербахче
2.6% (5)
3:3 Ничья
2.1% (4)
3:2 Фенербахче
1.5% (3)
2:3 Зенит
1.5% (3)
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