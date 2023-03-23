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Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции благотворительного товарищеского матча "Фенербахче" (Стамбул) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Вырученные от проведения этой футбольной встречи деньги пойдут на помощь пострадавшим от серии землетрясений в Турции. Информировать вас о ходе этого матча на LiveResult.Ru будет Кирилл Иванцов.