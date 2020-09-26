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Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Эвертон
0'
0:1
10' Гол
Калверт-Льюин Доминик
23' Желтая карточка
Заха Уилфрид
1:1
26' Гол
Куйяте Шейку
28'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
12
Сахо
Мамаду
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
22
Маккарти
Джеймс
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
16
Дюкур
Абдулайе
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Кристал Пэлас
4-4-2
Эвертон
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Калверт-Льюин Доминик
(Коулмэн Шеймус)
23'
Заха Уилфрид
 
26'
Куйяте Шейку
(Таунсенд Андрос)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 3 (1) 1
2. Таунсенд Андрос 1 0.33
3. Шлупп Джеффри 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 5 1.67
2. Родригес Хамес 1 0.33
3. Кин Майкл 1 0.33
4. Ришарлисон 0 0
5. Коулмэн Шеймус 0 0
6. Динь Люка 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Маккарти Джеймс 1 0
2. Уорд Джоэл 1 0
3. Шлупп Джеффри 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дюкур Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 50% (2) 0 0 0 25% (1) 25% (1)
 Эвертон 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2) 0

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю
Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
12. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Шеффилд Юнайтед Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КУЙЯТЕ!!! Тайнсенд от углового флага навесил на Куйяте, который пробил головой по воротам неотразимо.
  • Фол, нарушение
    27'
    Гомеш на чужой половине поля сбил Таунсенда.
  • 26'
    Динь слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • 24'
    "Кристал Пэлас" прессингует соперника на чужой половине поля и не позволяет начать атаку.
  • Желтая карточка
    23'
    Заха получил жёлтую карточку за удар Мины по ногам у центрального круга.
  • 22'
    Динь с тридцати метров решил пробить по воротам. Мяч застрял в ногах соперников.
  • 21'
    Коулмэн на правом фланге не смог пройти Митчелла.
  • Угловой
    20'
    Родригес разыграл угловой удар с Динем, а навес к воротам гостям исполнить так и не удалось.
  • 19'
    Таунсенд пропустил пас Маккарти к штрафной площади на Айю, но Джордан не ожидал такого финта от партнёра.
  • 18'
    Заха получает мяч в штрафной площади от Макартура, но в двенадцати метров бьёт в соперника.
  • Угловой
    17'
    Таунсенд от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Айю не смог сохранить мяч в пределах площадки.
  • 16'
    Ришарлисон на чужой половине поля в подкате чисто выбил мяч у Таунсенда.
  • 15'
    Митчелл слева у угла штрафной площади играет на подборе, но его удар с лёта получается намного выше ворот.
  • 14'
    Айю на правом фланге оказался между двумя соперниками и потерял мяч.
  • 12'
    "Кристал Пэлас" подержал мяч в центре поля.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Коулмэн справа ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Калверт-Льиюна. Доминик ударом с семи метров пробил Гуаиту.
  • 9'
    Родригес справа прострелил на Дюкура, который с острого угла не смог пробить Гуаиту.
  • 8'
    Пикфорд вышел далеко за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч на чужую половину поля. Эзе играет на перехвате.
  • 7'
    Таунсенд справа прострелил к воротам. Заха подставил ногу под летящий мяч, который по высокой дуге прилетел в руки Пикфорду.
  • Фол, нарушение
    6'
    Динь на чужой половине поля зацепил ногу Таунсенда.
  • 5'
    "Эвертон" часто ошибается в передачах на первых минутах встречи. Хозяева при этом действуют лучше и чаще оказываются на чужой половине поля.
  • Угловой
    4'
    Заха заработал первый угловой удар в матче. Таунсенд навесил на Куйяте, которому не удалось головой пробить в сторону ворот.
  • 3'
    Маккарти отправил мяч на левый фланг, а партнёров там не оказалось. Аут бросят гости.
  • 2'
    "Кристал Пэлас" играет в полосатых сине-красных футболках и синих трусах, "Эвертон" - в жёлтых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Селхерст Парк"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 3.32 2.18
9.00 4.50 1.38
3.50 3.44 2.25
3.73 3.21 2.13
8.22 5.07 1.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.90 1.06 6.80 1.10 5.30 1.15 2.15 1.75 2.50 1.53 1.85 1.95 1.48 2.63 1.22 4.20 1.16 5.10 1.02 11.50
9.80 1.06 8.00 1.09 3.38 1.33 2.57 1.52 1.87 2.03 1.45 2.79 1.32 3.45 1.11 6.80 1.10 7.50 1.03 13.50
5.15 1.08 4.58 1.12 2.66 1.46 2.05 1.78 1.59 2.35 1.27 3.42 1.18 4.03 1.06 6.50 1.05 8.16 1.01 13.89 1.01 13.03
3.48 1.35 3.02 1.44 2.60 1.53 2.09 1.80 2.50 1.57 2.15 1.75 1.81 2.08 1.58 2.47 1.45 2.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.75 1.44 1.82 1.97 2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90
2.83 1.43 1.85 1.96 1.42 2.88 1.10 6.80 1.08 8.00
2.48 1.53 1.64 2.26 1.30 3.28 1.06 6.07 1.05 8.16 1.01 17.38
2.84 1.46 2.33 1.65 1.82 2.06 1.52 2.64 1.85 2.02 1.54 2.58 1.22 4.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.52 1.45 1.66 2.27 1.28 3.50
3.76 1.27 2.45 1.54 1.63 2.28 1.24 4.05 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.35
2.07 1.69
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Эвертон

Исход игры
Кристал Пэлас
18.1% (28)
Ничья
29% (45)
Эвертон
52.9% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (80)
Меньше
47.71% (73)
Обе команды забьют
Да
75.82% (116)
Нет
24.18% (37)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
31% (48)
1:1 Ничья
23.2% (36)
0:1 Эвертон
15.5% (24)
2:1 Кристал Пэлас
12.9% (20)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:0 Кристал Пэлас
3.9% (6)
0:2 Эвертон
2.6% (4)
1:3 Эвертон
1.9% (3)
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