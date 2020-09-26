Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Селхерст Парк
Эвертон
0:1
10' ГолКалверт-Льюин Доминик
23' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
1:1
26' ГолКуйяте Шейку
12
Сахо
Мамаду
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
23'
26'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|3 (1)
|1
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.33
|3.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|5
|1.67
|2.
|Родригес Хамес
|1
|0.33
|3.
|Кин Майкл
|1
|0.33
|4.
|Ришарлисон
|0
|0
|5.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|6.
|Динь Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|2.
|Уорд Джоэл
|1
|0
|3.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюкур Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|50% (2)
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Эвертон
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю
Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон
Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Эвертон: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|6.80
|1.10
|—
|—
|5.30
|1.15
|2.15
|1.75
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.02
|11.50
|—
|—
|9.80
|1.06
|8.00
|1.09
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.11
|6.80
|1.10
|7.50
|1.03
|13.50
|—
|—
|5.15
|1.08
|4.58
|1.12
|2.66
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.78
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.27
|3.42
|—
|—
|1.18
|4.03
|1.06
|6.50
|1.05
|8.16
|1.01
|13.89
|1.01
|13.03
|—
|—
|—
|—
|3.48
|1.35
|3.02
|1.44
|2.60
|1.53
|2.09
|1.80
|2.50
|1.57
|2.15
|1.75
|1.81
|2.08
|1.58
|2.47
|1.45
|2.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.17
|4.90
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.85
|1.96
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.08
|8.00
|—
|—
|2.48
|1.53
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.30
|3.28
|—
|—
|1.06
|6.07
|1.05
|8.16
|1.01
|17.38
|2.84
|1.46
|2.33
|1.65
|1.82
|2.06
|1.52
|2.64
|1.85
|2.02
|1.54
|2.58
|1.22
|4.48
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:1 Эвертон
Исход игры
Кристал Пэлас
18.1% (28)
Ничья
29% (45)
Эвертон
52.9% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (80)
Меньше
47.71% (73)
Обе команды забьют
Да
75.82% (116)
Нет
24.18% (37)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
31% (48)
1:1 Ничья
23.2% (36)
0:1 Эвертон
15.5% (24)
2:1 Кристал Пэлас
12.9% (20)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:0 Кристал Пэлас
3.9% (6)
0:2 Эвертон
2.6% (4)
1:3 Эвертон
1.9% (3)
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