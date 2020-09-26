Заха получил жёлтую карточку за удар Мины по ногам у центрального круга.

"Кристал Пэлас" прессингует соперника на чужой половине поля и не позволяет начать атаку.

Динь слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! КУЙЯТЕ!!! Тайнсенд от углового флага навесил на Куйяте, который пробил головой по воротам неотразимо.

22' Динь с тридцати метров решил пробить по воротам. Мяч застрял в ногах соперников.

21' Коулмэн на правом фланге не смог пройти Митчелла.

20' Родригес разыграл угловой удар с Динем, а навес к воротам гостям исполнить так и не удалось.

19' Таунсенд пропустил пас Маккарти к штрафной площади на Айю, но Джордан не ожидал такого финта от партнёра.

18' Заха получает мяч в штрафной площади от Макартура, но в двенадцати метров бьёт в соперника.

17' Таунсенд от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Айю не смог сохранить мяч в пределах площадки.

16' Ришарлисон на чужой половине поля в подкате чисто выбил мяч у Таунсенда.

15' Митчелл слева у угла штрафной площади играет на подборе, но его удар с лёта получается намного выше ворот.

14' Айю на правом фланге оказался между двумя соперниками и потерял мяч.

12' "Кристал Пэлас" подержал мяч в центре поля.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КАЛВЕРТ-ЛЬЮИН!!! Коулмэн справа ворвался в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Калверт-Льиюна. Доминик ударом с семи метров пробил Гуаиту.

9' Родригес справа прострелил на Дюкура, который с острого угла не смог пробить Гуаиту.

8' Пикфорд вышел далеко за пределы штрафной площади и сильно выбил мяч на чужую половину поля. Эзе играет на перехвате.

7' Таунсенд справа прострелил к воротам. Заха подставил ногу под летящий мяч, который по высокой дуге прилетел в руки Пикфорду.

6' Динь на чужой половине поля зацепил ногу Таунсенда.

5' "Эвертон" часто ошибается в передачах на первых минутах встречи. Хозяева при этом действуют лучше и чаще оказываются на чужой половине поля.

4' Заха заработал первый угловой удар в матче. Таунсенд навесил на Куйяте, которому не удалось головой пробить в сторону ворот.

3' Маккарти отправил мяч на левый фланг, а партнёров там не оказалось. Аут бросят гости.

2' "Кристал Пэлас" играет в полосатых сине-красных футболках и синих трусах, "Эвертон" - в жёлтых футболках и синих трусах.