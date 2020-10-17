Эвертон
1:1
Перерыв
Стадион: Гудисон Парк
Ливерпуль
0:1
3' ГолМане Садио
1:1
19' ГолКин Майкл
45' Желтая карточкаРодригес Хамес
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
3'
0:1
19'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|6
|1.2
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.6
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.4
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.2
|5.
|Мина Йерри
|1
|0.2
|6.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|7.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|8.
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|9.
|Динь Люка
|0
|0
|10.
|Айуоби Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|5 (2)
|1
|2.
|Мане Садио
|4
|0.8
|3.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.2
|4.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.2
|5.
|Жота Диогу
|1
|0.2
|6.
|Фирмино Роберто
|0
|0
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|2.
|Ришарлисон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|2.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|3.
|Мане Садио
|1
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|25% (3)
|0
|Ливерпуль
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль
Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 0, ничьи: 10, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 10, поражения: 0
Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|1:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|2.
|Ливерпуль
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 12
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.50
|1.22
|6.10
|1.12
|2.15
|1.70
|4.60
|1.19
|1.84
|2.03
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.12
|6.10
|1.14
|5.55
|1.11
|6.50
|13.50
|1.00
|14.00
|1.00
|5.35
|1.14
|4.75
|1.19
|2.88
|1.53
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.67
|2.16
|—
|—
|1.36
|2.94
|—
|—
|1.25
|3.48
|—
|—
|1.08
|6.15
|1.08
|6.20
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.84
|1.17
|—
|—
|2.75
|1.50
|2.45
|1.62
|2.14
|1.79
|2.77
|1.47
|2.22
|1.70
|1.95
|1.93
|1.65
|2.33
|1.49
|2.73
|1.70
|2.24
|1.52
|2.63
|—
|—
|1.10
|8.37
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.65
|1.53
|—
|—
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.19
|4.60
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.18
|4.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.35
|2.76
|1.50
|2.02
|1.89
|1.70
|2.27
|1.49
|2.80
|—
|—
|1.76
|2.13
|1.47
|2.79
|1.18
|5.26
|—
|—
Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Ливерпуль
Исход игры
Эвертон
10.5% (17)
Ничья
22.8% (37)
Ливерпуль
66.7% (108)
Тотал 2.5
Больше
77.22% (122)
Меньше
22.78% (36)
Обе команды забьют
Да
89.87% (142)
Нет
10.13% (16)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
48.1% (78)
1:1 Ничья
13.6% (22)
2:2 Ничья
8.6% (14)
1:3 Ливерпуль
6.8% (11)
0:1 Ливерпуль
6.8% (11)
2:1 Эвертон
5.6% (9)
3:2 Эвертон
3.1% (5)
0:2 Ливерпуль
1.2% (2)
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