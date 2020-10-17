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Эвертон
1:1
Перерыв

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
3' Гол
Мане Садио
1:1
19' Гол
Кин Майкл
45' Желтая карточка
Родригес Хамес
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
13
Адриан
Сан-Мигель
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
6
Тьяго
Алькантара
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Эвертон
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

3'
0:1
Мане Садио
(Робертсон Эндрю)
11'
 
Гомес Джо
Ван Дейк Виргил
19'
Кин Майкл
(Родригес Хамес)
1:1
31'
Годфри Бен
Коулмэн Шеймус
 
45'
Родригес Хамес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 6 1.2
2. Родригес Хамес 3 0.6
3. Кин Майкл 2 0.4
4. Ришарлисон 1 (1) 0.2
5. Мина Йерри 1 0.2
6. Коулмэн Шеймус 0 0
7. Сигурдссон Гильфи 0 0
8. Дукуре Абдулай 0 0
9. Динь Люка 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 5 (2) 1
2. Мане Садио 4 0.8
3. Робертсон Эндрю 1 0.2
4. Ван Дейк Виргил 1 0.2
5. Жота Диогу 1 0.2
6. Фирмино Роберто 0 0
7. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 1 0
2. Ришарлисон 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фирмино Роберто 1 0
2. Ван Дейк Виргил 1 0
3. Мане Садио 1 0
4. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 25% (3) 0
 Ливерпуль 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 27.27% (3) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон
Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль
Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 0, ничьи: 10, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 10, поражения: 0
Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Эвертон Кубок Ливерпуль 5:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон 1:1 Заявка 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 12 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Эвертон" и "Ливерпуль" показывают очередь хороший футбол в мерсисайдском дерби, пока счёт равный 1:1. По ходу первого тайма обе команды также потеряли по одному основному защитнику, "Ливерпуль" остался без ван Дейка, а "Эвертон" лишился Коулмэна. В целом пока по игре небольшое преимущество сохраняется за "Ливерпулем", но далеко не все свои моменты команда Юргена Клоппа может реализовать, что как раз и позволяет "Эвертону" играть вничью. 
  • Угловой
    45'
    Хамес с углового закрутил мяч к линии вратарской вновь, но на этот раз Родригес слишком сильно закрутил мяч, он в итоге в полёте успел покинуть пределы поля. 
  • 45'
    Гомеш с левого фланга неприятно закрутил мяч под перекладину, Адриану пришлось переводить мяч на угловой. 
  • 45'
    Александер-Арнольд со стандарта закрутил мяч в створ ворот, но Мина головой выбил его за пределы штрафной площади, первым на подборе оказался Алькантара, который в касание пробил по воротам, мяч попал в ещё одного полевого игрока "Эвертона". 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Мане. 
  • 45'
    Ришарлисон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Фирмино в центре поля нарушил правила против Хамеса. В конце первого тайма "Эвертон" уже конечно же никуда не будет торопиться. 
  • 43'
    Салах при смещении в центр с правого фланга отыгрался с Фирмино, затем удар Мохамеда от линии штрафной был блокирован, но мяч полетел к лицевой линии по правому углу штрафной площади, Фирмино догнал его, а затем выполнил прострел во вратарскую, Хендерсон не смог пробить по воротам в окружении соперников. 
  • 42'
    Дукуре на половине поля "Ливерпуля" выиграл верховую борьбу за мяч у Алькантара, затем Абдулай отыгрался с Хамесом и выполнил прострел в центр штрафной площади, Калверт-Льюин подправил мяч к левой штанге, а Ришарлисону уже немного не хватило скорости, чтобы отправить его в сетку. 
  • 41'
    Мане выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах обработал мяч, а затем при смещении в центр Мохамед отыгрался с Алькантара и в касание пробил по воротам, но Салах вновь пробил довольно слабо, а поэтому Пикфорд без проблем справился с мячом. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Робертсон в центре поля схватил за футболку Хамеса, Майкл Оливер дал свисток, но жёлтую карточку показывать за срыв атаки главный арбитр не стал. 
  • Угловой
    39'
    Угловой игроки "Ливерпуля" вновь разыграли неудачно, так и не смогли подопечные Юргена Клоппа что-то интересное придумать у ворот Пикфорда на этот раз. 
  • 38'
    Алькантара со стандарта на половине поля "Эвертона" забросил мяч в центр штрафной площади, Салах пробил по воротам, но мяч попал в Годфри и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    37'
    Фирмино выполнил передачу на левый фланг на ход Робертсону, Эндрю сразу же вернул мяч в центр штрафной, Мане в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Гомеш перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля "Ливерпуля", правила были нарушены против Хендерсона. 
  • Опасный момент
    35'
    Алькантара пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 34'
    Фабиньо выполнил заброс на ход Александеру-Арнольду по правому флангу, Трент в касание выполнил заброс во вратарскую, но мяч полетел точно в руки Пикфорду. 
  • Замена
    33'
    В составе "Эвертона" произошла замена. Вместо Шеймуса Коулмэна на поле вышел Бен Годфри. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Шеймус Коулмэн получил повреждение и не может продолжить игру, при этом по ходу матча в какие-то серьёзные стыки он не попадал. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Александер-Арнольд на половине поля "Эвертона" нарушил правила против Ришарлисона. На этот раз "ириски" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 30'
    "Ливерпуль" старается использовать достаточно высокий прессинг, но пока игроки "Эвертона" не теряются и мяч просто так не отдают. 
  • 29'
    Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, на этот раз Мина разрядил обстановку у своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Аллан на своей половине поля нарушил правила против Алькантара. "Ливерпуль" теперь уже готовится к очередному стандарту. 
  • 27'
    Мане совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем у Садио не получилась качественная передача к линии вратарской, Пикфорд перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Хамес получил по ногам в центре поля. Игроки "Эвертона" достаточно быстро разыграли стандарт, но продвинуться к штрафной площади "Ливерпуля" они не смогли. 
  • Угловой
    25'
    Робертсон с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Гомеш головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Опасный момент
    24'
    Хендерсон со стандарта покатил мяч под удар Александеру-Арнольду, Трент очень неплохо пробил в левый угол ворот, но Пикфорд в прыжке смог перевести мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Гомеш у своей штрафной площади нарушил правила против Мане. "Ливерпуль" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 22'
    Фирмино выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Салаху, Мохамед обработал мяч и из-под защитника пробил по воротам, мяч полетел достаточно слабо и точно по центру, он стал лёгкой добычей для Пикфорда. 
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Кин!!! Хамес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кин удачно выпрыгнул и головой пробил под перекладину, Адриан успел выставить руки и даже коснуться мяча, но всё же спасти свою команду после удара с близкой дистанции испанец не смог. 
  • Опасный момент
    20'
    Коулмэн из глубины поля выполнил передачу на ход Калверту-Льюину к правому углу штрафной площади, Доминик обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Адриан сыграл надёжно и отбил его на угловой. 
  • 19'
    Из центра поля теперь уже последовала довольно опасная передача в центр штрафной площади "Ливерпуля" на ход Ришарлисону, но Адриан вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 18'
    Калверт-Льюин смог немного оторваться от Гомеса и пробить по воротам с линии штрафной площади, но мяч полетел точно по центру, Адриан положил колено на газон и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 17'
    Алькантара из центра поля выполнил заброс к линии вратарской на ход Фирмино, но Пикфорд грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Дукуре в центре поля нарушил правила против Мане. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 15'
    "Ливерпуль" пока перехватил контроль над мячом, но и "Эвертон" уже старается дальше центра поля не пускать своего соперника. 
  • 14'
    Робертсон при проходе вперёд по левому флангу вновь успешно отыгрался с Мане, а затем Эндрю от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Фирмино не удалось как следует подстроиться под мяч и головой пробить в правый угол ворот. 
  • 13'
    Фирмино пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но Пикфорд сыграл надёжно и кулаком выбил мяч подальше от своих владений. 
  • 12'
    Динь догнал непростой мяч на левом фланге, а затем Люка выполнил подачу в центр штрафной площади, Калверт-Льюин головой пробил по воротам, но мяч полетел слишком высоко. 
  • 11'
    Ришарлисон прошёл вперёд по левому флангу, а затем бразилец сместившись к штрафной площади выполнил передачу в центр, Гомес совершил удачный перехват. 
  • Замена
    10'
    И теперь официально замена в составе "Ливерпуля" состоялась. Вместо Виргила ван Дейка на поле вышел Джо Гомес. 
  • 9'
    И всё же ван Дейк не сможет вернуться в игру, уже готовится выйти на поле Джо Гомес. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Виргил ван Дейк пока получает также небольшую медицинскую помощь, но нет сомнений, что он вернётся в игру. 
  • Видеоповтор
    7'
    Майкл Оливер выдержал паузу и подождал решения из комнаты VAR, рассмотрен был эпизод на возможный пенальти, но всё же было выявлено, что ван Дейк действительно был в офсайде. 
  • Угловой
    6'
    Робертсон с углового выполнил подачу к линии вратарской, Коулмэн головой выбил мяч на левый фланг, где первым на подборе оказался Фабиньо, Фабиньо выполнил подачу к правому углу вратарской, ван Дейк воспользовался неуверенной игрой Пикфорда и попытался пробить по воротам, Джордан при этом затем влетел в защитника "Ливерпуля", а боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд. 
  • 5'
    Мане с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Динь в борьбе с Хендерсоном в прыжке смог головой выбить мяч на угловой. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Мане!!! Салах от правого фланга при смещении в центр отыгрался с Фирмино, затем Мохамед забросил мяч к левому углу штрафной площади, Мане головой сбросил мяч на левый фланг, где уже по бровке мчался Робертсон, Эндрю вошёл в штрафную площадь, при этом был обыгран Коулмэн, а затем фланговый защитник "Ливерпуля" вернул мяч Мане, который в свою очередь вогнал мяч под перекладину. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Теперь уже Калверту-Льюину досталось от ван Дейка в центе поля, как-то у центрального защитника "Ливерпуля" игра пока не пошла. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Ван Дейк в центре поля неудачно влетел в Хамеса при попытке перехватить мяч, Майкл Оливер дал справедливый свисток в пользу "Эвертона". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Битва в дерби нас наверняка ждёт сегодня очень интересная. Команды смогли собрать практические полностью оптимальные составы, а поэтому "Эвертон" и "Ливерпуль" будут бороться исключительно за три очка. 
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.95 3.50 1.95
    4.50 3.20 1.97
    4.33 4.45 1.82
    4.40 2.97 2.08

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 4.80 1.16 4.50 1.22 6.10 1.12 2.15 1.70 4.60 1.19 1.84 2.03 2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90 1.16 5.10 1.12 6.10 1.14 5.55 1.11 6.50
    13.50 1.00 14.00 1.00 5.35 1.14 4.75 1.19 2.88 1.53 2.12 1.72 1.67 2.16 1.36 2.94 1.25 3.48 1.08 6.15 1.08 6.20 1.01 10.75
    5.84 1.17 2.75 1.50 2.45 1.62 2.14 1.79 2.77 1.47 2.22 1.70 1.95 1.93 1.65 2.33 1.49 2.73 1.70 2.24 1.52 2.63 1.10 8.37
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
    2.65 1.53 3.60 1.28 2.45 1.55 1.08 7.77 1.35 3.15 1.19 4.60
    4.05 1.24 2.68 1.47 1.72 2.12 1.30 3.52 1.18 4.85
    3.45 1.35 2.76 1.50 2.02 1.89 1.70 2.27 1.49 2.80 1.76 2.13 1.47 2.79 1.18 5.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 2.27 1.62 1.68 2.18 1.40 2.90
    5.40 1.16 4.05 1.24 2.03 1.79 1.57 2.40 1.35 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.33 3.25
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.66
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.50
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    Прогнозы на матч Эвертон 1:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Эвертон
    10.5% (17)
    Ничья
    22.8% (37)
    Ливерпуль
    66.7% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.22% (122)
    Меньше
    22.78% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    89.87% (142)
    Нет
    10.13% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    48.1% (78)
    1:1 Ничья
    13.6% (22)
    2:2 Ничья
    8.6% (14)
    1:3 Ливерпуль
    6.8% (11)
    0:1 Ливерпуль
    6.8% (11)
    2:1 Эвертон
    5.6% (9)
    3:2 Эвертон
    3.1% (5)
    0:2 Ливерпуль
    1.2% (2)
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