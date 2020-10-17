Четыре минуты добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма.

Александер-Арнольд со стандарта закрутил мяч в створ ворот, но Мина головой выбил его за пределы штрафной площади, первым на подборе оказался Алькантара, который в касание пробил по воротам, мяч попал в ещё одного полевого игрока "Эвертона".

Гомеш с левого фланга неприятно закрутил мяч под перекладину, Адриану пришлось переводить мяч на угловой.

Хамес с углового закрутил мяч к линии вратарской вновь, но на этот раз Родригес слишком сильно закрутил мяч, он в итоге в полёте успел покинуть пределы поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Эвертон" и "Ливерпуль" показывают очередь хороший футбол в мерсисайдском дерби, пока счёт равный 1:1. По ходу первого тайма обе команды также потеряли по одному основному защитнику, "Ливерпуль" остался без ван Дейка, а "Эвертон" лишился Коулмэна. В целом пока по игре небольшое преимущество сохраняется за "Ливерпулем", но далеко не все свои моменты команда Юргена Клоппа может реализовать, что как раз и позволяет "Эвертону" играть вничью.

45' Полузащитник "Эвертона" Хамес Родригес получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у своей штрафной площади против Мане.

45' Ришарлисон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

44' Фирмино в центре поля нарушил правила против Хамеса. В конце первого тайма "Эвертон" уже конечно же никуда не будет торопиться.

43' Салах при смещении в центр с правого фланга отыгрался с Фирмино, затем удар Мохамеда от линии штрафной был блокирован, но мяч полетел к лицевой линии по правому углу штрафной площади, Фирмино догнал его, а затем выполнил прострел во вратарскую, Хендерсон не смог пробить по воротам в окружении соперников.

42' Дукуре на половине поля "Ливерпуля" выиграл верховую борьбу за мяч у Алькантара, затем Абдулай отыгрался с Хамесом и выполнил прострел в центр штрафной площади, Калверт-Льюин подправил мяч к левой штанге, а Ришарлисону уже немного не хватило скорости, чтобы отправить его в сетку.

41' Мане выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах обработал мяч, а затем при смещении в центр Мохамед отыгрался с Алькантара и в касание пробил по воротам, но Салах вновь пробил довольно слабо, а поэтому Пикфорд без проблем справился с мячом.

40' Робертсон в центре поля схватил за футболку Хамеса, Майкл Оливер дал свисток, но жёлтую карточку показывать за срыв атаки главный арбитр не стал.

39' Угловой игроки "Ливерпуля" вновь разыграли неудачно, так и не смогли подопечные Юргена Клоппа что-то интересное придумать у ворот Пикфорда на этот раз.

38' Алькантара со стандарта на половине поля "Эвертона" забросил мяч в центр штрафной площади, Салах пробил по воротам, но мяч попал в Годфри и ушёл на угловой.

37' Фирмино выполнил передачу на левый фланг на ход Робертсону, Эндрю сразу же вернул мяч в центр штрафной, Мане в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

36' Гомеш перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля "Ливерпуля", правила были нарушены против Хендерсона.

35' Алькантара пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

34' Фабиньо выполнил заброс на ход Александеру-Арнольду по правому флангу, Трент в касание выполнил заброс во вратарскую, но мяч полетел точно в руки Пикфорду.

33' В составе "Эвертона" произошла замена. Вместо Шеймуса Коулмэна на поле вышел Бен Годфри.

32' Шеймус Коулмэн получил повреждение и не может продолжить игру, при этом по ходу матча в какие-то серьёзные стыки он не попадал.

31' Александер-Арнольд на половине поля "Эвертона" нарушил правила против Ришарлисона. На этот раз "ириски" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

30' "Ливерпуль" старается использовать достаточно высокий прессинг, но пока игроки "Эвертона" не теряются и мяч просто так не отдают.

29' Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, на этот раз Мина разрядил обстановку у своих ворот.

28' Аллан на своей половине поля нарушил правила против Алькантара. "Ливерпуль" теперь уже готовится к очередному стандарту.

27' Мане совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем у Садио не получилась качественная передача к линии вратарской, Пикфорд перехватил мяч при игре на выходе.

26' Хамес получил по ногам в центре поля. Игроки "Эвертона" достаточно быстро разыграли стандарт, но продвинуться к штрафной площади "Ливерпуля" они не смогли.

25' Робертсон с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Гомеш головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

24' Хендерсон со стандарта покатил мяч под удар Александеру-Арнольду, Трент очень неплохо пробил в левый угол ворот, но Пикфорд в прыжке смог перевести мяч на угловой.

23' Гомеш у своей штрафной площади нарушил правила против Мане. "Ливерпуль" заработал довольно опасный стандарт.

22' Фирмино выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Салаху, Мохамед обработал мяч и из-под защитника пробил по воротам, мяч полетел достаточно слабо и точно по центру, он стал лёгкой добычей для Пикфорда.

21' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Кин!!! Хамес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Кин удачно выпрыгнул и головой пробил под перекладину, Адриан успел выставить руки и даже коснуться мяча, но всё же спасти свою команду после удара с близкой дистанции испанец не смог.

20' Коулмэн из глубины поля выполнил передачу на ход Калверту-Льюину к правому углу штрафной площади, Доминик обработал мяч и пробил в ближний угол ворот, Адриан сыграл надёжно и отбил его на угловой.

19' Из центра поля теперь уже последовала довольно опасная передача в центр штрафной площади "Ливерпуля" на ход Ришарлисону, но Адриан вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

18' Калверт-Льюин смог немного оторваться от Гомеса и пробить по воротам с линии штрафной площади, но мяч полетел точно по центру, Адриан положил колено на газон и спокойно забрал мяч в руки.

17' Алькантара из центра поля выполнил заброс к линии вратарской на ход Фирмино, но Пикфорд грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

16' Дукуре в центре поля нарушил правила против Мане. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' "Ливерпуль" пока перехватил контроль над мячом, но и "Эвертон" уже старается дальше центра поля не пускать своего соперника.

14' Робертсон при проходе вперёд по левому флангу вновь успешно отыгрался с Мане, а затем Эндрю от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Фирмино не удалось как следует подстроиться под мяч и головой пробить в правый угол ворот.

13' Фирмино пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но Пикфорд сыграл надёжно и кулаком выбил мяч подальше от своих владений.

12' Динь догнал непростой мяч на левом фланге, а затем Люка выполнил подачу в центр штрафной площади, Калверт-Льюин головой пробил по воротам, но мяч полетел слишком высоко.

11' Ришарлисон прошёл вперёд по левому флангу, а затем бразилец сместившись к штрафной площади выполнил передачу в центр, Гомес совершил удачный перехват.

10' И теперь официально замена в составе "Ливерпуля" состоялась. Вместо Виргила ван Дейка на поле вышел Джо Гомес.

9' И всё же ван Дейк не сможет вернуться в игру, уже готовится выйти на поле Джо Гомес.

8' Виргил ван Дейк пока получает также небольшую медицинскую помощь, но нет сомнений, что он вернётся в игру.

7' Майкл Оливер выдержал паузу и подождал решения из комнаты VAR, рассмотрен был эпизод на возможный пенальти, но всё же было выявлено, что ван Дейк действительно был в офсайде.

6' Робертсон с углового выполнил подачу к линии вратарской, Коулмэн головой выбил мяч на левый фланг, где первым на подборе оказался Фабиньо, Фабиньо выполнил подачу к правому углу вратарской, ван Дейк воспользовался неуверенной игрой Пикфорда и попытался пробить по воротам, Джордан при этом затем влетел в защитника "Ливерпуля", а боковой арбитр зафиксировал спорный офсайд.

5' Мане с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Динь в борьбе с Хендерсоном в прыжке смог головой выбить мяч на угловой.

4' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Мане!!! Салах от правого фланга при смещении в центр отыгрался с Фирмино, затем Мохамед забросил мяч к левому углу штрафной площади, Мане головой сбросил мяч на левый фланг, где уже по бровке мчался Робертсон, Эндрю вошёл в штрафную площадь, при этом был обыгран Коулмэн, а затем фланговый защитник "Ливерпуля" вернул мяч Мане, который в свою очередь вогнал мяч под перекладину.

3' Теперь уже Калверту-Льюину досталось от ван Дейка в центе поля, как-то у центрального защитника "Ливерпуля" игра пока не пошла.

2' Ван Дейк в центре поля неудачно влетел в Хамеса при попытке перехватить мяч, Майкл Оливер дал справедливый свисток в пользу "Эвертона".