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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.4
2. Грилиш Джек 6 0.24
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.24
4. Траоре Бертран 5 0.2
5. Баркли Росс 3 0.12
6. Мингс Тайрон 2 0.08
7. Конса Эзри 2 0.08
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.19
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.19
3. Хименес Рауль 4 0.15
4. Поденсе Даниэл 3 0.11
5. Саисс Ромен 3 0.11
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Моутинью Жоау 1 0.04
9. Аит-Нури Раян 1 0.04
10. Коди Конор 1 0.04
11. Витинью II 0 0
12. Семеду Нелсон 0 0
13. Килман Макс 0 0
14. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Мингс Тайрон 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Грилиш Джек 5 0
5. Таргетт Мэтт 5 0
6. Кэш Мэтти 5 0
7. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
8. Накамба Марвелус 2 0
9. Конса Эзри 2 0
10. Тейлор Нил 1 0
11. Хаус Кортни 1 0
12. Сансон Морган 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Поденсе Даниэл 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 24.32% (9) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 21.62% (8)
 Вулверхэмптон 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла
Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Кубок лиги
Астон Вилла 4:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Астон Вилла Товарищеские матчи Вулверхэмптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Астон Вилла 69.6% (32)
    X 26.1% (12)
    Вулверхэмптон 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.45
    3.50
    3.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.23 3.50 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.44 3.14
    Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.15 3.05
      2.45 3.36 3.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.04 6.95 1.07 3.02 1.36 2.31 1.61 1.74 2.21 1.36 3.15 1.24 3.88 1.08 6.75 1.05 7.30
    9.80 1.05 7.20 1.07 3.20 1.33 2.46 1.57 2.02 1.83 1.78 2.06 1.39 2.90 1.28 3.75 1.11 6.50 1.06 7.00 1.01 11.50 0.00 13.00 0.00 20.00
    3.38 1.35 2.96 1.45 2.52 1.58 2.04 1.87 1.77 2.14 1.59 2.50 1.28 3.96 1.10 8.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.83 1.97 1.37 3.10 1.10 6.90 1.08 8.30
    1.79 2.02 1.37 3.00 1.10 6.70
    2.89 1.46 2.36 1.65 1.83 2.08 1.53 2.68 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.60
    2.46 1.50 1.61 2.23 1.21 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    69.6% (32)
    Ничья
    26.1% (12)
    Вулверхэмптон
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    37% (17)
    1:0 Астон Вилла
    23.9% (11)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    1:2 Вулверхэмптон
    4.3% (2)
    2:0 Астон Вилла
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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