Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вест Бромвич

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Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Вест Хэм 3:0 Болтон КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 11.09.2017 Вест Хэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 22.08.2017 Аккрингтон 1:3 Вест Бромвич КЛ
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 4
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 3
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 11.02.2017 Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 17.09.2016 Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 30.04.2016 Вест Бромвич 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 29.11.2015 Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 14.02.2015 Вест Бромвич 4:0 Вест Хэм Кубок
- 01.01.2015 Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.12.2014 Вест Бромвич 1:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 26.04.2014 Вест Бромвич 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 28.12.2013 Вест Хэм 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига
- 30.03.2013 Вест Хэм 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.12.2012 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 12.02.2011 Вест Бромвич 3:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 10.11.2010 Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.03.2009 Вест Хэм 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 13.09.2008 Вест Бромвич 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|39 - 14
|45
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|48 - 24
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|37 - 25
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|18 - 17
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 32
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 32
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|30 - 37
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 32
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 25
|22
|13.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 46
|20
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|19 - 30
|19
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|19.
|Суонси
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|13 - 32
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вест БромвичДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм
69% (58)
Ничья:
22.6% (19)
Вест Бромвич
8.3% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
41.7% (35)
1:1 Ничья:
16.7% (14)
1:0 Вест Хэм:
14.3% (12)
2:0 Вест Хэм:
6% (5)
1:2 Вест Бромвич:
6% (5)
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