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Вест Бромвич
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Вест Бромвич

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм
69% (58)
Ничья:
22.6% (19)
Вест Бромвич
8.3% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
41.7% (35)
Ничья:
16.7% (14)
Вест Хэм:
14.3% (12)
Вест Хэм:
6% (5)
Вест Бромвич:
6% (5)
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