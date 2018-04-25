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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Уотфорд
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Уотфорд

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 29 минут, которая состоится 30.04.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм
94.4% (101)
Ничья:
2.8% (3)
Уотфорд
2.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
40.2% (43)
Тоттенхэм:
15.9% (17)
Тоттенхэм:
13.1% (14)
Тоттенхэм:
11.2% (12)
Тоттенхэм:
6.5% (7)
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