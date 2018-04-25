Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Уотфорд

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 07.04.2018 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 01.04.2018 Челси 1:3 Тоттенхэм ПЛ
- 17.03.2018 Суонси 0:3 Тоттенхэм К
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Тоттенхэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 28.02.2018 Тоттенхэм 6:1 Рочдейл К
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
Уотфорд (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.04.2018 Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.04.2018 Хаддерсфилд Таун 1:0 Уотфорд ПЛ
- 07.04.2018 Уотфорд 1:2 Бёрнли ПЛ
- 31.03.2018 Уотфорд 2:2 Борнмут ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 03.03.2018 Уотфорд 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 24.02.2018 Уотфорд 1:0 Эвертон ПЛ
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Уотфорд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Уотфорд Премьер-лига
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 06.02.2016 Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Премьер-лига
- 28.12.2015 Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 27.01.2012 Уотфорд 0:1 Тоттенхэм Кубок
- 03.12.2008 Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|29
|3
|2
|98 - 25
|90
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|65 - 26
|74
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|20
|11
|4
|80 - 37
|71
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|66 - 31
|68
|5.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|59 - 34
|63
|6.
|Арсенал
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|66 - 46
|57
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|35 - 32
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|40 - 54
|45
|9.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|49 - 47
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|35 - 43
|41
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|42 - 60
|38
|12.
|Борнмут
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|41 - 58
|38
|13.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|32 - 47
|36
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|27 - 54
|35
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|42 - 63
|35
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|8
|11
|16
|36 - 54
|35
|17.
|Суонси
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|27 - 51
|33
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|33 - 53
|29
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|32 - 65
|29
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|4
|13
|18
|29 - 54
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - УотфордДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 29 минут, которая состоится 30.04.2018.
Новости матча
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Ходжсон: "Заха - не симулянт" — 21:10
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм
94.4% (101)
Ничья:
2.8% (3)
Уотфорд
2.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
40.2% (43)
3:0 Тоттенхэм:
15.9% (17)
3:1 Тоттенхэм:
13.1% (14)
2:1 Тоттенхэм:
11.2% (12)
1:0 Тоттенхэм:
6.5% (7)
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