состав начальный по мне какой то не очень(чего бы не выпустить сутормина и ерохина на поле) а ионова... Ещё
Kent007 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перишич Иван
|3
|0.3
|Пашалич Марио
|3
|0.3
|Модрич Лука
|3 (1)
|0.3
|Крамарич Андрей
|2
|0.2
|Ливайя Марко
|2
|0.2
|Майер Ловро
|2
|0.2
|Брекало Йосип
|1
|0.1
|Брозович Марсело
|1
|0.1
|Влашич Никола
|1
|0.1
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.1
|Гвардиол Йошко
|1
|0.1
|Оршич Мислав
|0
|0
|Баришич Борна
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзюба Артём
|3
|0.3
|Ерохин Александр
|3
|0.3
|Смолов Фёдор
|2
|0.2
|Фернандес Марио
|2
|0.2
|Заболотный Антон
|1
|0.1
|Сутормин Алексей
|1
|0.1
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.1
|Джикия Георгий
|1
|0.1
|Мостовой Андрей
|1
|0.1
|Дивеев Игорь
|1
|0.1
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.1
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.1
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Кузяев Далер
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Ионов Алексей
|0
|0
|Головин Александр
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вида Домагой
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Баришич Борна
|2
|0
|Перишич Иван
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|Миранчук Алексей
|2
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Ерохин Александр
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 4
|21
|3.
|Словакия
|3:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|14 - 10
|14
|4.
|Словения
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|5.
|Кипр
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|3 - 19
|6
|6.
|Мальта
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Словения
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|4.
|Словакия
|3:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Кипр
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|0:3 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3