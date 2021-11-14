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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Хорватия
FIFA #18
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
РОССИЯ
FIFA #33
0' 45'+1
12
Грбич
Иво
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
20
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
15
Пашалич
Марио
13
Влашич
Никола
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
12
Сафонов
Матвей
4
Караваев
Вячеслав
3
Дивеев
Игорь
14
Джикия
Георгий
13
Кудряшов
Фёдор
8
Фомин
Даниил
6
Баринов
Дмитрий
17
Головин
Александр
20
Ионов
Алексей
9
Смолов
Фёдор
10
Бакаев
Зелимхан
Хорватия
4-3-3
РОССИЯ
4-3-3

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

История личных встреч

Хорватия
РОССИЯ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
0:0
ЧМПФ2
2:2
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перишич Иван 3 0.3
Пашалич Марио 3 0.3
Модрич Лука 3 (1) 0.3
Крамарич Андрей 2 0.2
Ливайя Марко 2 0.2
Майер Ловро 2 0.2
Брекало Йосип 1 0.1
Брозович Марсело 1 0.1
Влашич Никола 1 0.1
Чалета-Цар Дуе 1 0.1
Гвардиол Йошко 1 0.1
Оршич Мислав 0 0
Баришич Борна 0 0
РОССИЯ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзюба Артём 3 0.3
Ерохин Александр 3 0.3
Смолов Фёдор 2 0.2
Фернандес Марио 2 0.2
Заболотный Антон 1 0.1
Сутормин Алексей 1 0.1
Жемалетдинов Рифат 1 0.1
Джикия Георгий 1 0.1
Мостовой Андрей 1 0.1
Дивеев Игорь 1 0.1
Соболев Александр Сергеевич 1 0.1
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.1
Миранчук Алексей 0 0
Кузяев Далер 0 0
Фомин Даниил 0 0
Ионов Алексей 0 0
Головин Александр 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вида Домагой 2 0
Ковачич Матео 2 0
Баришич Борна 2 0
Перишич Иван 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Брозович Марсело 1 0
Будимир Анте 1 0
Влашич Никола 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Станишич Йосип 1 0
РОССИЯ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жемалетдинов Рифат 3 0
Миранчук Алексей 2 0
Баринов Дмитрий 2 0
Кудряшов Фёдор 1 0
Дзюба Артём 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Ерохин Александр 1 0
Черышев Денис 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Головин Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
5%
3
17%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0
Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1 Англия - Хорватия 1:0 Бельгия - Хорватия 1:0 Хорватия - Армения 1:1 Хорватия - Мальта 3:0 Хорватия - Кипр 1:0 Словения - Хорватия 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Швеция - Хорватия 2:1 Турция - Хорватия 3:3 Хорватия - Франция 1:2 Хорватия - Швеция 2:1
РОССИЯ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
РОССИЯ - Кипр 6:0 Словения - РОССИЯ 1:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 РОССИЯ - Мальта 2:0
Кипр - РОССИЯ 0:2 РОССИЯ - Хорватия 0:0 РОССИЯ - Дания 1:4 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Бельгия - РОССИЯ 3:0 РОССИЯ - Болгария 1:0 Польша - РОССИЯ 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 РОССИЯ - Словения 2:1 Мальта - РОССИЯ 1:3 Сербия - РОССИЯ 5:0 Турция - РОССИЯ 3:2 Молдова - РОССИЯ 0:0 РОССИЯ - Венгрия 0:0 РОССИЯ - Турция 1:1 РОССИЯ - Швеция 1:2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 10 7 2 1 19 - 5 23
2. Хорватия 0:0 Заявка 10 6 3 1 20 - 4 21
3. Словакия 3:0 Заявка 10 3 5 2 14 - 10 14
4. Словения 0:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
5. Кипр 0:0 Заявка 10 1 3 6 3 - 19 6
6. Мальта 0:3 Заявка 10 1 2 7 9 - 27 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Хорватия 0:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Словения 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
4. Словакия 3:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Кипр 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
6. Мальта 0:3 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 2 10
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Словакия 3:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
4. Словения 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 8 4
5. Мальта 0:3 Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
6. Кипр 0:0 Заявка 5 0 1 4 0 - 12 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 45'
    Решили угловой накоротке разыграть россияне, но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Хорошо ещё, что на контратаку не нарвались.
  • Угловой
    45'
    Пытаются на последних секундах тайма всё-таки в высоком прессинге поработать россияне, и это принесло плоды! Мяч был отобран, после чего заработали наши угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Фол, нарушение
    44'
    В редком намёке на контратаку сумел заработать штрафной удар в глубине поля Фомин. Головин выполнил подачу со стандарта в штрафную площадку, но мяч стал там простой добычей для Грбича.
  • Фол, нарушение
    43'
    Всё глубже вжимаются россияне к своим воротам, и это выглядит очень тревожно. Благо, сейчас судья зафиксировал фол со стороны Перишича в нашей штрафной площадке.
  • 42'
    Две подачи влетали в нашу штрафную площадку, по одной с каждого из флангов, но наши центральные защитники отработали в этих моментах надёжно. Подборы бы ещё подключить...
  • Опасный момент
    41'
    Уф! Защитники рискованно отдавали мяч назад на Сафонова, которого прессинговал Влашич, но Матвей хладнокровно сумел на замахе убрать бывшего полузащитника ЦСКА.
  • 40'
    Хорваты также вряд ли будут сильно рисковать и раскрывать зоны для контратак. Заброс из глубины поля прошёл сейчас к правому углу вратарской площади, но мяч мяч ожидал только Сафонов.
  • 39'
    Ближе к концу тайма сборная России снова всем составом опускается на свою треть поля. Очень важно отработать без ошибок на последних минутах тайма.
  • 38'
    Длинный перевод у хорватов прошёл на левый фланг атаки на Перишича, но Иван не справился с приёмом мокрого тяжёлого мяча, выпустив его за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    37'
    Штрафной удар заработали россияне в середине поля, после чего достаточно большими силами перешли в атаку. С левого фланга прошла подача в район линии вратарской площади, но там Грбич сработал, хотя и не слишком уверенно.
  • Опасный момент
    36'
    ОПАСНО! С правого фланга подача прошла в центр нашей штрафной площади, откуда в борьбе из сложного положения пробивал ногой с лёту, но немного не попал в створ ворот.
  • Судья
    35'
    По правом флангу Бакаев тащил мяч, где, казалось, заработал угловой, однако линейный арбитр уверенно показал, что надо производить удар от ворот. Зелимхан не стал спорить и возмущаться.
  • 34'
    Быстро Сафонов ввёл мяч в игру, и россияне устремились в контратаку, и через центральную ось едва на ворота не убежал Смолов, но один из защитников всё же успел выбить мяч из-под ног Фёдора.
  • Опасный момент
    33'
    Угловой на правом фланге разыграли хорваты, после чего Юранович неожиданно пробивал в ближний верхний угол, но Сафонов весь во внимании, сумев остановить мяч, и со второй попытки накрыть его.
  • Травма, повреждение
    32'
    Смолов в середине поля получил небольшое повреждение. Вроде бы ничего страшного, и даже медицинской бригаде не пришлось выходить на поле.
  • 31'
    Сафонов сейчас с мячом вышел метров на 30 от собственных ворот. Удивительно, но никто из хорватов в этом эпизоде не попытался прессинговать нашего вратаря, перекрывая только полевых игроков для пасов. Матвею пришлось просто выбивать мяч в борьбу.
  • 30'
    Бакаев по правому флангу попытался организовать контратаку, но не преуспел в дриблинге. Старательно играет Зелимхан, но полезных действий пока что создать удаётся минимум.
  • 29'
    Вывели, наконец, мяч на чужую половину поля наши парни, но лишь на несколько секунд. Снова теперь хорваты пытаются выстраивать свою новую позиционную атаку.
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали хорваты. Мяч был разыгран накоротке, после чего Брозович плотно пробивал в дальний угол, но Сафонов в броске потащил мяч в сторону.
  • 27'
    Если на первых минутах россияне выглядели так, будто не собираются играть на ничью, то сейчас именно так всё выглядит. Команда Валерия Карпина перестала выходить со своей трети поля, играя только на отбой.
  • Опасный момент
    26'
    Снова подача с правого фланга прошла в нашу штрафную площадку. Но этот мяч был направлен к дальнему краю вратарской площади, откуда пробивал головой Перишич, но в ворота не попал.
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! После навеса с правого фланга Сафонов кулаком отбил мяч в поле, но с подбора, метров с 26-ти, Брозович очень опасно пальнул во воротам россиян - мяч просвистел в сантиметрах от левой "девятки".
  • 24'
    После продолжительного затишья на трибунах, дружно запели хорватские болельщики. Снова они пытаются завести своих земляков, находящихся на поле, на активные действия.
  • 23'
    Соса теперь решил взять игру на себя, пробив по воротам с дальней дистанции, но свалился мяч с ноги левого защитника "шашечных", улетев намного правее створа ворот.
  • 22'
    С левого фланга Соса выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но два его партнёра по команде были пойманы на противоходе.
  • 21'
    Российская сборная не стремится сейчас играть в контригру, строго сконцентрировавшись на своей половине поля. У Хорватов пока не получается преодолеть "красные" массированные оборонительные редуты.
  • 20'
    Модрич сейчас ошибся с передачей на правый фланг на Юрановича - мяч вышел за боковую линию. Лука недоволен действиями партнёра по команде, который не начал рывок вовремя. Но Йосип - это всё-таки не Карвахаль, и даже не Васкес.
  • 19'
    Перишич теперь финтил уже в пределах штрафной площади на левом краю атаки, но не купились на ложные движения наши защитники, и мяч был отобран у вингера миланского "Интера" чисто.
  • Дождь
    18'
    Снова немного успокоилась игра на поле - мяч вязнет в центральной зоне. Дождь продолжается, но дренаж газона пока справляется со своей задачей, и лужи есть только на беговых дорожках за пределами поля.
  • 17'
    Воспользовались наши фанаты сейчас на "Полюде" затишьем хорватов, и мы услышали скандирования: "Россия, Россия!" Говорилось накануне о том, что на матче будут присутствовать порядка полутора тысяч российских болельщиков.
  • 16'
    Перишич на левом фланге атаки хозяев поля немного потанцевал с мячом, накручивая Караваева, но после этого выполнил плохой навес - мяч вышел за лицевую линию поля.
  • 15'
    Сафонов неуверенно выбил мяч от ворот. Благо, обошлось без серьёзных неприятностей, и мяч подобрали защитники сборной России.
  • 14'
    Ловрен решил из центральной зоне забросить длинный пас на левый край атаки, но слишком сильно получилось, и мяч улетел за лицевую линию поля.
  • Судья
    13'
    Бакаев на левом фланге в контратаке пытался обострить игру, но ничего создать ему не удалось - мяч был упущен за лицевую линию. Разводит руками Зелимхан, обращаясь к судье, намекая, что против него фолил защитник.
  • 12'
    Растягивать каждую паузу в игре стараются подопечные Валерия Карпина. В интенсивный открытый футбол нам сегодня точно действовать не стоит при ничейном счёте.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! После навеса с правого фланга головой без помех из центра штрафной площади пробивал Крамарич, но получилось прямо по центру ворот у него, где и находился Сафонов.
  • 10'
    Стараются немного прибавить сейчас россияне. Явно установка тренера заключалась в том, чтобы не позволять хорватам прижимать себя к воротам.
  • 9'
    Постепенно прессинг на оборону сборной России усиливается. Но не паникуют наши защитники, действуя чётко и размеренно. Попытались гости сейчас даже контратаку провести, но передача на Ионова получилась слишком сильной, и первым к мячу поспел Грбич.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля, стараниями Сосы. Но планирующая подача со стандартного положения стала достаточно простой добычей для Сафонова.
  • Опасный момент
    7'
    Но первый удар по воротам Сафонова всё же сейчас состоялся. С левого фланга Перишич сместился в центр, и с линии штрафной площади пробивал в ближний нижний угол, но Сафонов уверенно намертво забрал мокрый мяч.
  • 6'
    Очень громко на "Полюде", но команда Златко Далича не поддаётся призывам болельщиков идти вперёд большими силами. Очень осторожно будут действовать обе команды.
  • Фол, нарушение
    5'
    А теперь в центральной зоне Соса аккуратно нарушил правила, чтобы исключить даже невысокую возможность для контратаки от сборной России. Грубости пока на поле не наблюдается и близко.
  • Фол, нарушение
    4'
    Штрафной удар в глубине поля заработали хорваты. Модрич со стандарта запустил мяч в штрафную площадку, но там нашим защитникам удалось уверенно разобраться в ситуации.
  • 3'
    Россияне стараются высоко на чужой половине поля прессинговать. Не очень агрессивный этот прессинг, но всё-таки констатируем этот факт. Хорваты пока достаточно пассивны.
  • Дождь
    2'
    Очень сильный дождь идёт сейчас в Сплите. Кому он принесёт успех? Думаю, сегодня должно быть достаточно много дальних ударов. Вратарям нужно быть готовыми.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! С Богом! Поехали! Хорваты первыми разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Poljud. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хорватия 0:0 РОССИЯ онлайн


Прогнозы на матч Хорватия 0:0 РОССИЯ

Исход игры
Хорватия
42% (148)
Ничья
30.7% (108)
РОССИЯ
27.3% (96)
Тотал 2.5
Больше
42.96% (61)
Меньше
57.04% (81)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
11.6% (41)
2:1 Хорватия
11.4% (40)
1:0 Хорватия
5.7% (20)
2:0 Хорватия
3.4% (12)
3:1 Хорватия
1.7% (6)
0:0 Ничья
1.4% (5)
2:2 Ничья
0.9% (3)
1:2 РОССИЯ
0.9% (3)
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