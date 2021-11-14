Всё глубже вжимаются россияне к своим воротам, и это выглядит очень тревожно. Благо, сейчас судья зафиксировал фол со стороны Перишича в нашей штрафной площадке.

В редком намёке на контратаку сумел заработать штрафной удар в глубине поля Фомин. Головин выполнил подачу со стандарта в штрафную площадку, но мяч стал там простой добычей для Грбича.

Пытаются на последних секундах тайма всё-таки в высоком прессинге поработать россияне, и это принесло плоды! Мяч был отобран, после чего заработали наши угловой.

Решили угловой накоротке разыграть россияне, но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Хорошо ещё, что на контратаку не нарвались.

42' Две подачи влетали в нашу штрафную площадку, по одной с каждого из флангов, но наши центральные защитники отработали в этих моментах надёжно. Подборы бы ещё подключить...

41' Уф! Защитники рискованно отдавали мяч назад на Сафонова, которого прессинговал Влашич, но Матвей хладнокровно сумел на замахе убрать бывшего полузащитника ЦСКА.

40' Хорваты также вряд ли будут сильно рисковать и раскрывать зоны для контратак. Заброс из глубины поля прошёл сейчас к правому углу вратарской площади, но мяч мяч ожидал только Сафонов.

39' Ближе к концу тайма сборная России снова всем составом опускается на свою треть поля. Очень важно отработать без ошибок на последних минутах тайма.

38' Длинный перевод у хорватов прошёл на левый фланг атаки на Перишича, но Иван не справился с приёмом мокрого тяжёлого мяча, выпустив его за лицевую линию.

37' Штрафной удар заработали россияне в середине поля, после чего достаточно большими силами перешли в атаку. С левого фланга прошла подача в район линии вратарской площади, но там Грбич сработал, хотя и не слишком уверенно.

36' ОПАСНО! С правого фланга подача прошла в центр нашей штрафной площади, откуда в борьбе из сложного положения пробивал ногой с лёту, но немного не попал в створ ворот.

35' По правом флангу Бакаев тащил мяч, где, казалось, заработал угловой, однако линейный арбитр уверенно показал, что надо производить удар от ворот. Зелимхан не стал спорить и возмущаться.

34' Быстро Сафонов ввёл мяч в игру, и россияне устремились в контратаку, и через центральную ось едва на ворота не убежал Смолов, но один из защитников всё же успел выбить мяч из-под ног Фёдора.

33' Угловой на правом фланге разыграли хорваты, после чего Юранович неожиданно пробивал в ближний верхний угол, но Сафонов весь во внимании, сумев остановить мяч, и со второй попытки накрыть его.

32' Смолов в середине поля получил небольшое повреждение. Вроде бы ничего страшного, и даже медицинской бригаде не пришлось выходить на поле.

31' Сафонов сейчас с мячом вышел метров на 30 от собственных ворот. Удивительно, но никто из хорватов в этом эпизоде не попытался прессинговать нашего вратаря, перекрывая только полевых игроков для пасов. Матвею пришлось просто выбивать мяч в борьбу.

30' Бакаев по правому флангу попытался организовать контратаку, но не преуспел в дриблинге. Старательно играет Зелимхан, но полезных действий пока что создать удаётся минимум.

29' Вывели, наконец, мяч на чужую половину поля наши парни, но лишь на несколько секунд. Снова теперь хорваты пытаются выстраивать свою новую позиционную атаку.

28' ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали хорваты. Мяч был разыгран накоротке, после чего Брозович плотно пробивал в дальний угол, но Сафонов в броске потащил мяч в сторону.

27' Если на первых минутах россияне выглядели так, будто не собираются играть на ничью, то сейчас именно так всё выглядит. Команда Валерия Карпина перестала выходить со своей трети поля, играя только на отбой.

26' Снова подача с правого фланга прошла в нашу штрафную площадку. Но этот мяч был направлен к дальнему краю вратарской площади, откуда пробивал головой Перишич, но в ворота не попал.

25' ОПАСНО! После навеса с правого фланга Сафонов кулаком отбил мяч в поле, но с подбора, метров с 26-ти, Брозович очень опасно пальнул во воротам россиян - мяч просвистел в сантиметрах от левой "девятки".

24' После продолжительного затишья на трибунах, дружно запели хорватские болельщики. Снова они пытаются завести своих земляков, находящихся на поле, на активные действия.

23' Соса теперь решил взять игру на себя, пробив по воротам с дальней дистанции, но свалился мяч с ноги левого защитника "шашечных", улетев намного правее створа ворот.

22' С левого фланга Соса выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но два его партнёра по команде были пойманы на противоходе.

21' Российская сборная не стремится сейчас играть в контригру, строго сконцентрировавшись на своей половине поля. У Хорватов пока не получается преодолеть "красные" массированные оборонительные редуты.

20' Модрич сейчас ошибся с передачей на правый фланг на Юрановича - мяч вышел за боковую линию. Лука недоволен действиями партнёра по команде, который не начал рывок вовремя. Но Йосип - это всё-таки не Карвахаль, и даже не Васкес.

19' Перишич теперь финтил уже в пределах штрафной площади на левом краю атаки, но не купились на ложные движения наши защитники, и мяч был отобран у вингера миланского "Интера" чисто.

18' Снова немного успокоилась игра на поле - мяч вязнет в центральной зоне. Дождь продолжается, но дренаж газона пока справляется со своей задачей, и лужи есть только на беговых дорожках за пределами поля.

17' Воспользовались наши фанаты сейчас на "Полюде" затишьем хорватов, и мы услышали скандирования: "Россия, Россия!" Говорилось накануне о том, что на матче будут присутствовать порядка полутора тысяч российских болельщиков.

16' Перишич на левом фланге атаки хозяев поля немного потанцевал с мячом, накручивая Караваева, но после этого выполнил плохой навес - мяч вышел за лицевую линию поля.

15' Сафонов неуверенно выбил мяч от ворот. Благо, обошлось без серьёзных неприятностей, и мяч подобрали защитники сборной России.

14' Ловрен решил из центральной зоне забросить длинный пас на левый край атаки, но слишком сильно получилось, и мяч улетел за лицевую линию поля.

13' Бакаев на левом фланге в контратаке пытался обострить игру, но ничего создать ему не удалось - мяч был упущен за лицевую линию. Разводит руками Зелимхан, обращаясь к судье, намекая, что против него фолил защитник.

12' Растягивать каждую паузу в игре стараются подопечные Валерия Карпина. В интенсивный открытый футбол нам сегодня точно действовать не стоит при ничейном счёте.

11' ОПАСНО! После навеса с правого фланга головой без помех из центра штрафной площади пробивал Крамарич, но получилось прямо по центру ворот у него, где и находился Сафонов.

10' Стараются немного прибавить сейчас россияне. Явно установка тренера заключалась в том, чтобы не позволять хорватам прижимать себя к воротам.

9' Постепенно прессинг на оборону сборной России усиливается. Но не паникуют наши защитники, действуя чётко и размеренно. Попытались гости сейчас даже контратаку провести, но передача на Ионова получилась слишком сильной, и первым к мячу поспел Грбич.

8' Первый угловой на левом фланге заработали хозяева поля, стараниями Сосы. Но планирующая подача со стандартного положения стала достаточно простой добычей для Сафонова.

7' Но первый удар по воротам Сафонова всё же сейчас состоялся. С левого фланга Перишич сместился в центр, и с линии штрафной площади пробивал в ближний нижний угол, но Сафонов уверенно намертво забрал мокрый мяч.

6' Очень громко на "Полюде", но команда Златко Далича не поддаётся призывам болельщиков идти вперёд большими силами. Очень осторожно будут действовать обе команды.

5' А теперь в центральной зоне Соса аккуратно нарушил правила, чтобы исключить даже невысокую возможность для контратаки от сборной России. Грубости пока на поле не наблюдается и близко.

4' Штрафной удар в глубине поля заработали хорваты. Модрич со стандарта запустил мяч в штрафную площадку, но там нашим защитникам удалось уверенно разобраться в ситуации.

3' Россияне стараются высоко на чужой половине поля прессинговать. Не очень агрессивный этот прессинг, но всё-таки констатируем этот факт. Хорваты пока достаточно пассивны.

2' Очень сильный дождь идёт сейчас в Сплите. Кому он принесёт успех? Думаю, сегодня должно быть достаточно много дальних ударов. Вратарям нужно быть готовыми.