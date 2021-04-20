Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|12 (1)
|0.39
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.19
|3.
|Эль-Гази Анвар
|6 (2)
|0.19
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.16
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.1
|6.
|Макгинн Джон
|2
|0.06
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|14.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|15.
|Дэвис Кинан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|8 (3)
|0.25
|2.
|Робинсон Каллум
|5
|0.16
|3.
|Бартли Кайл
|3
|0.09
|4.
|Диань Мбайе
|2
|0.06
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|6.
|Филлипс Мэтт
|2
|0.06
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.06
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
|12.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|13.
|Джонстон Сэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|8
|1
|2.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|3.
|Макгинн Джон
|7
|0
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Конса Эзри
|3
|0
|9.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|2
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|12.
|Тейлор Нил
|1
|0
|13.
|Хаус Кортни
|1
|0
|14.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Бартли Кайл
|4
|0
|4.
|Ферлонг Дарнелл
|4
|0
|5.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|6.
|Перейра Матеус
|2
|1
|7.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|8.
|О'Ши Дара
|3
|0
|9.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|10.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|11.
|Йокушлу Окай
|2
|0
|12.
|Диань Мбайе
|2
|0
|13.
|Гиббс Киран
|0
|1
|14.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|15.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|16.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|17.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|23.81% (10)
|4.76% (2)
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|26.19% (11)
|Вест Бромвич
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|58 - 37
|59
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|44 - 35
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|28 - 62
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|7.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|28 - 21
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 21
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Бромвич
Исход игры
Астон Вилла
82.1% (32)
Ничья
17.9% (7)
Вест Бромвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
71.05% (27)
Нет
28.95% (11)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
41% (16)
1:0 Астон Вилла
23.1% (9)
1:1 Ничья
17.9% (7)
2:0 Астон Вилла
5.1% (2)
3:1 Астон Вилла
5.1% (2)
3:2 Астон Вилла
5.1% (2)
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