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Астон Вилла
 
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Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 12 (1) 0.39
2. Грилиш Джек 6 0.19
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.19
4. Траоре Бертран 5 0.16
5. Баркли Росс 3 0.1
6. Макгинн Джон 2 0.06
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Кэш Мэтти 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0
14. Таргетт Мэтт 0 0
15. Дэвис Кинан 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 8 (3) 0.25
2. Робинсон Каллум 5 0.16
3. Бартли Кайл 3 0.09
4. Диань Мбайе 2 0.06
5. Галлахер Конор 2 0.06
6. Филлипс Мэтт 2 0.06
7. Аджайи Олувасемилого 2 0.06
8. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Гросицки Камил 0 0
12. Йокушлу Окай 0 0
13. Джонстон Сэм 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 8 1
2. Кэш Мэтти 7 1
3. Макгинн Джон 7 0
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Сансон Морган 3 0
8. Конса Эзри 3 0
9. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
10. Уоткинс Олли 2 0
11. Накамба Марвелус 2 0
12. Тейлор Нил 1 0
13. Хаус Кортни 1 0
14. Эль-Гази Анвар 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Бартли Кайл 4 0
4. Ферлонг Дарнелл 4 0
5. Ливермор Джейк 2 1
6. Перейра Матеус 2 1
7. Сойерс Ромен 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Йокушлу Окай 2 0
12. Диань Мбайе 2 0
13. Гиббс Киран 0 1
14. Робсон-Кану Хэл 1 0
15. Филлипс Мэтт 1 0
16. Пелтьер Ли 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 23.81% (10) 4.76% (2) 11.9% (5) 14.29% (6) 19.05% (8) 26.19% (11)
 Вест Бромвич 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич
Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Вест Бромвич Кубок Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 32 18 5 9 58 - 37 59
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 31 13 5 13 44 - 35 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 32 5 9 18 28 - 62 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
7. Лестер Заявка 16 8 1 7 28 - 21 25
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
9. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 15 6 2 7 24 - 21 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 13 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Астон Вилла 82.1% (32)
    X 17.9% (7)
    Вест Бромвич 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.96
    3.92
    4.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Астон Вилла - Вест Бромвич онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Вест Бромвич

    Исход игры
    Астон Вилла
    82.1% (32)
    Ничья
    17.9% (7)
    Вест Бромвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    41% (16)
    1:0 Астон Вилла
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:0 Астон Вилла
    5.1% (2)
    3:1 Астон Вилла
    5.1% (2)
    3:2 Астон Вилла
    5.1% (2)
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