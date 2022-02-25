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Стадион: Уэмбли
Результаты последних матчей
Англия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0 Англия - Венгрия 1:1
Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2 Англия - Сан-Марино 5:0
Кот-д'Ивуар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Кот-д'Ивуар - Алжир 3:1 Кот-д'Ивуар - Сьерра-Леоне 2:2
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 0:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Кот-д'Ивуар - Мозамбик 3:0 Кот-д'Ивуар - Малави 2:1 Малави - Кот-д'Ивуар 0:3 Кот-д'Ивуар - Камерун 2:1 Мозамбик - Кот-д'Ивуар 0:0 Гана - Кот-д'Ивуар 0:0 Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо 2:1 Кот-д'Ивуар - Эфиопия 3:1 Нигер - Кот-д'Ивуар 0:3 Мадагаскар - Кот-д'Ивуар 1:1 Кот-д'Ивуар - Мадагаскар 2:1 Япония - Кот-д'Ивуар 1:0 Бельгия - Кот-д'Ивуар 1:1 Эфиопия - Кот-д'Ивуар 2:1
Прогнозы на матч Англия - Кот-д'Ивуар
Исход игры
Англия
100% (31)
Ничья
0% (0)
Кот-д'Ивуар
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (20)
Меньше
35.48% (11)
Обе команды забьют
Да
51.61% (16)
Нет
48.39% (15)
Популярный счёт
2:1 Англия
38.7% (12)
2:0 Англия
32.3% (10)
3:0 Англия
12.9% (4)
3:1 Англия
9.7% (3)
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