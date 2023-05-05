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  3. Кубок Либертадорес 2023

Кубок Либертадорес
2023

Тур: 3.
Либертад
1:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
10' Гол
Кардосо Оскар
30' Желтая карточка
Pablo I
1:1
52' Гол
Romulo Cruz
1:2
65' Гол
Сантана Алекс
76' Желтая карточка
Сантана Алекс
79' Желтая карточка
Alvaro Campuzano
80' Желтая карточка
Педринью Роша
87' Желтая карточка
Thiago Heleno
90' Желтая карточка
Bento Krepski
90' Желтая карточка
Christian Cardoso
90'+8
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
4
Nestor
Gimenez
23
Diego
Gomez
6
Alvaro
Campuzano
21
Lucas
Sanabria2
15
Hector
Villalba1
7
Кардосо
Оскар
30
Enso
Gonzalez
1
Bento
Krepski
2
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
8
Витор
Буэно
10
David
Terans
5
Фернандиньо
Фернандо
80
Сантана
Алекс
92
Pablo
I
9
Роке
Витор
Либертад
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

История личных встреч

Либертад
Атлетико Паранаэнсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 (1) 0.67
Diego Gomez 1 0.33
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантана Алекс 1 0.33
Romulo Cruz 1 0.33
Роке Витор 1 0.33
David Terans 1 (1) 0.33

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alvaro Campuzano 2 0
Diego Gomez 1 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Пирис Иван 1 0
Рамирес Иван 1 0
Alexander Barboza 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 2 1
Pablo I 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Педринью Роша 1 0
Сантана Алекс 1 0
Ivaldo 1 0
Tomas Cuello 1 0
Christian Cardoso 1 0
Bento Krepski 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Либертад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2
Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5 Мушук Руна - Либертад 2:1 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Либертад - Аукас 2:2 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Дельфин - Либертад 3:2 Либертад - Гуайрена 2:0 Спортиво Триниденсе - Либертад 1:2 Либертад - Депортиво Куэнка 3:1 Эмелек - Либертад 2:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3

Результаты матчей

Либертад
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Либертад
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Альянса Лима
 3 1 1 1 2 - 3 4
3.
Атлетико Минейро
 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Либертад
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Либертад
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Либертад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Альянса Лима
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Lucas Beltrain 3
Олимпия Асунсьон Кардосо Фернандо 2
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Diego Gomez уходит с поля. Ruben Lezcano выходит вместо него
    • 52'
      Энрике Педру II сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Romulo Cruz бьет в цель!
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      Пабло уходит с поля. Romulo Cruz выходит вместо него
    • 46'
      Витор Буэно уходит с поля. Тиаго выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Пабло получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Hector Villalba сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кардосо Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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