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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 1.
Атлетико Паранаэнсе
2:0
Конец матча
Гойяс
0'
10' Желтая карточка
Энрике Педру
22' Желтая карточка
Sidimar Fernando Cigolini
1:0
36' Гол
Энрике Педру
2:0
58' Гол
Christian Cardoso
83' Желтая карточка
Bruno Melo
90' Желтая карточка
Pablo I
90' Желтая карточка
Лукас Джонни
90'+7
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
88
Christian
Cardoso
17
Hugo
Moura
18
Лео
Ситтадини
8
Витор
Буэно
35
Romulo
Cruz
92
Pablo
I
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
40
Everton
Morelli
7
Vinicius
XII
20
Диего
Рибас
11
Гонсалвеш
Диего
17
Matheus
Peixoto
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Гойяс
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Гойяс

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9.1%
11 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
3:0
БСА
2:0
БСБ
3:2
БСБ
0:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
4:0
СA
5:0

Голы

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

2.67
0.73

Среднее время на гол

33
123

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

2
0.56

Среднее время на гол

45
162

Всего голов

46
13

Голов в среднем за матч

2.3
0.65

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

39
138

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Педру II 1 1
Christian Cardoso 1 1
Pablo I 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педру II 1 0
Pablo I 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Melo 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Атлетико Паранаэнсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фоз до Игуасу 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Аруко СБ - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Рио-Бранко Паранагуа - Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:0
Гойяс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Гойяс - Атлетико Гойяненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0
Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0 КРАК - Гойяс 3:3 Ипора - Гойяс 1:2 Гойяс - Анаполис 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 2:1 Гойяс - Апаресиденсе 1:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Гойяс

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Васко да Гама
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико Минейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Васко да Гама
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гойяс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Васко да Гама
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сантос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коритиба Парана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Минейро
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Америка Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Гойяс
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 1 (1)
Флуминенсе Lele 1 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 1 (1)
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Весь список

Топ нарушителей
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 1
Куяба Филипе Аугусто 1 1
Васко да Гама Mauricio Barbieri 1
Флуминенсе Джон Кеннеди 1
Атлетико Паранаэнсе Энрике Педру II 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Paulo Turra получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Пабло сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Энрике Педру II бьет в цель!
    • 30'
      Гонсалвеш Диего уходит с поля. Виллиан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      22'
      Sidimar Fernando Cigolini получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Энрике Педру II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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