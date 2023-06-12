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  3. Лига наций КОНКАКАФ 2022-2023

Лига наций КОНКАКАФ
2022-2023

Стадион: .
США
FIFA #13
 
Позже
Мексика
FIFA #15
Прогнозы 58
США 53.4% (31)
X 27.6% (16)
Мексика 19% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Мексика
2.95
3.25
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

США
Мексика

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
72.7%
13.7%
3 победы 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМС
1:1
ОМЧСА
0:0
ОМЧСА
2:0
ЗКК
1:0
ЛНК
3:2
ТМС
0:3
ЗКК
1:0
ТМС
1:0
ОМЧСА
1:1
ОМЧСА
1:2
КК
3:2
ТМС
2:0
ММ
2:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:0
ММ
0:1
ТМС
1:1
К
2:4
ЧМОМ
2:1
К
0:5
ЧМОМ
2:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

1.47
0.71

Среднее время на гол

61
126

Всего голов

7
22

Голов в среднем за матч

1
1.47

Среднее время на гол

90
61

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

68
73

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0
США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0
Мексика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0 США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2
Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0
1/2 финала
США
Мексика
Панама
Канада
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча США - Мексика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2023, осталось 2 дня 21 час 30 минут.



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    • Прогнозы 58
    США 53.4% (31)
    X 27.6% (16)
    Мексика 19% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Мексика
    2.95
    3.25
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч США - Мексика онлайн

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    Прогнозы на матч США - Мексика

    Исход игры
    США
    53.4% (31)
    Ничья
    27.6% (16)
    Мексика
    19% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (31)
    Меньше
    45.61% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (44)
    Нет
    22.81% (13)
    Популярный счёт
    2:1 США
    36.2% (21)
    1:1 Ничья
    22.4% (13)
    1:0 США
    13.8% (8)
    1:2 Мексика
    12.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    2:0 США
    3.4% (2)
    0:1 Мексика
    3.4% (2)
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    США
    Мексика
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