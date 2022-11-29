Стадион: Халифа Интернейшнл.
Позже
История личных встреч
Нидерланды
США
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
36
Бомбардиры внутри турнира
Нидерланды
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|3
|1
|Классен Дэви
|1
|0.33
|Де Йонг Френки
|1
|0.33
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|1
|0.33
|Веа Тимоти
|1
|0.33
|Дест Серджиньо
|0
|0
Карточки
Нидерланды
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аке Натан
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
Результаты матчей
Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0
Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2 Северная Македония - Нидерланды 0:3
США
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0
Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0
Результаты матчей
Нидерланды
США
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нидерланды
США
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нидерланды
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Сенегал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Катар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|США
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Иран
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Мексика
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Австралия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Тунис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Дания
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 1
|4
|2.
|Япония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Коста-Рика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 7
|3
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Марокко
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Бельгия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Канада
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Гана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Уругвай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
Прогнозы на матч Нидерланды - США
Исход игры
Нидерланды
100% (16)
Ничья
0% (0)
США
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (10)
Меньше
28.57% (4)
Обе команды забьют
Да
64.29% (9)
Нет
35.71% (5)
Популярный счёт
2:1 Нидерланды
43.8% (7)
2:0 Нидерланды
18.8% (3)
3:1 Нидерланды
12.5% (2)
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