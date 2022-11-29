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Чемпионат мира
2022

Стадион: .
Нидерланды
FIFA #8
 
Позже
США
FIFA #16
Прогнозы 14
Нидерланды 100% (14)
X 0% (0)
США 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
США
1.98
3.29
4.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нидерланды
США

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
3:4
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
36

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 3 1
Классен Дэви 1 0.33
Де Йонг Френки 1 0.33
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 1 0.33
Веа Тимоти 1 0.33
Дест Серджиньо 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аке Натан 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 0
Акоста Келлин 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Дест Серджиньо 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Нидерланды
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0
Польша - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2 Северная Македония - Нидерланды 0:3
США
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0
Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0

Результаты матчей

Нидерланды
США

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нидерланды Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Сенегал Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Эквадор Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Катар Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. США Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Иран Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
4. Уэльс Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
2. Польша Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Мексика Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Саудовская Аравия Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Австралия Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Тунис Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Дания Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
2. Япония Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Коста-Рика Заявка 2 1 0 1 1 - 7 3
4. Германия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Марокко Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Бельгия Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Канада Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Гана Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Южная Корея Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Уругвай Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - США от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 декабря 2022, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 14
    Нидерланды 100% (14)
    X 0% (0)
    США 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    США
    1.98
    3.29
    4.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нидерланды - США онлайн

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    Прогнозы на матч Нидерланды - США

    Исход игры
    Нидерланды
    100% (16)
    Ничья
    0% (0)
    США
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (10)
    Меньше
    28.57% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (9)
    Нет
    35.71% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Нидерланды
    43.8% (7)
    2:0 Нидерланды
    18.8% (3)
    3:1 Нидерланды
    12.5% (2)
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    Нидерланды
    США
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