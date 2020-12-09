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Ливерпуль
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 10 (5) 0.83
2. Жота Диогу 5 0.42
3. Мане Садио 4 0.33
4. Фирмино Роберто 2 0.17
5. Робертсон Эндрю 1 0.08
6. Вейналдум Джорджиньо 1 0.08
7. Матип Жоэль 1 0.08
8. Ван Дейк Виргил 1 0.08
9. Милнер Джеймс 0 0
10. Хендерсон Джордан 0 0
11. Шакири Джердан 0 0
12. Александер-Арнольд Трент 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 10 0.83
2. Кейн Гарри 9 (2) 0.75
3. Орье Серж 1 0.08
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.08
5. Бэйл Гарет 1 0.08
6. Лукас Моура 1 0.08
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.08
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Матип Жоэль 1 0
4. Фирмино Роберто 1 0
5. Ван Дейк Виргил 1 0
6. Алиссон Бекер 1 0
7. Александер-Арнольд Трент 1 0
8. Джонс Кёртис 1 0
9. Уильямс Неко 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Сиссоко Мусса 2 0
2. Ло Чельсо Джовани 2 0
3. Регилон Серхио 2 0
4. Н'Домбеле Тангай 2 0
5. Ламела Эрик 1 0
6. Кейн Гарри 1 0
7. Доэрти Мэтт 1 0
8. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
9. Уинкс Гарри 1 0
10. Бергвейн Стевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12% (3) 12% (3) 24% (6) 20% (5) 12% (3) 20% (5)
 Тоттенхэм 29.17% (7) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 16.67% (4)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс
Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм
Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы) Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
2. Ливерпуль Заявка 12 7 4 1 27 - 18 25
3. Лестер Заявка 12 8 0 4 24 - 15 24
4. Саутгемптон Заявка 12 7 2 3 24 - 17 23
5. Челси Заявка 12 6 4 2 25 - 12 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 19 - 17 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 20 - 15 20
8. Эвертон Заявка 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Манчестер Сити Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
10. Астон Вилла Заявка 10 6 0 4 21 - 13 18
11. Ньюкасл Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
12. Кристал Пэлас Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
13. Вулверхэмптон Заявка 12 5 2 5 11 - 16 17
14. Лидс Заявка 12 4 2 6 17 - 22 14
15. Арсенал Заявка 12 4 1 7 10 - 15 13
16. Брайтон Заявка 12 2 4 6 15 - 21 10
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 6 - 18 9
18. Фулхэм Заявка 12 2 2 8 12 - 22 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 9 - 25 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 0 1 11 5 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2. Саутгемптон Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
3. Челси Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
4. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
6. Эвертон Заявка 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Лестер Заявка 6 3 0 3 9 - 8 9
9. Ньюкасл Заявка 6 3 0 3 8 - 12 9
10. Кристал Пэлас Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Арсенал Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
14. Лидс Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
16. Вест Бромвич Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
17. Бёрнли Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
19. Брайтон Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 5 5 0 0 16 - 7 15
2. Лестер Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 9 - 2 12
5. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Саутгемптон Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
7. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
9. Кристал Пэлас Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Лидс Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Манчестер Сити Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
13. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
14. Арсенал Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
15. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
16. Ливерпуль Заявка 6 1 4 1 9 - 12 7
17. Бёрнли Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
19. Вест Бромвич Заявка 6 0 1 5 4 - 13 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ливерпуль 60.9% (28)
    X 28.3% (13)
    Тоттенхэм 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.83
    4.00
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.70 4.00 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.80 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.94 5.00
      1.83 3.89 4.56

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.40 1.21 3.55 1.29 2.35 1.67 2.06 1.83 1.79 2.10 1.50 2.60 1.27 4.00 1.18 4.60 1.06 7.70 1.05 8.30 1.01 14.00
    11.75 1.00 10.75 1.02 4.50 1.19 3.60 1.27 2.39 1.71 1.79 1.98 1.50 2.52 1.24 3.62 1.17 4.33 1.05 7.40
    4.88 1.21 2.80 1.49 2.31 1.68 2.06 1.85 1.80 2.11 1.62 2.41 1.51 2.70 1.20 5.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.64 1.53 2.48 1.19 4.70
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.60 2.34 1.21 4.40 1.15 5.40
    2.97 1.43 2.33 1.65 1.79 2.12 1.55 2.56 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.28 3.45
    4.75 1.19 3.52 1.30 1.91 1.89 1.43 2.83 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.31
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ливерпуль
    60.9% (28)
    Ничья
    28.3% (13)
    Тоттенхэм
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.45% (31)
    Меньше
    29.55% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    45.7% (21)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    2:2 Ничья
    10.9% (5)
    1:0 Ливерпуль
    6.5% (3)
    1:2 Тоттенхэм
    4.3% (2)
    2:0 Ливерпуль
    4.3% (2)
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