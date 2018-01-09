Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.03.2017 Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига
- 13.08.2016 Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 03.01.2016 Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.08.2015 Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 24.05.2015 Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 30.11.2014 Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 09.02.2014 Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 03.11.2013 Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 07.04.2013 Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 09.12.2012 Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.03.2012 Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 11.01.2012 Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 05.01.2011 Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 23.10.2010 Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 28.02.2010 Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 06.12.2009 Эвертон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 27.10.2009 Тоттенхэм 2:0 Эвертон Кубок Carling
- 09.05.2009 Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 30.11.2008 Тоттенхэм 0:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - ЭвертонДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 48 минут, которая состоится 13.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм
91% (61)
Ничья:
4.5% (3)
Эвертон
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тоттенхэм:
35.8% (24)
2:0 Тоттенхэм:
22.4% (15)
3:1 Тоттенхэм:
16.4% (11)
1:0 Тоттенхэм:
7.5% (5)
3:0 Тоттенхэм:
4.5% (3)
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