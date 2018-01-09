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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Эвертон

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 48 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм
91% (61)
Ничья:
4.5% (3)
Эвертон
4.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
35.8% (24)
Тоттенхэм:
22.4% (15)
Тоттенхэм:
16.4% (11)
Тоттенхэм:
7.5% (5)
Тоттенхэм:
4.5% (3)
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