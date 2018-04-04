Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль

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Стадион: Гудисон Парк
Предыдущие игры
Эвертон (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 17.03.2018 Сток Сити 1:2 Эвертон ПЛ
- 10.03.2018 Эвертон 2:0 Брайтон ПЛ
- 03.03.2018 Бёрнли 2:1 Эвертон ПЛ
- 24.02.2018 Уотфорд 1:0 Эвертон ПЛ
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 01.04.2017 Ливерпуль 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 19.12.2016 Эвертон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.04.2016 Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига
- 04.10.2015 Эвертон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 07.02.2015 Эвертон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.09.2014 Ливерпуль 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 29.01.2014 Ливерпуль 4:0 Эвертон Премьер-лига
- 23.11.2013 Эвертон 3:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.05.2013 Ливерпуль 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 28.10.2012 Эвертон 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 14.04.2012 Ливерпуль 2:1 Эвертон Кубок
- 14.03.2012 Ливерпуль 3:0 Эвертон Премьер-лига
- 01.10.2011 Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 16.01.2011 Ливерпуль 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 17.10.2010 Эвертон 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.02.2010 Ливерпуль 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 29.11.2009 Эвертон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.02.2009 Эвертон 1:0 Ливерпуль Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|88 - 21
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 23
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|75 - 35
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|62 - 26
|64
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 30
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|58 - 41
|51
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|29 - 27
|46
|8.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|47 - 43
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 53
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|41 - 57
|37
|11.
|Борнмут
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|39 - 51
|37
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|13.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|28 - 42
|34
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|15.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 44
|31
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|25 - 53
|31
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 50
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|29 - 47
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|29 - 61
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|25 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 50 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Эвертон
5% (4)
Ничья:
15% (12)
Ливерпуль
80% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
43.8% (35)
1:3 Ливерпуль:
12.5% (10)
1:1 Ничья:
11.3% (9)
0:2 Ливерпуль:
10% (8)
2:3 Ливерпуль:
6.3% (5)
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