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Стадион:
Эвертон
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 50 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Эвертон - Ливерпуль
Эвертон
5% (4)
Ничья:
15% (12)
Ливерпуль
80% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
43.8% (35)
Ливерпуль:
12.5% (10)
Ничья:
11.3% (9)
Ливерпуль:
10% (8)
Ливерпуль:
6.3% (5)
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