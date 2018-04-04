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Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Саутгемптон

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 42 минуты, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон
Арсенал
92.5% (74)
Ничья:
6.3% (5)
Саутгемптон
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
37.5% (30)
Арсенал:
23.8% (19)
Арсенал:
16.3% (13)
Арсенал:
8.8% (7)
Арсенал:
3.8% (3)
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