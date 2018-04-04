Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Саутгемптон

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Арсенал (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 31.03.2018 Вест Хэм 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.03.2018 Уиган 0:2 Саутгемптон К
- 10.03.2018 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 03.03.2018 Саутгемптон 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.02.2018 Бёрнли 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 17.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Саутгемптон К
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 03.02.2018 Вест Бромвич 2:3 Саутгемптон ПЛ
- 31.01.2018 Саутгемптон 1:1 Брайтон ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Саутгемптон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 10.05.2017 Саутгемптон 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 28.01.2017 Саутгемптон 0:5 Арсенал Кубок
- 30.11.2016 Арсенал 0:2 Саутгемптон Кубок лиги
- 10.09.2016 Арсенал 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 02.02.2016 Арсенал 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 26.12.2015 Саутгемптон 4:0 Арсенал Премьер-лига
- 01.01.2015 Саутгемптон 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 03.12.2014 Арсенал 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.09.2014 Арсенал 1:2 Саутгемптон Кубок лиги
- 28.01.2014 Саутгемптон 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 23.11.2013 Арсенал 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 01.01.2013 Саутгемптон 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 15.09.2012 Арсенал 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|88 - 21
|84
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 23
|68
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|75 - 35
|66
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|62 - 26
|64
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 30
|56
|6.
|Арсенал
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|58 - 41
|51
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|29 - 27
|46
|8.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|47 - 43
|43
|9.
|Эвертон
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|38 - 53
|40
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|41 - 57
|37
|11.
|Борнмут
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|39 - 51
|37
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|31 - 40
|35
|13.
|Брайтон
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|28 - 42
|34
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|15.
|Суонси
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|25 - 44
|31
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|25 - 53
|31
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|31 - 50
|30
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|29 - 47
|28
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|29 - 61
|27
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|25 - 51
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 42 минуты, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Саутгемптон
Арсенал
92.5% (74)
Ничья:
6.3% (5)
Саутгемптон
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
37.5% (30)
2:1 Арсенал:
23.8% (19)
3:1 Арсенал:
16.3% (13)
1:0 Арсенал:
8.8% (7)
3:0 Арсенал:
3.8% (3)
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