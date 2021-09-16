Лига Европы 2021-2022
Бетис
4:3
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Селтик
9' Желтая карточкаСоро Исмаила
0:1
15' ГолАйети Альбиан
20' Желтая карточкаГуардадо Андрес
0:2
27' ПенальтиЮранович Йосип
1:2
32' ГолМиранда Хуан
33' Желтая карточкаФекир Набиль
2:2
35' ГолХуанми Мигель
39' Желтая карточкаКартер-Викерс Кэмерон
3:2
51' ГолИглесиас Борха
4:2
53' ГолХуанми Мигель
63' Желтая карточкаРуибаль Айтор
4:3
87' ГолРалстон Энтони
90' Желтая карточкаМорено Алекс
33
Миранда
Хуан
15
Харт
Джо
12
Соро
Исмаила
18
Рогич
Томас
17
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
-
15 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жота СерранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
47 Маррей ДейнЗащитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шоу ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Ход матча
9'
15'
0:1
20'
27'
0:2
32'
1:2
33'
35'
2:2
51'
3:2
53'
4:2
63'
87'
4:3
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуанми Мигель
|2
|2
|2.
|Иглесиас Борха
|1
|1
|3.
|Миранда Хуан
|1
|1
|4.
|Каналес Серхио
|0
|0
|5.
|Фекир Набиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форрест Джеймс
|3
|0.6
|2.
|Фурухаси Кёго
|3
|0.6
|3.
|Тернбулл Дэвид
|2
|0.4
|4.
|Абада Лиэль
|1
|0.2
|5.
|Кристи Райан
|1
|0.2
|6.
|Айети Альбиан
|1
|0.2
|7.
|Ралстон Энтони
|1
|0.2
|8.
|Юранович Йосип
|1 (1)
|0.2
|9.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|10.
|Битон Нир
|0
|0
|11.
|Макгрегор Каллум
|0
|0
|12.
|Жота Серран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|2.
|Морено Алекс
|1
|0
|3.
|Фекир Набиль
|1
|0
|4.
|Руибаль Айтор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтгомери Адам
|2
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|3.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|4.
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|5.
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|6.
|Ралстон Энтони
|1
|0
|7.
|Фурухаси Кёго
|1
|0
|8.
|Соро Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Селтик
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис
Селтик Последние 20 матчей: +10 =3 -7Селтик 3:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 6:0 Сент-Миррен
Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Селтик 3:2 Хартс Селтик 3:0 Яблонец Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Селтик
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Селтик
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ХИК
|Риски Роопе
|4
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|2
|3.
|Селтик
|Форрест Джеймс
|3
|0
|1
|4.
|Селтик
|Фурухаси Кёго
|3
|0
|1
|5.
|Рапид Вена
|Кара Эркан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Слован Братислава
|Вернон де Марко
|1
|2
|2.
|Алашкерт
|Джеймс
|2
|1
|3.
|Галатасарай
|Муслера Фернандо
|2
|1
|4.
|Флора Таллин
|Кууск Мяртен
|2
|1
|5.
|ХИК
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
Прогнозы на матч Бетис 4:3 Селтик
Исход игры
Бетис
63.9% (94)
Ничья
25.2% (37)
Селтик
10.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.4% (52)
1:0 Бетис
21.1% (31)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:2 Селтик
5.4% (8)
2:0 Бетис
4.1% (6)
0:1 Селтик
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Селтик
2% (3)
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