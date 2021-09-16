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Лига Европы 2021-2022

2021-2022
Бетис
4:3
Конец матча

Стадион:
Селтик
0'
9' Желтая карточка
Соро Исмаила
0:1
15' Гол
Айети Альбиан
20' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
0:2
27' Пенальти
Юранович Йосип
1:2
32' Гол
Миранда Хуан
33' Желтая карточка
Фекир Набиль
2:2
35' Гол
Хуанми Мигель
39' Желтая карточка
Картер-Викерс Кэмерон
3:2
51' Гол
Иглесиас Борха
4:2
53' Гол
Хуанми Мигель
63' Желтая карточка
Руибаль Айтор
4:3
87' Гол
Ралстон Энтони
90' Желтая карточка
Морено Алекс
90'+4
25
Браво
Клаудио
2
Монтойя
Мартин
3
Гонсалес
Эдгар
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
9
Иглесиас
Борха
15
Харт
Джо
4
Старфельт
Карл
20
Картер-Викерс
Кэмерон
88
Юранович
Йосип
56
Ралстон
Энтони
12
Соро
Исмаила
18
Рогич
Томас
14
Тернбулл
Дэвид
54
Монтгомери
Адам
17
Жота
Серран
10
Айети
Альбиан
Бетис
4-2-3-1
Селтик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуанми Мигель 2 2
2. Иглесиас Борха 1 1
3. Миранда Хуан 1 1
4. Каналес Серхио 0 0
5. Фекир Набиль 0 0
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форрест Джеймс 3 0.6
2. Фурухаси Кёго 3 0.6
3. Тернбулл Дэвид 2 0.4
4. Абада Лиэль 1 0.2
5. Кристи Райан 1 0.2
6. Айети Альбиан 1 0.2
7. Ралстон Энтони 1 0.2
8. Юранович Йосип 1 (1) 0.2
9. Тэйлор Грэг 0 0
10. Битон Нир 0 0
11. Макгрегор Каллум 0 0
12. Жота Серран 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гуардадо Андрес 1 0
2. Морено Алекс 1 0
3. Фекир Набиль 1 0
4. Руибаль Айтор 1 0
Селтик
# Игрок      
1. Монтгомери Адам 2 0
2. Маккарти Джеймс 1 0
3. Тэйлор Грэг 1 0
4. Макгрегор Каллум 1 0
5. Картер-Викерс Кэмерон 1 0
6. Ралстон Энтони 1 0
7. Фурухаси Кёго 1 0
8. Соро Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Селтик 30.77% (4) 23.08% (3) 0 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Гранада 1:2 Бетис Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис
Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис
Селтик Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Селтик 3:0 Росс Каунти Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 6:0 Сент-Миррен
Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Селтик 3:2 Хартс Селтик 3:0 Яблонец Селтик 6:0 Данди Яблонец 2:4 Селтик Хартс 2:1 Селтик Митьюлланд 2:1 Селтик Селтик 2:6 Вест Хэм Селтик 1:1 Митьюлланд Селтик 0:1 Престон Норт Энд Бристоль Сити 0:0 Селтик Селтик 2:1 Чарльтон Селтик 3:1 Шеффилд Уэнсдей Хиберниан 0:0 Селтик Селтик 4:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 4:1 Селтик

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
2. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Селтик Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
4. Ференцварош Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Ференцварош Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Селтик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ференцварош Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Селтик Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ХИК Риски Роопе 4 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 3 0 2
3. Селтик Форрест Джеймс 3 0 1
4. Селтик Фурухаси Кёго 3 0 1
5. Рапид Вена Кара Эркан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Слован Братислава Вернон де Марко 1 2
2. Алашкерт Джеймс 2 1
3. Галатасарай Муслера Фернандо 2 1
4. Флора Таллин Кууск Мяртен 2 1
5. ХИК Мурильо Луис-Карлос 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Бетис 63.9% (94)
X 25.2% (37)
Селтик 10.9% (16)
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Где смотреть матч Бетис 4:3 Селтик онлайн


Прогнозы на матч Бетис 4:3 Селтик

Исход игры
Бетис
63.9% (94)
Ничья
25.2% (37)
Селтик
10.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.97% (71)
Меньше
51.03% (74)
Обе команды забьют
Да
69.66% (101)
Нет
30.34% (44)
Популярный счёт
2:1 Бетис
35.4% (52)
1:0 Бетис
21.1% (31)
1:1 Ничья
20.4% (30)
1:2 Селтик
5.4% (8)
2:0 Бетис
4.1% (6)
0:1 Селтик
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Селтик
2% (3)
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