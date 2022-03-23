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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
1:2
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
9' Гол
Henry Hore
1:1
14' Гол в свои ворота
Трюин Кай
1:2
49' Гол
Борджес Рафаэл
67' Желтая карточка
Беренгер Флорен
90' Желтая карточка
Олдред Том
90' Желтая карточка
Jordon Hall
90'+5
12
Jordan
Holmes
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
21
Nicholas
Olsen
18
Вада
Риё
13
Henry
Hore
9
Иванович
Люк
1
Гловер
Том
36
Стоукс
Керрин
34
Jordon
Hall
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
16
Taras
Gomulka
8
О'Нил
Эйден
10
Беренгер
Флорен
17
Цолаковски
Стефан
35
Борджес
Рафаэл
15
Нэббаут
Эндрю
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

История личных встреч

Брисбен Роар
Мельбурн Сити

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

37 матчей

35.1%
16.2%
48.7%
13 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

2:1
3:0
3:2
0:1
1:0
2:2
4:3
4:1
1:0
2:0
КФ
0:1
2:0
1:2
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:3
2:1
1:0
3:0
2:0
3:2
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 4 0.36
Милеуснич Никола 2 0.18
Браун Кори 1 0.09
Лескано Хуан 1 0.09
Акбари Рамат 1 0.09
Иванович Люк 1 0.09
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 12 (2) 0.63
Леки Мэттью 6 0.32
Нэббаут Эндрю 4 0.21
Беренгер Флорен 4 0.21
Тилио Марко 2 0.11
Меткалф Коннор 2 0.11
Дженкинсон Карл 2 0.11
Гуд Кёртис 2 0.11
Аткинсон Натаниэль 1 0.05
Борджес Рафаэл 1 0.05
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 5 0
Невилл Скотт 3 0
Браун Кори 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Олдред Том 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 6 0
Меткалф Коннор 5 0
Рейш Нуну 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Нэббаут Эндрю 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Макларен Джейми 2 1
Дженкинсон Карл 2 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Тилио Марко 2 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Jordon Hall 1 0
Jordan Bos 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
33%
2
12%
76-90

Пропущено

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
33%
76-90

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
50%
1
5%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
50%
3
16%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
10%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

13
36
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
5
38%
2
6%
1-15
2
15%
4
11%
16-30
0
0%
10
28%
31-45
1
8%
9
25%
46-60
2
15%
8
22%
61-75
3
23%
3
8%
76-90

Пропущено

16
32
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
1
6%
6
19%
1-15
1
6%
7
22%
16-30
4
25%
5
16%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
6
38%
3
9%
61-75
1
6%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 19 10 7 2 41 - 27 37
2. Вестерн Юнайтед 14 6 4 4 17 - 17 22
3. Мельбурн Виктори 15 5 6 4 21 - 19 21
4. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
5. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
6. Ньюкасл Джетс 14 5 3 6 26 - 24 18
7. Сидней 14 4 5 5 19 - 17 17
8. Макартур 14 4 4 6 19 - 28 16
9. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Сентрал Кост Маринерз 12 3 3 6 19 - 21 12
12. Брисбен Роар 11 3 1 7 10 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мельбурн Виктори 8 3 3 2 14 - 11 12
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Брисбен Роар 6 3 1 2 8 - 7 10
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 2 1 11 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сидней 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 8 5 3 0 20 - 12 18
2. Вестерн Юнайтед 9 3 3 3 10 - 12 12
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Макартур 9 2 2 5 13 - 21 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Kai Trewin уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Henry Hore бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити онлайн

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