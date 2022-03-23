Австралия: A-Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
9' ГолHenry Hore
1:1
14' Гол в свои воротаТрюин Кай
1:2
49' ГолБорджес Рафаэл
67' Желтая карточкаБеренгер Флорен
90' Желтая карточкаОлдред Том
90' Желтая карточкаJordon Hall
Ход матча
9'
1:0
14'
1:1
49'
1:2
57'
67'
90'
90'
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
18
Вада
Риё
13
Henry
Hore
34
Jordon
Hall
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вада РиёПолузащитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Cyrus Dehmie
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Jordon HallЗащитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Jordan BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
37 Max Caputo
-
48 Luke Oresti
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Брисбен Роар
Мельбурн Сити
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед
37 матчей
35.1%
16.2%
48.7%
13 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Hore
|4
|0.36
|Милеуснич Никола
|2
|0.18
|Браун Кори
|1
|0.09
|Лескано Хуан
|1
|0.09
|Акбари Рамат
|1
|0.09
|Иванович Люк
|1
|0.09
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|12 (2)
|0.63
|Леки Мэттью
|6
|0.32
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.21
|Беренгер Флорен
|4
|0.21
|Тилио Марко
|2
|0.11
|Меткалф Коннор
|2
|0.11
|Дженкинсон Карл
|2
|0.11
|Гуд Кёртис
|2
|0.11
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|Борджес Рафаэл
|1
|0.05
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|5
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|6
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Рейш Нуну
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Макларен Джейми
|2
|1
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 11
5
56%
0
0%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
33%
2
12%
76-90
Пропущено
6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
5
33%
76-90
Забито
4
19
2 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
50%
1
5%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
50%
3
16%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
10%
4
24%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
4
40%
3
18%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
13
36
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
5
38%
2
6%
1-15
2
15%
4
11%
16-30
0
0%
10
28%
31-45
1
8%
9
25%
46-60
2
15%
8
22%
61-75
3
23%
3
8%
76-90
Пропущено
16
32
6 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 17
1
6%
6
19%
1-15
1
6%
7
22%
16-30
4
25%
5
16%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
6
38%
3
9%
61-75
1
6%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0
Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2
Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|19
|10
|7
|2
|41 - 27
|37
|2.
|Вестерн Юнайтед
|14
|6
|4
|4
|17 - 17
|22
|3.
|Мельбурн Виктори
|15
|5
|6
|4
|21 - 19
|21
|4.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|5.
|Веллингтон Феникс
|14
|6
|3
|5
|18 - 24
|21
|6.
|Ньюкасл Джетс
|14
|5
|3
|6
|26 - 24
|18
|7.
|Сидней
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|8.
|Макартур
|14
|4
|4
|6
|19 - 28
|16
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Перт Глори
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|3
|3
|6
|19 - 21
|12
|12.
|Брисбен Роар
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Мельбурн Виктори
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Брисбен Роар
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сидней
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|8
|5
|3
|0
|20 - 12
|18
|2.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Макартур
|9
|2
|2
|5
|13 - 21
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0