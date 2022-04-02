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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
0:6
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
17' Гол в свои ворота
Finn Surman
0:2
50' Гол
Леки Мэттью
0:3
59' Гол
Нэббаут Эндрю
0:4
68' Гол
Гуд Кёртис
0:5
76' Гол
Тилио Марко
0:6
81' Гол
Тилио Марко
87' Желтая карточка
Nicholas Pennington
90' Желтая карточка
Болл Дэвид
90'+4
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
33
Finn
Surman
4
Вуттон
Скотт
5
МакГэрри
Джеймс
7
Walter
Sandoval
13
Nicholas
Pennington
19
Саттон
Сэм
8
Benjamin
Old
9
Болл
Дэвид
18
Уэйн
Бен
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
34
Jordon
Hall
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
16
Taras
Gomulka
8
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед

34 матча

32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

КФ
0:0
2:2
2:3
1:0
3:2
3:2
1:0
2:0
2:1
2:1
1:0
1:5
2:1
0:1
3:0
2:1
3:1
КФ
5:1
0:2
0:0
0:0
0:0
0:0
2:2
0:5
0:1
1:0
3:2
1:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.24
Хупер Гэри 4 (1) 0.24
Walter Sandoval 3 0.18
Уэйн Бен 3 0.18
Пископо Рено 3 (1) 0.18
Болл Дэвид 2 0.12
Вуттон Скотт 1 0.06
Nicholas Pennington 1 0.06
Benjamin Old 1 0.06
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 13 (2) 0.62
Леки Мэттью 7 0.33
Нэббаут Эндрю 5 0.24
Беренгер Флорен 4 0.19
Тилио Марко 4 0.19
Гуд Кёртис 3 0.14
Меткалф Коннор 2 0.1
Дженкинсон Карл 2 0.1
Аткинсон Натаниэль 1 0.05
Борджес Рафаэл 1 0.05
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0
Гриффитс Ростин 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 6 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Фентон Луис 2 0
Nicholas Pennington 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 6 0
О'Нил Эйден 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Рейш Нуну 3 1
Беренгер Флорен 4 0
Нэббаут Эндрю 4 0
Макларен Джейми 2 1
Дженкинсон Карл 2 0
Леки Мэттью 2 0
Геллоуэй Скотт 2 0
Гловер Том 2 0
Стоукс Керрин 2 0
Тилио Марко 2 0
Jordan Bos 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Цолаковски Стефан 1 0
Taras Gomulka 1 0
Jordon Hall 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
5
26%
7
30%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

15
16
1 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Забито

4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
2
50%
5
26%
46-60
1
25%
3
16%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
4
24%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
4
25%
2
12%
76-90

Забито

23
42
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
4%
2
5%
1-15
5
22%
4
10%
16-30
5
22%
10
24%
31-45
3
13%
11
26%
46-60
6
26%
10
24%
61-75
3
13%
5
12%
76-90

Пропущено

31
33
5 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
6%
6
18%
1-15
1
3%
8
24%
16-30
2
6%
5
15%
31-45
9
29%
29%
4
12%
46-60
8
26%
3
9%
61-75
9
29%
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 21 12 7 2 48 - 27 43
2. Веллингтон Феникс 17 8 3 6 23 - 31 27
3. Вестерн Юнайтед 16 7 5 4 22 - 21 26
4. Мельбурн Виктори 1:0 17 6 7 4 23 - 20 25
5. Ньюкасл Джетс 16 6 4 6 28 - 24 22
6. Сидней 2:1 17 5 6 6 23 - 22 21
7. Аделаида Юнайтед 0:1 16 5 6 5 23 - 21 21
8. Макартур 16 4 5 7 21 - 31 17
9. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 13 4 4 5 17 - 17 16
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 4 6 24 - 23 16
11. Перт Глори 14 3 4 7 11 - 13 13
12. Брисбен Роар 13 3 1 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 11 7 2 2 18 - 16 23
2. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
3. Ньюкасл Джетс 8 5 1 2 18 - 9 16
4. Мельбурн Виктори 1:0 9 3 4 2 15 - 12 13
5. Сидней 2:1 9 3 3 3 15 - 13 12
6. Сентрал Кост Маринерз 6 3 2 1 14 - 9 11
7. Вестерн Юнайтед 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Аделаида Юнайтед 0:1 9 3 2 4 15 - 13 11
9. Брисбен Роар 8 3 1 4 10 - 13 10
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Макартур 6 2 2 2 6 - 8 8
12. Перт Глори 6 1 3 2 3 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 7 3 0 27 - 12 24
2. Вестерн Юнайтед 10 4 3 3 13 - 14 15
3. Мельбурн Виктори 1:0 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Аделаида Юнайтед 0:1 7 2 4 1 8 - 8 10
5. Сидней 2:1 8 2 3 3 8 - 9 9
6. Макартур 10 2 3 5 15 - 23 9
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 7 2 2 3 11 - 11 8
8. Перт Глори 8 2 1 5 8 - 9 7
9. Ньюкасл Джетс 8 1 3 4 10 - 15 6
10. Сентрал Кост Маринерз 8 1 2 5 10 - 14 5
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 5 - 15 4
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Finn Surman уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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