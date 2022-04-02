Австралия: A-Лига 2021-2022
0:6
Конец матча
Стадион: Leichhardt Oval
0:1
17' Гол в свои воротаFinn Surman
0:2
50' ГолЛеки Мэттью
0:3
59' ГолНэббаут Эндрю
0:4
68' ГолГуд Кёртис
0:5
76' ГолТилио Марко
0:6
81' ГолТилио Марко
87' Желтая карточкаNicholas Pennington
90' Желтая карточкаБолл Дэвид
Ход матча
17'
0:1
50'
0:2
59'
0:3
68'
0:4
76'
0:5
81'
0:6
90'
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
33
Finn
Surman
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
34
Jordon
Hall
22
Гуд
Кёртис
38
Jordan
Bos
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Уэйн БенНападающий
- Запасные игроки
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Jordon HallЗащитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Jordan BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
14 Тсубаса ЭндоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Мельбурн Сити
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 10 побед
34 матча
32.4%
23.5%
44.1%
11 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.7%
44.1%
41.2%
5 побед 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.24
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.24
|Walter Sandoval
|3
|0.18
|Уэйн Бен
|3
|0.18
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.18
|Болл Дэвид
|2
|0.12
|Вуттон Скотт
|1
|0.06
|Nicholas Pennington
|1
|0.06
|Benjamin Old
|1
|0.06
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|13 (2)
|0.62
|Леки Мэттью
|7
|0.33
|Нэббаут Эндрю
|5
|0.24
|Беренгер Флорен
|4
|0.19
|Тилио Марко
|4
|0.19
|Гуд Кёртис
|3
|0.14
|Меткалф Коннор
|2
|0.1
|Дженкинсон Карл
|2
|0.1
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.05
|Борджес Рафаэл
|1
|0.05
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
|Гриффитс Ростин
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|6
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Фентон Луис
|2
|0
|Nicholas Pennington
|2
|0
|Эллиот Каллан
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|6
|0
|О'Нил Эйден
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Рейш Нуну
|3
|1
|Беренгер Флорен
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|4
|0
|Макларен Джейми
|2
|1
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|Леки Мэттью
|2
|0
|Геллоуэй Скотт
|2
|0
|Гловер Том
|2
|0
|Стоукс Керрин
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Jordan Bos
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Taras Gomulka
|1
|0
|Jordon Hall
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 5
7 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
3
13%
31-45
1
5%
6
26%
46-60
5
26%
7
30%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
15
16
1 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
5
33%
3
19%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Забито
4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
7
37%
31-45
2
50%
5
26%
46-60
1
25%
3
16%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
4
24%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
4
25%
2
12%
76-90
Забито
23
42
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
4%
2
5%
1-15
5
22%
4
10%
16-30
5
22%
10
24%
31-45
3
13%
11
26%
46-60
6
26%
10
24%
61-75
3
13%
5
12%
76-90
Пропущено
31
33
5 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
2
6%
6
18%
1-15
1
3%
8
24%
16-30
2
6%
5
15%
31-45
9
29%
29%
4
12%
46-60
8
26%
3
9%
61-75
9
29%
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Сидней - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|21
|12
|7
|2
|48 - 27
|43
|2.
|Веллингтон Феникс
|17
|8
|3
|6
|23 - 31
|27
|3.
|Вестерн Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|22 - 21
|26
|4.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|5.
|Ньюкасл Джетс
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|6.
|Сидней
|2:1
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|16
|5
|6
|5
|23 - 21
|21
|8.
|Макартур
|16
|4
|5
|7
|21 - 31
|17
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|4
|6
|24 - 23
|16
|11.
|Перт Глори
|14
|3
|4
|7
|11 - 13
|13
|12.
|Брисбен Роар
|13
|3
|1
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|11
|7
|2
|2
|18 - 16
|23
|2.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|3.
|Ньюкасл Джетс
|8
|5
|1
|2
|18 - 9
|16
|4.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|5.
|Сидней
|2:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|9.
|Брисбен Роар
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Макартур
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|12.
|Перт Глори
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|7
|3
|0
|27 - 12
|24
|2.
|Вестерн Юнайтед
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|3.
|Мельбурн Виктори
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|5.
|Сидней
|2:1
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|6.
|Макартур
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:2
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|8.
|Перт Глори
|8
|2
|1
|5
|8 - 9
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0