Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Болл Дэвид получил желтую карточку от судьи

87' Nicholas Pennington получил желтую карточку от судьи

81' Г О О О О Л - Marco Tilio бьет в цель!

76' Г О О О О Л - Marco Tilio бьет в цель!

72' Taras Gomulka уходит с поля. Raphael Borges Rodrigues выходит вместо него

72' Нэббаут Эндрю уходит с поля. Marco Tilio выходит вместо него

68' Г О О О О Л - Гуд Кёртис бьет в цель!

59' Г О О О О Л - Нэббаут Эндрю бьет в цель!

50' Г О О О О Л - Леки Мэттью бьет в цель!