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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
2:4
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
21' Желтая карточка
Макларен Джейми
39' Желтая карточка
О'Доэрти Джордан
0:1
40' Гол
Беренгер Флорен
42' Желтая карточка
Нэббаут Эндрю
0:2
52' Гол
Макларен Джейми
0:3
56' Гол
Леки Мэттью
1:3
59' Пенальти
Микелтадзе Бека
1:4
66' Гол
Макларен Джейми
77' Желтая карточка
Гловер Том
2:4
84' Гол
Тергейт Ангус
88' Желтая карточка
Savas Siatravanis
90' Желтая карточка
О'Нил Эйден
90'+4
1
Данкан
Джек
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
32
Тергейт
Ангус
7
О'Доэрти
Джордан
10
Бумаль
Оливье
11
Daniel
Penha
25
Силвера
Самуэл
9
Микелтадзе
Бека
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
7
Леки
Мэттью
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

36 матчей

38.9%
11.1%
50%
14 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 5 (2) 0.71
Юл Валентино 3 0.43
Тергейт Ангус 2 0.29
Daniel Penha 1 0.14
Бумаль Оливье 1 0.14
Мурнэйн Дилан 1 0.14
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.78
Нэббаут Эндрю 4 0.44
Беренгер Флорен 1 0.11
Леки Мэттью 1 0.11
Меткалф Коннор 1 0.11
Тилио Марко 1 0.11
Дженкинсон Карл 1 0.11
Гуд Кёртис 1 0.11
Аткинсон Натаниэль 1 0.11
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 2 0
Хоффман Джейсон 1 0
Savas Siatravanis 1 0
Элси Джордан 1 0
О'Доэрти Джордан 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Нэббаут Эндрю 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Рейш Нуну 1 1
Макларен Джейми 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Гловер Том 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

13
18
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
4
31%
5
28%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 9 4 4 1 19 - 14 16
2. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
3. Сидней 9 3 3 3 13 - 12 12
4. Макартур 7 3 2 2 8 - 10 11
5. Аделаида Юнайтед 9 2 5 2 15 - 11 11
6. Веллингтон Феникс 7 3 1 3 8 - 14 10
7. Вестерн Юнайтед 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 14 - 13 8
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 4 2 2 0 11 - 7 8
2. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Вестерн Юнайтед 5 2 1 2 6 - 7 7
5. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Макартур 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 2:4 Мельбурн Сити онлайн


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