Австралия: A-Лига 2021-2022
2:4
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
21' Желтая карточкаМакларен Джейми
39' Желтая карточкаО'Доэрти Джордан
0:1
40' ГолБеренгер Флорен
42' Желтая карточкаНэббаут Эндрю
0:2
52' ГолМакларен Джейми
0:3
56' ГолЛеки Мэттью
1:3
59' ПенальтиМикелтадзе Бека
1:4
66' ГолМакларен Джейми
77' Желтая карточкаГловер Том
2:4
84' ГолТергейт Ангус
88' Желтая карточкаSavas Siatravanis
90' Желтая карточкаО'Нил Эйден
Ход матча
21'
39'
40'
42'
52'
56'
0:3
59'
1:3
66'
1:4
77'
84'
2:4
90'
11
Daniel
Penha
22
Гуд
Кёртис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
36 матчей
38.9%
11.1%
50%
14 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|5 (2)
|0.71
|Юл Валентино
|3
|0.43
|Тергейт Ангус
|2
|0.29
|Daniel Penha
|1
|0.14
|Бумаль Оливье
|1
|0.14
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.14
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.78
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.44
|Беренгер Флорен
|1
|0.11
|Леки Мэттью
|1
|0.11
|Меткалф Коннор
|1
|0.11
|Тилио Марко
|1
|0.11
|Дженкинсон Карл
|1
|0.11
|Гуд Кёртис
|1
|0.11
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.11
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Джек
|2
|0
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|Savas Siatravanis
|1
|0
|Элси Джордан
|1
|0
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Рейш Нуну
|1
|1
|Макларен Джейми
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
13
18
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
4
31%
5
28%
46-60
3
23%
4
22%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
7%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0
Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|9
|4
|4
|1
|19 - 14
|16
|2.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|3.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|4.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Аделаида Юнайтед
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|6.
|Веллингтон Феникс
|7
|3
|1
|3
|8 - 14
|10
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|2
|0
|11 - 7
|8
|2.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0