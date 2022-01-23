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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сентрал Кост Маринерз
1:3
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
16' Желтая карточка
Jordan Bos
0:1
18' Гол
Макларен Джейми
1:1
41' Гол
Уренья Марко
45' Желтая карточка
Стоукс Керрин
55' Желтая карточка
Меткалф Коннор
1:2
57' Гол
Нэббаут Эндрю
59' Желтая карточка
Jacob Farrell
84' Желтая карточка
Беренгер Флорен
1:3
84' Гол
Дженкинсон Карл
90'+6
1
Биригитти
Марк
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
18
Jacob
Farrell
7
Годдард
Си
8
Божанич
Оливер
16
Балар
Максимильен
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
12
Уренья
Марко
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
8
О'Нил
Эйден
36
Стоукс
Керрин
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
18
Меткалф
Коннор
7
Леки
Мэттью
10
Беренгер
Флорен
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уренья Марко 3 0.6
Нисбет Джошуа 1 0.2
Jacob Farrell 1 0.2
Роу Сторм 0 0
Moresche 0 0
Годдард Си 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 5 0.63
Нэббаут Эндрю 4 0.5
Меткалф Коннор 1 0.13
Тилио Марко 1 0.13
Дженкинсон Карл 1 0.13
Гуд Кёртис 1 0.13
Аткинсон Натаниэль 1 0.13
Джеймисон Скотт 0 0
Леки Мэттью 0 0
Рейш Нуну 0 0
Беренгер Флорен 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 3 0
Роу Сторм 2 0
Биригитти Марк 1 0
Beni Nkololo 1 0
Тонгик Руон 1 0
Harrison Steele 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Рейш Нуну 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Макларен Джейми 0 1
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
3
75%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
3
50%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
4. Аделаида Юнайтед 7 1 5 1 11 - 8 8
5. Перт Глори 6 2 1 3 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 6 2 1 3 5 - 13 7
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Сентрал Кост Маринерз 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Вестерн Юнайтед 5 2 0 3 4 - 6 6
10. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
11. Сидней 6 1 2 3 6 - 7 5
12. Брисбен Роар 4 1 1 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Веллингтон Феникс 3 2 0 1 4 - 4 6
5. Аделаида Юнайтед 4 1 2 1 9 - 6 5
6. Брисбен Роар 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Перт Глори 5 2 0 3 5 - 4 6
3. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
4. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
8. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Стоукс Керрин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Уренья Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Jordan Bos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Сити онлайн


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