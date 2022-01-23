Австралия: A-Лига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
16' Желтая карточкаJordan Bos
0:1
18' ГолМакларен Джейми
1:1
41' ГолУренья Марко
45' Желтая карточкаСтоукс Керрин
55' Желтая карточкаМеткалф Коннор
1:2
57' ГолНэббаут Эндрю
59' Желтая карточкаJacob Farrell
84' Желтая карточкаБеренгер Флорен
1:3
84' ГолДженкинсон Карл
Ход матча
16'
18'
0:1
41'
1:1
45'
55'
57'
1:2
59'
84'
84'
1:3
15
Роу
Сторм
21
Тонгик
Руон
14
Роулес
Кай
11
Beni
Nkololo
10
Moresche
12
Уренья
Марко
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
21 Тонгик РуонЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
10 MorescheНападающий
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jordan BosЗащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Max Caputo
-
-
34 Jordon Hall
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уренья Марко
|3
|0.6
|Нисбет Джошуа
|1
|0.2
|Jacob Farrell
|1
|0.2
|Роу Сторм
|0
|0
|Moresche
|0
|0
|Годдард Си
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|5
|0.63
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.5
|Меткалф Коннор
|1
|0.13
|Тилио Марко
|1
|0.13
|Дженкинсон Карл
|1
|0.13
|Гуд Кёртис
|1
|0.13
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.13
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Леки Мэттью
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|Беренгер Флорен
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|3
|0
|Роу Сторм
|2
|0
|Биригитти Марк
|1
|0
|Beni Nkololo
|1
|0
|Тонгик Руон
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Рейш Нуну
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Макларен Джейми
|0
|1
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
60%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
3
75%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
3
50%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0
Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 0:4 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Сентрал Кост Маринерз 1:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|4.
|Аделаида Юнайтед
|7
|1
|5
|1
|11 - 8
|8
|5.
|Перт Глори
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|6
|2
|1
|3
|5 - 13
|7
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|10.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|12.
|Брисбен Роар
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Веллингтон Феникс
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|6.
|Брисбен Роар
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|3.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0