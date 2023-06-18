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Тур: 1.
Япония
FIFA #20
 
Позже
Перу
FIFA #21
Прогнозы 38
Япония 60.5% (23)
X 26.3% (10)
Перу 13.2% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Перу
3.50
3.85
6.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония
Перу

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0
Перу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1
Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 2 дня 5 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 38
    Япония 60.5% (23)
    X 26.3% (10)
    Перу 13.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Перу
    3.50
    3.85
    6.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Япония - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Япония - Перу

    Исход игры
    Япония
    60.5% (23)
    Ничья
    26.3% (10)
    Перу
    13.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Япония
    36.8% (14)
    1:1 Ничья
    23.7% (9)
    1:0 Япония
    18.4% (7)
    0:1 Перу
    5.3% (2)
    1:2 Перу
    5.3% (2)
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