Тур: 1.
История личных встреч
Япония
Перу
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1
Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0 Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0
Перу
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1
Перу - Парагвай 1:0 Перу - Сальвадор 4:1 Мексика - Перу 1:0 Австралия - Перу 0:0 Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1 Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0
Прогнозы на матч Япония - Перу
Исход игры
Япония
60.5% (23)
Ничья
26.3% (10)
Перу
13.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
71.05% (27)
Нет
28.95% (11)
Популярный счёт
2:1 Япония
36.8% (14)
1:1 Ничья
23.7% (9)
1:0 Япония
18.4% (7)
0:1 Перу
5.3% (2)
1:2 Перу
5.3% (2)
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