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Отборочные матчи ЧМ-2022: Межконтинентальные стыковые матчи: Плей-офф

Австралия
FIFA #34
 
Позже
Перу
FIFA #24
Прогнозы 41
Австралия 53.7% (22)
X 22% (9)
Перу 24.4% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Перу
5.30
3.70
5.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австралия
Перу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФ2
0:2

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Австралия - Япония 0:2
Оман - Австралия 2:2 Австралия - Вьетнам 4:0 Китай - Австралия 1:1 Австралия - Саудовская Аравия 0:0 Япония - Австралия 2:1 Австралия - Оман 3:1 Вьетнам - Австралия 0:1 Австралия - Китай 3:0 Австралия - Иордания 1:0 Непал - Австралия 0:3 Австралия - Тайвань 5:1 Австралия - Кувейт 3:0 Иордания - Австралия 0:1 Тайвань - Австралия 1:7 Австралия - Непал 5:0 Кувейт - Австралия 0:3
Перу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Перу - Новая Зеландия 1:0 Перу - Парагвай 2:0 Уругвай - Перу 1:0 Перу - Эквадор 1:1
Колумбия - Перу 0:1 Перу - Ямайка 3:0 Перу - Панама 1:1 Венесуэла - Перу 1:2 Перу - Боливия 3:0 Аргентина - Перу 1:0 Боливия - Перу 1:0 Перу - Чили 2:0 Бразилия - Перу 2:0 Перу - Венесуэла 1:0 Перу - Уругвай 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Бразилия - Перу 1:0 Перу - Парагвай 3:3 Венесуэла - Перу 0:1 Эквадор - Перу 2:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 20 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Австралия 53.7% (22)
    X 22% (9)
    Перу 24.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Перу
    5.30
    3.70
    5.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австралия - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Австралия - Перу

    Исход игры
    Австралия
    53.8% (21)
    Ничья
    20.5% (8)
    Перу
    25.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    30.8% (12)
    1:2 Перу
    17.9% (7)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:0 Австралия
    10.3% (4)
    1:0 Австралия
    10.3% (4)
    0:1 Перу
    5.1% (2)
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