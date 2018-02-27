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Тоттенхэм
 
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Хаддерсфилд Таун
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 10 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм
51.2% (944)
Ничья:
19.1% (352)
Хаддерсфилд Таун
29.7% (547)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
10.7% (198)
Хаддерсфилд Таун:
10.5% (194)
Хаддерсфилд Таун:
10.4% (192)
Тоттенхэм:
10.3% (190)
Тоттенхэм:
10.1% (186)
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