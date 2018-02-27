Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун

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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
Хаддерсфилд Таун (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 24.02.2018 Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Хаддерсфилд Таун 4:1 Борнмут ПЛ
- 06.02.2018 Бирмингем 1:4 Хаддерсфилд Таун К
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:1 Бирмингем К
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 06.01.2018 Болтон 1:2 Хаддерсфилд Таун К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хаддерсфилд Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|79 - 20
|72
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|53 - 20
|59
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|16
|9
|3
|65 - 32
|57
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 24
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|50 - 25
|53
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|22 - 25
|37
|8.
|Лестер
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|40 - 41
|36
|9.
|Эвертон
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 47
|34
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|33
|11.
|Борнмут
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 43
|32
|12.
|Брайтон
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|26 - 37
|31
|13.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|25 - 48
|30
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|35 - 50
|30
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 38
|29
|16.
|Суонси
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|21 - 41
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|25 - 43
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|29 - 41
|27
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 54
|26
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|11
|14
|22 - 42
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Хаддерсфилд ТаунДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 10 минут, которая состоится 03.03.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм
51.2% (944)
Ничья:
19.1% (352)
Хаддерсфилд Таун
29.7% (547)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
10.7% (198)
0:1 Хаддерсфилд Таун:
10.5% (194)
0:2 Хаддерсфилд Таун:
10.4% (192)
1:0 Тоттенхэм:
10.3% (190)
2:1 Тоттенхэм:
10.1% (186)
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