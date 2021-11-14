Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
5' Желтая карточкаСатариано Александер
0:1
6' ГолРуснак Альберт
0:2
8' ГолДуда Ондрей
0:3
16' ГолРуснак Альберт
43' Желтая карточкаКамензули Райан
47' Вторая желтая карточкаКамензули Райан
51' Желтая карточкаТеума Тедди
51' Вторая желтая карточкаТеума Тедди
51' Желтая карточкаМбонг Джозеф
0:4
69' ГолДуда Ондрей
0:5
72' ГолВернон де Марко
0:6
80' ГолДуда Ондрей
22
Мускат
Зак
2
Шоу
Курт
13
Борг
Жан
15
Аттард
Кейн
17
Теума
Тедди
11
Мбонг
Пол
16
Ганцко
Давид
13
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мускат ЗакЗащитник
-
2 Шоу КуртЗащитник
-
13 Борг ЖанЗащитник
-
15 Аттард КейнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбонг ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Греч МэттьюВратарь
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гамбин ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Димеч ШонНападающий
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
-
13 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Громада ЯкубПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
Ход матча
6'
0:1
8'
0:2
16'
43'
47'
51'
51'
51'
69'
0:4
72'
0:5
80'
0:6
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 16
-
0 Угловые 10
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
33 Владение мячом, % 67
История личных встреч
Мальта
Словакия
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Джозеф
|2
|0.2
|Мускат Зак
|2
|0.2
|Аттард Кейн
|2
|0.2
|Гамбин Люк
|1
|0.1
|Сатариано Александер
|1
|0.1
|Теума Тедди
|0
|0
|Камензули Райан
|0
|0
|Пизани Стивен
|0
|0
Словакия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуда Ондрей
|4 (1)
|0.4
|Шкриньяр Милан
|2
|0.2
|Стрелец Давид
|2
|0.2
|Шранц Иван
|2
|0.2
|Руснак Альберт
|2
|0.2
|Мак Роберт
|1
|0.1
|Гараслин Лукаш
|1
|0.1
|Косцельник Мартин
|1
|0.1
|Вернон де Марко
|1
|0.1
|Боженик Роберт
|1
|0.1
|Суслов Томаш
|0
|0
|Губочан Томаш
|0
|0
|Гамшик Марек
|0
|0
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Грегуш Ян
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Алмаши Ладислав
|0
|0
Карточки
Мальта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камензули Райан
|2
|1
|Теума Тедди
|2
|1
|Мбонг Джозеф
|3
|0
|Сатариано Александер
|3
|0
|Пепе Энрико
|2
|0
|Борг Стив
|1
|0
|Мускат Зак
|1
|0
|Бонелло Анри
|1
|0
|Монтебельо Лука
|1
|0
|Корбалан Хуан
|1
|0
|Шоу Курт
|1
|0
|Мбонг Пол
|1
|0
Словакия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куцка Юрай
|2
|0
|Пекарик Петер
|2
|0
|Шранц Иван
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
21
3
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
33%
16-30
4
19%
1
33%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
1
33%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
3
17%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
4
50%
4
22%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
13%
2
11%
76-90
Пропущено
31
9
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
5
16%
0
0%
1-15
4
13%
4
44%
16-30
5
16%
1
11%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
5
16%
3
33%
61-75
6
19%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мальта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мальта - Хорватия 1:7 Кипр - Мальта 2:2 Мальта - Словения 0:4 РОССИЯ - Мальта 2:0
Словения - Мальта 1:0 Мальта - Кипр 3:0 Мальта - Косово 1:2 Мальта - Северная Ирландия 0:3 Хорватия - Мальта 3:0 Словакия - Мальта 2:2 Мальта - РОССИЯ 1:3 Мальта - Фарерские острова 1:1 Мальта - Андорра 3:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Латвия - Мальта 0:1 Андорра - Мальта 0:0 Мальта - Гибралтар 2:0 Мальта - Латвия 1:1 Фарерские острова - Мальта 3:2 Мальта - Норвегия 1:2
Словакия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Словакия - Словения 2:2 Хорватия - Словакия 2:2 РОССИЯ - Словакия 1:0 Словакия - Кипр 2:0
Словакия - Хорватия 0:1 Словения - Словакия 1:1 Словакия - Испания 0:5 Швеция - Словакия 1:0 Польша - Словакия 1:2 Австрия - Словакия 0:0 Словакия - Болгария 1:1 Словакия - РОССИЯ 2:1 Словакия - Мальта 2:2 Кипр - Словакия 0:0 Чехия - Словакия 2:0 Словакия - Шотландия 1:0 Северная Ирландия - Словакия 1:2 Словакия - Израиль 2:3 Шотландия - Словакия 1:0 Словакия - Ирландия 0:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 4
|23
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 6
|22
|3.
|Словения
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|4.
|Словакия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 10
|14
|5.
|Мальта
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 30
|5
|6.
|Кипр
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|4 - 21
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|3.
|Словения
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Словакия
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Кипр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|6.
|Мальта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 20
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Прогнозы на матч Мальта 0:6 Словакия
Исход игры
Мальта
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
Словакия
96.5% (138)
Тотал 2.5
Больше
54.74% (75)
Меньше
45.26% (62)
Обе команды забьют
Да
40.88% (56)
Нет
59.12% (81)
Популярный счёт
0:2 Словакия
34.3% (49)
1:2 Словакия
17.5% (25)
1:3 Словакия
16.8% (24)
0:3 Словакия
12.6% (18)
0:1 Словакия
7.7% (11)
0:4 Словакия
1.4% (2)
1:4 Словакия
1.4% (2)
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