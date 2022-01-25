Позже
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
-
Главный тренер: Сальмерон Хосе
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Заря 1:1 Бенфика - Динамо Киев 2:0 Верес - Динамо Киев 0:3 Минай - Динамо Киев 0:2
Динамо Киев - Бавария 1:2 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Динамо Киев - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Барселона 0:1 Мариуполь - Динамо Киев 2:3 Мариуполь - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Барселона - Динамо Киев 1:0 Львов - Динамо Киев 1:4 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0 Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2
Мурсия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мурсия - Тамарасейте 2:1 Кадис-2 - Мурсия 0:1 Мурсия - Линенсе 0:0 Тамарасейте - Мурсия 1:0
Мурсия - Кадис-2 2:1 Линенсе - Мурсия 1:0 Мурсия - Эль-Эхидо 2:2 УКАМ Мурсия - Мурсия 1:1 Кордова - Мурсия 2:2 Мурсия - Еклано 1:0 Линарес - Мурсия 2:0 Мурсия - Лорка Депортива 1:1 Мурсия - ЦСКА Москва 1:3 Севилья Атлетико - Мурсия 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 5:0 Мурсия - Бетис-2 0:2 Гранада-2 - Мурсия 0:1 Эль-Эхидо - Мурсия 1:1 Мурсия - УКАМ Мурсия 2:1 Мурсия - Кордова 0:1
Прогнозы на матч Динамо Киев - Мурсия
Исход игры
Динамо Киев
89.4% (118)
Ничья
8.3% (11)
Мурсия
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
46.61% (55)
Нет
53.39% (63)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
29.5% (39)
2:1 Динамо Киев
24.2% (32)
1:0 Динамо Киев
11.4% (15)
3:1 Динамо Киев
11.4% (15)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:0 Динамо Киев
3.8% (5)
4:0 Динамо Киев
2.3% (3)
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