Динамо Киев

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Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на очередной товарищеский матч киевского "Динамо" в рамках испанского тренировочного сбора. Соперником киевлян станет "Мурсия". Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!