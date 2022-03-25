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Португалия
FIFA #8
 
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Стадион:
Северная Македония
FIFA #74
Прогнозы 34
Португалия 97.1% (33)
X 2.9% (1)
Северная Македония 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Северная Македония
1.23
7.03
17.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Португалия
Северная Македония

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ММ
0:0

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0
Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1 Португалия - Андорра 7:0
Северная Македония
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 марта 2022, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 34
    Португалия 97.1% (33)
    X 2.9% (1)
    Северная Македония 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Северная Македония
    1.23
    7.03
    17.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Северная Македония онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Северная Македония

    Исход игры
    Португалия
    97.1% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Северная Македония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    46.88% (15)
    Нет
    53.13% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Португалия
    38.2% (13)
    2:1 Португалия
    29.4% (10)
    3:1 Португалия
    11.8% (4)
    3:0 Португалия
    8.8% (3)
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    Португалия
    Северная Македония

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