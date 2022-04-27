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  3. Копа Судамерикана: Группа G
Депортиво Ла-Гуайра
0:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
18' Желтая карточка
Sergio Barreto
23' Желтая карточка
Ла Мантия Франсиско
27' Желтая карточка
Gonzalo Asis
66' Желтая карточка
Yackson Rivas
0:1
70' Гол
Мессиас
75' Желтая карточка
Флорес Арлес
88' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
0:2
90' Гол
Leandro Miguel Fernandez
90' Желтая карточка
Jon Aranburu
90'+6
1
Ольсес
Карлос
5
Ла
Мантия
Франсиско
26
Рамос
Джовани
3
Jon
Aranburu
22
Овалье
Луис
8
Флорес
Арлес
24
Кумана
Йохан
4
Kendrys
Silva
7
Darluis
Paz
17
Santiago
Herrera
9
Боливар
Джованни
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
35
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
11
Gaston
Togni
18
Бенегас
Леандро
Депортиво Ла-Гуайра
Индепендьенте Авельянеда

Результаты последних матчей

Депортиво Ла-Гуайра
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Депортиво Ла-Гуайра - Арагуа 3:3 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 2:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Каракас - Депортиво Ла-Гуайра 3:2
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Депортиво Ла-Гуайра 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 1:1 Сулия - Депортиво Ла-Гуайра 0:2 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эрманос Кольменарес 3:0 Универсидад Сентраль - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Эрманос Кольменарес - Депортиво Ла-Гуайра 2:0 Депортиво Ла-Гуайра - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 2:0 Эстудиантес Мерида - Депортиво Ла-Гуайра 4:1 Депортиво Ла-Гуайра - Депортиво Лара 0:0 Тачира - Депортиво Ла-Гуайра 4:2 Депортиво Ла-Гуайра - Каракас 0:5 Монагас - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Эстудиантес Мерида 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Ла Мантия Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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