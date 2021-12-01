Аргентина: Лига професьональ 2021
4:1
Конец матча
1:0
3' ГолAlexis Maldonado
1:1
36' Гол в свои воротаAlexis Maldonado
56' Желтая карточкаRamiro Enrique
56' Желтая карточкаSergio Barreto
57' Желтая карточкаЛолло Лусиано
2:1
58' ГолЛолло Лусиано
60' Вторая желтая карточкаSergio Barreto
3:1
70' ГолGiuliano Galoppo
80' Желтая карточкаEmanuel Coronel
4:1
85' ГолJoel Sonora
90' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
90' Красная карточкаИнсаурральде Хуан
11
Урси
Агустин
11
Gaston
Togni
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
-
28 Mauro Zurita
-
-
36 David Sayago
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
3'
36'
1:1
56'
56'
57'
58'
2:1
60'
70'
3:1
80'
85'
4:1
История личных встреч
Банфилд
Индепендьенте Авельянеда
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
11.1%
38.9%
9 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.3
|Датоло Хесус
|3
|0.13
|Ramiro Enrique
|3
|0.13
|Giuliano Galoppo
|3 (1)
|0.13
|Joel Sonora
|1
|0.04
|Luciano Pons
|1
|0.04
|Alexis Maldonado
|1
|0.04
|Лолло Лусиано
|1
|0.04
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Куэро Маурисио
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|8
|0.35
|Alan Sonora
|4
|0.17
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.13
|Alan Velasco
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.04
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.04
|Carlos Benavidez
|1
|0.04
|Ayrton Costa
|1
|0.04
|Rodrigo Marquez
|1
|0.04
|Braian Martinez
|1
|0.04
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Coronel
|8
|0
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Лолло Лусиано
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Franco Quinteros
|4
|0
|Ramiro Enrique
|4
|0
|Доминго Николас
|3
|0
|Nicolas Linares
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Juan Alvarez2
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Joel Sonora
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|8
|1
|Sergio Barreto
|6
|2
|Бланко Доминго
|5
|2
|Alan Velasco
|7
|0
|Lucas Daniel Romero
|6
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Carlos Benavidez
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
3
19%
2
22%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
29%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
36%
7
44%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
50%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
5
21%
16-30
2
9%
8
33%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
9
39%
0
0%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
18%
3
14%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
5
23%
4
18%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
27%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1
Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|23
|16
|5
|2
|50 - 15
|53
|2.
|Тальерес Кордоба
|23
|13
|4
|6
|35 - 25
|43
|3.
|Дефенса и Хустисия
|23
|11
|8
|4
|38 - 21
|41
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|23
|10
|8
|5
|37 - 24
|38
|5.
|Велес Сарсфилд
|23
|10
|8
|5
|32 - 18
|38
|6.
|Бока Хуниорс
|23
|10
|7
|6
|26 - 17
|37
|7.
|Ланус
|23
|10
|6
|7
|41 - 39
|36
|8.
|Колон
|23
|10
|6
|7
|23 - 28
|36
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|9
|7
|7
|23 - 24
|34
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|23
|9
|7
|7
|24 - 22
|34
|11.
|Уракан
|23
|8
|8
|7
|23 - 24
|32
|12.
|Унион Санта-Фе
|23
|9
|4
|10
|29 - 30
|31
|13.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|4
|10
|36 - 35
|31
|14.
|Годой Крус
|23
|8
|6
|9
|32 - 29
|30
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|7
|8
|8
|22 - 22
|29
|16.
|Расинг Авельянеда
|23
|7
|8
|8
|22 - 21
|29
|17.
|Альдосиви
|23
|8
|3
|12
|23 - 35
|27
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|23
|7
|6
|10
|22 - 29
|27
|19.
|Атлетико Платенсе
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|20.
|Банфилд
|23
|5
|10
|8
|20 - 25
|25
|21.
|Сармиенто
|23
|6
|6
|11
|22 - 29
|24
|22.
|Сан-Лоренсо
|23
|6
|5
|12
|19 - 30
|23
|23.
|Патронато Парана
|23
|5
|8
|10
|23 - 35
|23
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|23
|5
|8
|10
|27 - 28
|23
|25.
|Атлетико Тукуман
|23
|5
|6
|12
|21 - 42
|21
|26.
|Арсенал Саранди
|23
|4
|7
|12
|11 - 33
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|12
|9
|2
|1
|29 - 6
|29
|2.
|Тальерес Кордоба
|11
|8
|2
|1
|18 - 5
|26
|3.
|Велес Сарсфилд
|12
|7
|4
|1
|24 - 8
|25
|4.
|Дефенса и Хустисия
|11
|7
|3
|1
|22 - 10
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|14 - 7
|22
|6.
|Колон
|11
|6
|3
|2
|13 - 11
|21
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|5
|5
|1
|18 - 8
|20
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|10.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|11.
|Росарио Сентраль
|11
|6
|1
|4
|19 - 13
|19
|12.
|Уракан
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|13.
|Ланус
|12
|4
|6
|2
|22 - 19
|18
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|15.
|Унион Санта-Фе
|12
|5
|2
|5
|19 - 13
|17
|16.
|Сан-Лоренсо
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|17.
|Арсенал Саранди
|12
|4
|5
|3
|9 - 9
|17
|18.
|Сармиенто
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|19.
|Годой Крус
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|20.
|Патронато Парана
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|21.
|Альдосиви
|12
|5
|0
|7
|14 - 20
|15
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|12
|4
|3
|5
|19 - 17
|15
|23.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|5
|3
|14 - 12
|14
|24.
|Атлетико Тукуман
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|25.
|Расинг Авельянеда
|11
|3
|4
|4
|10 - 9
|13
|26.
|Банфилд
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|12
|5
|3
|4
|15 - 10
|18
|4.
|Ланус
|11
|6
|0
|5
|19 - 20
|18
|5.
|Дефенса и Хустисия
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|6.
|Тальерес Кордоба
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|7.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|8.
|Колон
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|2
|5
|15 - 13
|14
|11.
|Банфилд
|12
|2
|8
|2
|7 - 8
|14
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|2
|5
|9 - 15
|14
|13.
|Велес Сарсфилд
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Атлетико Платенсе
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|15.
|Уракан
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|16.
|Альдосиви
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|18.
|Росарио Сентраль
|12
|3
|3
|6
|17 - 22
|12
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|2
|5
|5
|8 - 14
|11
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|11
|1
|5
|5
|8 - 11
|8
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|22.
|Патронато Парана
|12
|1
|4
|7
|9 - 22
|7
|23.
|Сармиенто
|11
|1
|4
|6
|7 - 15
|7
|24.
|Атлетико Тукуман
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|25.
|Сан-Лоренсо
|12
|1
|3
|8
|7 - 20
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|11
|0
|2
|9
|2 - 24
|2